20+ бытовых лайфхаков, о которых мы даже не догадывались. А теперь без них никуда

Как же иногда хочется, чтобы мелкие проблемы решались одним взмахом руки. При этом мы прекрасно понимаем, что совсем избавиться от рутины нельзя — посуда сама себя не помоет, а грязные носки не постираются. Но зато можно научиться применять полезные лайфхаки и сделать свою жизнь гораздо легче и приятнее.