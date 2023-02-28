20 доказательств того, что для добрых поступков не нужен повод

Когда вы в последний раз творили добро? Нередко кажется, что для это нужно долго готовиться и что-то планировать, но на самом деле достаточно простых вещей: пожелать кому-то хорошего дня или купить кофе, угостить начальницу домашним обедом или приютить котенка из-под капота. И тогда и ваш, и чужой день наполнится счастьем, а кто-то о вашем поступке будет вспоминать еще долгие годы.

В этой больнице сделали домик для кота, который просто любит часто к ним приходить

«Это Симба. У него есть дом, но он любит приходить к нам просто так. Он любит, когда его чешут. Только, пожалуйста, не кормите его».

На что только не пойдешь ради любви

«Моя семья никогда не помнила про мой день рождения, я не праздновала его с детства. Сегодня муж был дома и посреди ночи принес пирог и машинку, зная, что для меня это тяжелый день. Люблю его»

Супергерои не носят плащи, они просто молча делают добрые дела

Всегда сердце кровью обливается, когда вижу дряхлых старушек в продуктовых супермаркетах. У них всегда в корзине самый дешевый хлеб и маленький пакетик влажного кошачьего корма, редко бывает молоко в простеньких полиэтиленовых пачках. Всегда подхожу и спрашиваю, купить ли им что-нибудь. Кто-то боится, не понимает, что будет бесплатно; кто-то, словно маленький ребенок, искренне радуется простеньким вафелькам и чаю; а кто-то до дрожи стесняется и до слез благодарит. Могу собрать все самое необходимое и просто вручить бабушке на выходе из магазина. При скромной зарплате выделила маленький бюджет на помощь старикам. Родственники и коллеги меня не понимают. А я не понимаю, почему люди плодят жестокость и бессердечие, ведь, окажись в сложной ситуации, каждый мечтал бы о помощи и поддержке. © Подслушано / Ideer

«Папа поставил стол с водой и перекусом для коммунальщиков, которые устанавливают оптоволокно в его районе»

Когда смотришь на ситуацию под другим углом, сразу становишься добрее

Начальница часто ела нашу еду. Просто заходила на кухню и брала все, что ей понравится, хотя при деньгах. Девочки злились и говорили, что это некрасиво. А я просто в обеденный перерыв иногда даже покупала ей вкусняшки, чтобы порадовать, потому что знаю, что она впахивает за четверых, без обеда и сна, с 2 ипотеками и 2 детьми, в разводе. При этом она всегда в отличном настроении. © Подслушано / Ideer

«Недавно я подружилась с соседом 80 лет, вся семья которого живет очень далеко. Сегодня он передал мне салат с домашней заправкой, гранат и шоколадку»

«Возле ресторана рядом с моим домом есть мини-холодильник с бесплатной едой для всех, кто в нужде»

«Еда для нуждающихся. Пожалуйста, берите только то, что вам действительно нужно».

«Прятался под моим капотом. Гляньте, у кого теперь есть дом!»

«Этот молодой человек помог моей дочери надеть туфли, когда мы с его мамой разговаривали. Растопил мое сердце!»

Важно не забывать, что мир не без добрых людей

В рабочее время пришло СМС: «Поступление средств 1 руб. Я нашел ваш кошелек, перезвоните». Опешив, рванулся в куртке проверять — и правда нет! Звоню. Человек объяснил, что нашел на парковке. Далее сориентировал, что будет вечером в районе неподалеку от меня. Мы встретились, и я просто выпал от того, что есть еще добрые и славные люди! Идея с СМС пришла не сразу. Человек обращался на пост охраны (не помогли), искал данные на авто (не помогло), пробивал по правам (не помогло). То есть мало того, что он мне помог, он еще и на это потратил немало времени, которое мог тратить на себя! Пытался дать ему 1 000, дабы компенсировать неудобства, человек же наотрез отказался принимать деньги. © Gan4ik / Pikabu

Эта пара раздает людям бесплатный кофе на этом привале уже более 28 лет

Иногда окологолливудские сюжеты буквально случаются в реальной жизни

Выходила из храма и увидела старушку, стояла легко одетая и плакала. На мой вопрос, что случилось, ответила, что переписала квартиру на сына (дарственная), он привез жену и детей. Ей обещали свой угол, а на самом деле просто выкинули на улицу, вещи на помойку отнесли. Не знаю, что меня подвигло, но привела бабушку к себе переночевать. А вышло так, что она осталась жить у нас. Так я обрела родного человека, она стала мне как мать (мама меня не любила), а детям — как родная бабушка. © Подслушано / Ideer

«Год назад я пошел в среднюю школу бездомным и одиноким. Затем меня приютила добрая пожилая пара — они однажды ночью заметили, что я сплю возле их дома. Это я с ними сегодня праздную начало выпускного года!»

В каждом дне есть немало шансов сделать незабываемое доброе дело

Как-то прочитал пост про добро для скорой помощи на заправке. Автор купил кофе для всех сотрудников машины. Вдохновился постом. Сегодня встретил скорую помощь на заправке. Сделал так же. Услышал много слов благодарности, увидел счастливые глаза. Водитель сообщил, что за сутки проехал 500+ км. Выполнили 23 вызова. Бывает, за сутки отдыхают час, бывает, не отдыхают. Творите добро, и вам вернется. © OPCK56rus / Pikabu

«На прошлой неделе кто-то украл крутую статую белки, которая стояла перед моей квартирой. Сегодня кто-то оставил вот это в поддержку!»

«Для родителей мистера Белки».

Трамвай, в котором хочется ездить каждый день

Как-то в трамвае попалась кондукторша, которая каждому человеку, которому выдавала билет, говорила приятные слова: «Желаю хорошей поездки, прекрасного настроения, всего доброго». Если это беременная женщина, говорила: «Желаю легкой беременности, здоровья». Детям: «Желаю сдать экзамены, чтобы учились на четверки и пятерки». У меня тогда настроения не было, а слова этой женщины вселили в меня какую-то надежду, что еще не все потеряно в этом мире. © Подслушано / Ideer

«Одной из уличных кошек теперь тепло и уютно в отапливаемом домике, который я построил»

Истории часто заканчиваются хорошо только благодаря человеческой доброте

Однажды я пошла на свидание вслепую. Парень заказал еду для своих «соседей по комнате» и вскоре ушел, сказав, что тут же вернется, ведь ему нужно отнести эту еду им. Я была в растерянности, ведь он не возвращался, а прошло уже 30 минут. Официантка спросила, все ли в порядке. Я рассказала все как есть, добавив, что у меня такое чувство, что парень уже не вернется, хотя он еще не заплатил за еду. Это был очень хороший ресторан, поэтому я неимоверно переживала. Официантка сказала, что поговорит с менеджером. А когда вернулась, то предложила заказать любой десерт, который захочу, и не переживать за счет, так как заведение за него заплатит. Я уже почти плакала. Она добавила, что никто не заслуживает такого обращения. © Karenae / Quora