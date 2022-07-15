20+ доказательств того, что наши драгоценные дети превращают жизнь в бесконечный комедийный сериал
Воспитание детей — задача, с которой так ловко справляются герои любимых фильмов и сказок, — в реальности оказывается гораздо сложнее. Родителям без всякого волшебства ежедневно приходится стойко выносить все новые и новые выходки своих ненаглядных отпрысков.
Мы в ADME громко аплодируем родителям, которые могут сохранить спокойствие в любой ситуации и смотреть на проделки своих любимых дочек и сыночков с долей оптимизма и здорового юмора.
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А какие курьезные случаи, произошедшие с вашими детьми, вы можете вспомнить?
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что наши драгоценные дети превращают жизнь в бесконечный комедийный сериал
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