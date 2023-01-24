20 доказательств того, что приключения поджидают автовладельцев на каждом шагу

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Автовладельцы знают и свои машины, и маршруты, по которым ездят ежедневно, как облупленных. Поэтому, казалось бы, что неожиданного может быть в их водительской жизни? Но странные поступки других людей, коварные парковки и даже экстравагантные украшения других машин встречаются сплошь и рядом, поэтому скучать точно не приходится.

Вы только посмотрите на него!



Ну тут кто-то явно специально старался. © darknessnbeyond / Reddit

«В моей б/у машине оказалось 5 подставок для солнцезащитных очков»

«Увидел эту необычную запаску по пути на работу»

«Вот блин!»



Теперь это дверь Шредингера. © theretohike / Reddit

Как по багажнику понять, что перед тобой канадец

«Простите, что еду настолько близко перед вами».

«У соседей во дворе стоит настоящий монстр»

«Вы хотите обычную или премиум-мойку?» — «Да»

«Да-да, такие шины умудрились поставить на машину моей сестры!»

Механическая КПП в машине — антиугонное средство для миллениалов

Приборная панель у этого таксиста вся в ракушках

«Увидел машину, у которой при включении стоп-сигнала высвечивается голова Мандалорца»

«Эти персонажи здорово подняли мне настроение, когда я ехал на работу»

«Сегодня я следовал указаниям своего устаревшего GPS и оказался тут»

«Я видел Вина Дизеля за рулем розового мусоровоза»

«Я сделал круг, чтобы еще раз посмотреть на это чудо»

«Кто-то запарковался до ужаса близко к моему авто»

Машина, на которую наклеили множество моделек Hot Wheels

«Увидел эту милоту, когда ехал по трассе»

Кто-то связал милый свитер для эмблемы своего авто

Действительно конфуз случился