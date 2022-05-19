20+ человек, в руки которых однажды попала реально крутая вещь. И теперь они ни за какие коврижки с ней не расстанутся

Сегодня многие вещи можно купить, даже не выходя из дома. Но это не повод бездумно менять старое на новое. Пусть техника, одежда, мебель, предметы быта, которые служат годами, не отличаются суперсовременным дизайном, зато в надежности им нет равных.

Мы в ADME с интересом рассмотрели вещи, которыми люди пользуются десятилетиями, и уверены: некоторые из них могут стать настоящими семейными реликвиями.

«Костюм и блузка моей мамы. Меня удивляет даже не то, что вещь старше меня, а то, что сейчас ничего подобного я не вижу в магазинах»

«Похоже, я никогда не вырасту из велосипеда моего детства!»

«Моя жена купила эти кожаные ботинки в 1993 году, последние 20 лет она их не носила. Я решил их восстановить»

«Эти силиконовые прихватки прослужили уже 15 лет, а выглядят как новые. Когда они становятся грязными, я просто бросаю их в посудомоечную машину»

«Моему кожаному ремню больше 10 лет. Когда он начал разваливаться, я не стал покупать новый, а починил этот»

«Готовальня (чертежный набор) моего дедушки, которой я до сих пор регулярно пользуюсь»

«Этой тумбочкой пользуются уже несколько поколений семьи моего друга. Я помог восстановить ее»

«Ножницы, которые слева, я купил 35 лет назад, а те, что справа, — спустя 3 года»

«Это елочные игрушки из тех ламповых времен, от бабушек и дедов, и от родителей еще остались. Мое сокровище новогоднее»

Недорогие швейцарские часы безупречно ходят уже более 25 лет

«Эту плиту мама купила в 1987 году, и она все еще работает!»

«Кресло-качалка досталось мне в наследство от бабушки, я его почистил и отшлифовал»

«Пылесос 1953 года выпуска. В 3 раза старше меня и до сих пор работает»

«Кофта моего деда. Куплена примерно в 1980 году»

«Нашел ее на даче всю в пятнах и разводах. Решил рискнуть, и — о чудо! — после первой же стирки в машинке кофта стала как новая, только краска на застежке облезла немного. Теперь ношу с удовольствием».

«Уже 22 года просыпаюсь по звонку этого будильника»

«Яйцерезка моей бабушки»

Винтажная швейная машинка. Ей как минимум 50 лет, а она до сих пор мурлычет, как котенок!

«Моя бабушка купила эту кастрюлю 57 лет назад. Мы готовим в ней каждый день. Я понимаю, что сталь идеальна, но как сохранились пластиковые ручки?»

«В начале 90-х дедушка купил мне набор инструментов. Некоторыми из них я до сих пор пользуюсь»

«Это вафельница моего детства, которой пользовалась еще моя бабушка. Она делает самые хрустящие вафли в мире»

«Мы восстановили семейную реликвию! Только пришлось заменить старое зеркало на изготовленный на заказ витраж, потому что муженек не любит зеркала»

«Жена хотела выкинуть мои туфли⁠⁠, а я решил проверить способ „воскрешения“ обуви, который еще давненько прочитал в интернете»

«Утрамбовал в обе туфли хлопчатобумажные тряпки, погладил утюгом тоже через хлопчатобумажную ткань. А потом решил их вообще через сушилку прогнать. После нанес крем и шлифанул старой тряпочкой до блеска. Глядишь, на сезончик хватит».