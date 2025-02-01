17 человек рассказали про подарки, которые оставили в их сердцах неизгладимый след

Умение дарить подарки — это особый талант. Иногда презент не имеет высокой ценности, однако запоминается на всю жизнь, например, из-за своей оригинальности. А порой даже дорогие вещицы оказываются тем самым «чемоданом без ручки», который и не нужен, и жалко выкинуть. Герои нашей статьи столкнулись с незабываемыми подарками как со знаком плюс, так и со знаком минус, и не смогли сдержать эмоций.

На работе сотруднице отдела логистики партнеры принесли к Новому году огромный набор конструктора — необыкновенно красивый корабль. Она молодая, без детей, и предложила своему коллеге: «Возьми, у тебя же сын. Подаришь ему». А тот обалдел и говорит: «Представляешь, сын только сегодня утром такой просил, а я сказал, что не сможем ему подарить — это очень дорого. А сын в ответ, мол, Дед Мороз же волшебник! Вдруг он сделает чудо?» © Ольга К. / Dzen

Будучи студенткой, подарила маме на день рождения духи Kenzo стоимостью в 1,5 ее зарплаты — я полгода подрабатывала и копила на такой подарок. Она, не глядя, кинула их на полку, а года через два закатила мне скандал: «Ты почему мне не сказала, что духи дорогие? Я подумала, что дешевка, и отдала Светлане. Она ими надушилась и кучу комплиментов собрала! А когда подруги стали интересоваться, откуда у нее такие дорогие духи, она сказала, что это я их ей отдала. Я откуда знала, что ты на дорогие копила?! Я же думала, что у тебя денег нет, ты в переходе самые дешевые купила, и вообще чуть их не выбросила!» © Voyager / Dzen

Когда моему сыну было почти 6 лет, он заработал первые свои денежки (помогал папе: стоял у машины, пока разгружали заказ) и купил мне копеечную пластиковую сахарницу. Уже 30 лет прошло, но это самый дорогой подарок в моей жизни. Она старая, потрескавшаяся, мы давно ею не пользуемся, но стоит она на самом лучшем месте. © galusha1966 / Dzen

«Свекровь попросила меня сделать портрет ее покойного мужа, но фото было слишком размытым. Вместо этого я связала портрет крючком. Ее улыбка ярче тысячи слов»

20 лет подряд я думала, что у меня чудесные отношения со свекровью. Но потом бабулю перемкнуло, и оказалось, что все эти годы она меня просто терпела. Как я узнала? Свекровь демонстративно подарила своему сыночку на день рождения 1,5-спальный комплект белья, а на мое удивление ответила: «Это не вам — это ему!» После второй подобной выходки пришлось со свекровью попрощаться, выставить за дверь и сообщить, что здесь она — нежеланный гость. © Л.Б. / Dzen

Не было у меня в детстве воздушных шариков, надутых гелием, чтоб в воздухе держались. Обычные были, которые ртом надували, а такого не было. А так хотелось хоть в руках подержать! Но, увы, не случилось. И вот мне чуть за 20, я познакомилась с чудным мальчиком. Однажды мы пошли гулять, и он при встрече подарил мне шарик, надутый гелием. Не цветок, а шарик! И он даже не знал про мои детские мечты, просто так решил соригинальничать. Как же мне нравилось гулять с шариком! Потом уже в моей жизни были и цветы, и украшения, но вот шарик остался в памяти навсегда! © blueyed10 / Dzen

Моему мужу на работе подарили гобелен с тигром. В золоченой раме. Он стоит кучу денег — лучше бы отдали наличкой. Лежит этот гобелен за диваном уже пятый год. Мы пытались его продать, но никто не берет. Может, нужен кому? Он новый, в упаковке. © TerribleRat / Pikabu

© TerribleRat / Pikabu Melancholy 3 часа назад Я вот тоже купила себе шарики с блестками внутри. Тут же надула и шла по улице как городская сумасшедшая. Зато счастливая! - - Ответить

Я начала работать по вечерам, поэтому мужу пришлось готовить ужины. Свекровь, чтоб меня подколоть, подарила мне магнит на холодильник с надписью: «Я слишком красива, чтобы готовить!» © Unknown author / Reddit

