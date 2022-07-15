20+ доказательств того, что наши драгоценные дети превращают жизнь в бесконечный комедийный сериал

Воспитание детей — задача, с которой так ловко справляются герои любимых фильмов и сказок, — в реальности оказывается гораздо сложнее. Родителям без всякого волшебства ежедневно приходится стойко выносить все новые и новые выходки своих ненаглядных отпрысков.

Мы в ADME громко аплодируем родителям, которые могут сохранить спокойствие в любой ситуации и смотреть на проделки своих любимых дочек и сыночков с долей оптимизма и здорового юмора.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.