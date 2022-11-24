20 головокружительных находок, которые любители кладов обнаружили буквально у себя под ногами

Кто из нас в детстве не мечтал отыскать клад. А потом мы выросли, и теперь нам иногда кажется, что время приключений прошло. Но есть люди, которые посвятили свою жизнь поиску настоящих сокровищ: для одних это хобби, а для других — вполне себе рутинная работа. Если попадается что-то стоящее, то можно получить вознаграждение от музеев, если же они оказываются не заинтересованы в находке — носить самому или продать антикварам.

«Не могу поверить, что откопал это на заднем дворе дома, который вот-вот снесут!»

На медальоне — святой Христофор, покровитель путешественников. © PeaceAlwaysAnOption / Reddit

«В прошлом году я нашла серебряную брошь. Музеи оказались не заинтересованы в ней — что ж, теперь я ношу ее на пиджаке. Ее надели впервые за 400 лет!»

«172 бриллианта на белом золоте! Я почистил кольцо и повторно покрыл его родием. Картинка не передает великолепия»

«Абсолютно ошеломляющая находка, которую я сделал сегодня: кельтская кольцевая монета из золота»

Медные и золотые кольца использовались кельтскими племенами в качестве валюты, их часто носили на одежде или связывали веревками. — Прим. ADME.

«Нашел средневековое золотое кольцо»

Такие кольца с гравировками дарили в знак дружбы или любви. Они были популярны в Англии и Франции в XV–XVII веках. Надписи делались на латыни или французском языке. Отличная находка. © Digital****** / Reddit

Не специалист, но, похоже, тут на латыни написано «et tibbi amor», что означает «нежная любовь». Или другой вариант: «с любовью к тебе». © David-Haller / Reddit

«Этот медальон я обнаружил на территории поместья. Фотография нанесена на керамику — возможно, поэтому она не повреждена»

Я не могу поверить, что фото внутри сохранилось! Я в шоке. Вот это находка на века, мои поздравления! © unknown author / Reddit

«Кольцо, возможно с рубином»

Маленькие «бриллианты» — это марказиты. Большой камень похож на шпинель. Марказиты закреплены, а не приклеены, что, как я понимаю, указывает на качество украшения, поэтому металл, вероятно, серебро. Стиль похож на ар-деко, 1920–1940-е годы. © WaldenFont / Reddit

«Этих ребят я нашел на свалке, лежали в земле, завернутые в мешковину! Классные старые зеркала. Не могу поверить, что они не сломаны»

«15-граммовый золотой самородок, который я откопал на грунтовой дороге»

«Такое случается раз в жизни! Вчера нашел средневековый серебряный клад! Один пфенниг датируется примерно 1165 годом»

«Находка на пляже. Возможно, флакон из-под духов»

Какая замечательная находка! Похоже, это ар-нуво. © taybot / Reddit

«Моя самая древняя находка! Уже осмотрена экспертами. Это заклепка эпохи поздней бронзы 1 500–1 100 гг. до н. э., возраст — около 3 100 лет. Я на седьмом небе от счастья!»

«Маленькая позолоченная брошь, примерно XIII–XIV века, с неповрежденной булавкой. Я думаю, что камни — гранаты»

Внутри этого латунного тюбика сохранилась помада цвета фуксии

«Танцевал, когда раскопал это золотое кольцо»

«Нашел у себя во дворе, недалеко от места, где раньше проводился карнавал. Одна из моих любимых находок на данный момент»

Карнавал Гранд-Рапидс был задуман по образцу Римского карнавала и представлял собой 4-дневный фестиваль музыки, представлений и игр. На рекламе и сувенирах были изображены лепреконы, черти, шуты и люди в причудливых костюмах. — Прим. ADME.

19 месяцев раскопок — и наконец-то свершилось!

«С помощью металлодетектора обнаружил капсулу времени, которой более 100 лет!»

«Мечты сбываются! Гарда от меча викингов, найденная в поле в Норвегии. Только посмотрите на этот сложный дизайн»

«Так взволнована! Выкопала перстень с датой — 1967 год. Разыскала владельца по инициалам, и они с женой расплакались от радости»

«Оказывается, этот перстень — подарок матери, а в 1980-х он был украден».