Я жду своего первого ребенка, который должен родиться в феврале. С подругой моего отца, Леной, у меня нормальные отношения, но мы очень разные. Например, она обожает всяких блогеров, а я нет. Несколько месяцев назад одна из ее любимых див соцсетей родила ребенка и сняла все это на видео. Лена прислала мне это видео, а я сказала ей, что никогда не сделаю ничего подобного. И вот на Новый год Лена дарит мне конверт, в котором лежит визитка видеооператора, и говорит, что оплатила съемку моих родов. Я вообще не могу представить, чтобы меня снимали во время прохождения медицинской процедуры, и не хочу, чтобы в больнице со мной был кто-то, кроме моего мужа. Я прямым текстом говорила об этом с тех пор, как объявила о своей беременности.

Я поблагодарила Лену при всех, а потом уже в приватной обстановке сказала им с отцом, что видеооператора на моих родах точно не будет. И она, и мой отец обиделись, а папа и вовсе заявил, что «очень разочарован» во мне. Я не думаю, что я сделала что-то неправильно, но реакция моего отца меня пугает. © BirthVidThrow / Reddit

Я поблагодарила Лену при всех, а потом уже в приватной обстановке сказала им с отцом, что видеооператора на моих родах точно не будет. И она, и мой отец обиделись, а папа и вовсе заявил, что «очень разочарован» во мне. Я не думаю, что я сделала что-то неправильно, но реакция моего отца меня пугает. © BirthVidThrow / Reddit Жена брата похудела и подарила мне на Новый год рубашку в клетку, новую. Я не ношу такие. Ну, ладно, спасибо. Она тут же взяла ее померить и говорит: «Смотри, как я классно похудела, и рубашка мне как раз. Я ее себе возьму!» © Женский сговор / Dzen

«Соседка по дому, подружка моей бабушки, которой нет уже 11 лет, подарила мне вот такое одеяло для новорожденного ребенка. Сделано с любовью!»

Я всегда хотела собаку, и дочь моя тоже. И вот на Новый год, когда ей уже было 14 лет, я решила подарить ей шпица (ну и себе, соответственно). В октябре выбрала щеночка, договорилась с хозяйкой, что заберу 31 декабря. Съездила за ним с утра, прихожу домой — дочки нет. Весь день вместо готовки возилась со щенком. Часов в 6 вечера вдруг слышу ключ в замке: идет. Хватаю щенка, надеваю бант, сажаю в коробку — и под елку. Приходит дочь, садится в коридоре и, раздеваясь, начинает рассказывать, как они гуляли. Вообще не торопится. Дело это долгое, щенок там уже пищит, а она не слышит. В общем, я ее прошу помочь с компьютером срочно. Она ворчит, подходит к компу и тут, наконец-то, слышит писк: под елкой коробка, а оттуда пытается вылезти это чудо, которое вообще не поняло, что происходит. Ну, естественно, слезы: сначала дочь, потом бабушка, потом и дедушка прослезились. В общем, очень мило все вышло. Уже 10 лет прошло, до сих пор мурашки от этого подарка. © Оксана И. / Dzen

Мне было 17 лет, я учился в выпускном классе. На Новый год мачеха подарила мне набор полотенец со словами: «Они тебе понадобятся, когда ты съедешь из дома в 18 лет!» И вроде бы подарок неплохой, особенно, если не задумываться о словах, но своему родному сыну (моему сводному брату) она подарила новенький компьютер. Это было в 1992 году, когда персональные компьютеры стоили около $ 4 тыс. Я был очень расстроен. © TXEsrever / Reddit

Мне однажды на первом свидании подарили пылесос! Перед Новым годом мой старенький пылесос отказался работать, и я обмолвилась об этом в переписке с ухажером. А он предложил мне вместо цветов подарить технику. Я, если честно, приняла это за шутку!

