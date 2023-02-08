20+ человек решили забабахать настолько нетипичный ремонт, что не каждый бы осмелился

Интерьер дома зачастую отражает характер хозяев. Одни предпочитают неброские цвета и классические формы, другие — авангардные рисунки, третьи смешивают стили как душе угодно. Те, кто не боится экспериментировать с обстановкой, нередко сталкиваются с непониманием окружающих. Но их это мало волнует, ведь главное, чтобы жилье нравилось тому, кто в нем обитает.

«Я пошла на смелый шаг и покрасила столовую в розовый»

«Поклеил в спальне новые обои. Все говорили мне не увлекаться черным цветом, но я решил никого не слушать»

«Я даже не знаю, что более дико: ванная с ковровым покрытием или этот унитаз»

Кто-то так любит свою машину, что переделал гараж в нормальную такую квартиру для авто

Сразу видно, что здесь живет личность творческая

«Обновили санузел. Жена придумала дизайн, я воплотил»

Смахивает на ванную из фильма ужасов. © backoff33 / Reddit

«Цель моей жизни — создать для моих котеек как можно больше уютных уголков»

«Я оформляла столовую и решила быть смелой!»

«Мечтала о полностью черной комнате с 11 лет. Тут, конечно, еще есть над чем поработать (повесить картины и светильники), но я уже на седьмом небе от счастья»

Кажется, еще немного, и в этой ванной закончится место для людей — все займут растения

«Я понимаю, что такой дизайн не для всех. Но вот роспись стены в нашей спальне. Больше никаких черно-белых комнат. Да здравствует цвет!»

«Логово интроверта. Я сам все спроектировал»

«Я живу в городе. Спальня — мой островок безопасности»

«Это мое домашнее рабочее пространство. Я фрилансер»

«Вы либо полюбите, либо возненавидите эти стены, но я своей спальней чертовски доволен»

«Я впервые живу одна и наконец-то обустроила гостиную по своему вкусу»

«Это мое рабочее творческое пространство. Комплектом идет кушетка для обнимашек с моим пуделем»

«Любимый уголок моей квартиры. Я только недавно покрасила стены. До сих пор не могу налюбоваться»

«Моя уютная кровать-палатка прямо в спальне»

«Я спросила совета в интернете, как обустроить комнату для хобби. Всем огромное спасибо за помощь! Комната готова»

«Так выглядит наша зеленая фермерская кухня»

Гостиная с черными стенами. Почему бы и нет?

«Я придумал дизайн для росписи стен в детской. Мне нравится, как получилось»