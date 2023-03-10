20 неоднозначных фото, загадку которых не раскрыл бы даже Пуаро

Может показаться, что современного человека довольно трудно удивить. Он уже видел все самое необычное в кино, в интернете или в реальной жизни. Однако странные и труднообъяснимые вещи происходят, и наблюдение за ними вызывает неподдельный восторг!

1. «Чем больше думаю об этом, тем меньше понимаю, как это вообще произошло»

2. «Если вы думаете, что невозможно проткнуть кожу насквозь собственными волосами, то у меня для вас плохие новости»

3. «На детской площадке висит предупреждение о медведях»

4. «Внутри кукурузного початка еще одна маленькая кукуруза»

5. Интересный способ выгулять свою птицу

6. «5-часовая поездка по обледенелым дорогам не прошла бесследно для дисков моей машины»



7. Этот гриб выглядит как инопланетный космический корабль

8. Когда ночью был «небольшой» снегопад

9. Кажется, человек-невидимка потерял свою кроссовку

10. Вы когда-нибудь видели помидор, прорастающий изнутри? Теперь видели

11. «Кажется, какой-то счастливчик заказал космический корабль из „Звездных войн“»

12. «Выхлопная труба моего авто обзавелась седым париком»

13. «Благодаря дождю и холоду на крыше дома выросла вот такая ледяная елка»

14. Так выглядит яйцо рогатой акулы

15. Хороший мальчик принес сразу 2 мячика. Хотя подождите...



16. Обледенелые ветки похожи на кровеносную систему



17. Тень от ножки стула разбила радугу



18. «Я несколько месяцев караулил, чтобы застать северное сияние. И вот»

19. Снежная шапка сделала дерево похожим на гриб

20. «Моя жена чистила банан и обнаружила эти „волосы“. Она сказала, что они двигались и сгибались, а когда она пошла показать это коллеге, они уже исчезли»

Это, вероятно, застывшие «нити» бананового сока. Вы можете видеть на верхушках волосков капельки. © According-Canary4916 / Reddit