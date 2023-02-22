20+ женщин, которые изменили всего одну деталь, а преобразились похлеще, чем на шоу стилистов

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С каждым годом трансформируется не только наше видение мира, но и восприятие себя. Порой в прежнем образе становится просто тесно. Вот и героиням нашей подборки захотелось что-то в себе изменить.

Просто невероятно, как сильно стрижка может изменить внешность

«Я и не думала, что это можно как-то исправить! Мне так нравится новый цвет!»

«Не могу выбрать, как лучше. Что думаете?»

«До и после того, как я определила свой цветотип»

«Отстригла столько волос!»

«Вот так изменился мой стиль за последний год»

«Я знаю, что это всего лишь волосы, но стрижка может полностью преобразить внешность»

«Пытаюсь понять, какой образ мне нравится больше всего. Что думаете?»

«Пикси мне больше по душе, но иногда мне кажется, что такая стрижка меня старит. Может, просто придираюсь. 30 лет — странный возраст»

«Перепробовала много разных стилей и наконец нашла тот, что мне действительно нравится»

«С челкой или без?»

Без челки вы выглядите прямо как Мортиша Аддамс! © Jaded-Web-3067 / Reddit

«Я сделала химическую завивку! Раньше я вообще постоянно выпрямляла волосы, потому что без укладки они выглядели ужасно»

Из уставшей мамочки — в маму, которая может наконец выйти в свет

«Мне всегда казалось, что для короткой стрижки у меня слишком полное лицо»

«Выщипала почти все брови, чтобы опробовать макияж в стиле 90-х. Что думаете?»

«Поняла, что брови неровные, только когда увидела фото»

«Как лучше: брюнеткой или блондинкой?»

«Быть мамой нелегко. Последние пару лет я просто на автопилоте. Сейчас крашусь, пока дети еще не проснулись»

«Меня все отговаривали от каскада. Но вот результат!»

«Казалось, что глаза выглядят какими-то маленькими. Вот теперь мне все нравится»

«Захотела покраситься в черный, но что-то пошло не так. Хотя вроде выглядит неплохо»