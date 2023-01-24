20 доказательств того, что приключения поджидают автовладельцев на каждом шагу
Автовладельцы знают и свои машины, и маршруты, по которым ездят ежедневно, как облупленных. Поэтому, казалось бы, что неожиданного может быть в их водительской жизни? Но странные поступки других людей, коварные парковки и даже экстравагантные украшения других машин встречаются сплошь и рядом, поэтому скучать точно не приходится.
Вы только посмотрите на него!
- Ну тут кто-то явно специально старался. © darknessnbeyond / Reddit
«В моей б/у машине оказалось 5 подставок для солнцезащитных очков»
«Увидел эту необычную запаску по пути на работу»
«Вот блин!»
- Теперь это дверь Шредингера. © theretohike / Reddit
Как по багажнику понять, что перед тобой канадец
«Простите, что еду настолько близко перед вами».
«У соседей во дворе стоит настоящий монстр»
«Вы хотите обычную или премиум-мойку?» — «Да»
«Да-да, такие шины умудрились поставить на машину моей сестры!»
Механическая КПП в машине — антиугонное средство для миллениалов
Приборная панель у этого таксиста вся в ракушках
«Увидел машину, у которой при включении стоп-сигнала высвечивается голова Мандалорца»
«Эти персонажи здорово подняли мне настроение, когда я ехал на работу»
«Сегодня я следовал указаниям своего устаревшего GPS и оказался тут»
«Я видел Вина Дизеля за рулем розового мусоровоза»
«Я сделал круг, чтобы еще раз посмотреть на это чудо»
«Кто-то запарковался до ужаса близко к моему авто»
Машина, на которую наклеили множество моделек Hot Wheels
«Увидел эту милоту, когда ехал по трассе»
Кто-то связал милый свитер для эмблемы своего авто
Действительно конфуз случился
А вы предпочитаете роль водителя или пассажира? Расскажите нам свои веселые истории.
Фото на превью Vann77 / Reddit
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