AdMe
AdMe

20 доказательств того, что приключения поджидают автовладельцев на каждом шагу

20-119

Автовладельцы знают и свои машины, и маршруты, по которым ездят ежедневно, как облупленных. Поэтому, казалось бы, что неожиданного может быть в их водительской жизни? Но странные поступки других людей, коварные парковки и даже экстравагантные украшения других машин встречаются сплошь и рядом, поэтому скучать точно не приходится.

Вы только посмотрите на него!

«В моей б/у машине оказалось 5 подставок для солнцезащитных очков»

«Увидел эту необычную запаску по пути на работу»

«Вот блин!»

Как по багажнику понять, что перед тобой канадец

«Простите, что еду настолько близко перед вами».

«У соседей во дворе стоит настоящий монстр»

«Вы хотите обычную или премиум-мойку?» — «Да»

«Да-да, такие шины умудрились поставить на машину моей сестры!»

Механическая КПП в машине — антиугонное средство для миллениалов

Приборная панель у этого таксиста вся в ракушках

«Увидел машину, у которой при включении стоп-сигнала высвечивается голова Мандалорца»

«Эти персонажи здорово подняли мне настроение, когда я ехал на работу»

«Сегодня я следовал указаниям своего устаревшего GPS и оказался тут»

«Я видел Вина Дизеля за рулем розового мусоровоза»

«Я сделал круг, чтобы еще раз посмотреть на это чудо»

«Кто-то запарковался до ужаса близко к моему авто»

Машина, на которую наклеили множество моделек Hot Wheels

«Увидел эту милоту, когда ехал по трассе»

Кто-то связал милый свитер для эмблемы своего авто

Действительно конфуз случился

А вы предпочитаете роль водителя или пассажира? Расскажите нам свои веселые истории.

Фото на превью Vann77 / Reddit
20-119
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что приключения поджидают автовладельцев на каждом шагу
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
19