Мы встретились, чудесно погуляли, он подвез меня до дома, и только я собралась уходить, как он мне вслед закричал: «А пылесос?!» А такая: «В смысле?» А он открывает багажник и реально достает агрегат! Сказать, что я офигела, ничего не сказать! Потом он помог мне поднять его на 5 этаж. И вот знаете, я не помню большинство подаренных мне букетов, а этот жест никогда не забуду. Пользуюсь этим пылесосом до сих пор и каждый раз кайфую. © ***OfACoach / Pikabu

© ***OfACoach / Pikabu Светлана БМВ 1 день назад Вот это неожидaнно! Пылесос вместо цветов – зaпомнится нa всю жизнь 😊. Порой пpaктичный подaрок гоpaздо ценнее всего остaльного. Тaкие жесты говоpят о внимaтельности человекa лучше любых слов! - - Ответить

Встречалась с парнем. Перед моим днем рождения он привел меня в ювелирный магазин, мол, давай подарок тебе выбирать. Я спросила:

— На какую сумму?

— Ну, тысяч на 6-8.

— Может быть, пойдем в другой магазин, и я лучше там выберу себе подарок на эту сумму?

— Как скажешь, любимая.

Привожу его в компьютерный магазин, выбираю видеокарту за 7 тысяч. Он офигевает, но оплачивает. И потихоньку сворачивает наши отношения.

А что поделать, если из украшений я ношу только золотые серьги? Они у меня одни и те же уже 30 лет. Остальные две шкатулки украшений лежат без дела. А мощная по тем временам видеокарта была мне очень нужна! © Voyager / Dzen

— На какую сумму? — Ну, тысяч на 6-8. — Может быть, пойдем в другой магазин, и я лучше там выберу себе подарок на эту сумму? — Как скажешь, любимая. Привожу его в компьютерный магазин, выбираю видеокарту за 7 тысяч. Он офигевает, но оплачивает. И потихоньку сворачивает наши отношения. А что поделать, если из украшений я ношу только золотые серьги? Они у меня одни и те же уже 30 лет. Остальные две шкатулки украшений лежат без дела. А мощная по тем временам видеокарта была мне очень нужна! © Voyager / Dzen Нам на работе как-то подарили нечто типа шейных платков. Они были настолько маленькими, что даже если завязать самые кончики, то можно было удавиться. Когда мы задали вопрос: «Что с ними делать, куда их приспособить?» — нам сказали, что можно купить рамку для фото, вложить туда платочек и повесить на стену — это же будет так креативно! © Ольга Ольгина / Dzen

У моей подруги на работе был поклонник, парень из ее цеха. Все его попытки подружиться не увенчались успехом из-за отсутствия симпатии с ее стороны. Ну, не нравился он девушке. И вот однажды, накануне 8 Марта, этот парень преподнес подруге подарок. Дело было давно, тогда только-только начало хоть что-то появляться из нормальных товаров в магазинах. В пакетике лежала красивая коробочка с кремом для лица. Но был один нюанс: это оказался крем от морщин. А подруге 25 лет, на вид еще меньше. Как же она возмущалась! Мы тогда еще не знали, что для большинства мужчин вся эта косметика — что-то непонятное. Решили, что это намек на возраст. © Александра Владимировна / Dzen

«С 5 лет мечтала о французском бульдожке. И вот внезапно, просто ночью, молодой ухажер присылает мне это фото со словами: „Везу его к вам, мадам“»

Мне как-то парень (теперь уже бывший) нa день рождения помело подарил. Не то, которое веник, а цитрусовый фрукт. Стоило оно тогда чуть дороже грейпфрутов, продавалось в магазине у дома. Можно было с тем же успехом подарить пару кило картошки или пачку сосисок. Я нa его день рождения заморочилась, пoдбирала нa замену его развалившемуся нa нитки любимому рюкзаку, с которым он никак не мог расстаться, рюкзак максимально похожей модели и той же фирмы, заранее заказывала, делала сюрприз. Он нa мой: зашел в магазин у дома — о, вот эта ерунда сгодится, берем. Очень обидно было. © Жабка в шляпке / ADME

Однажды мой бывший муж подарил нам с ним шикарную поездку заграницу на Новый год. Он платил там за все, шиковал, исполнял все мои желания. В сам Новый год он снял частную яхту, и полночь мы встречали в океане! А когда вернулись домой, оказалось, что отдыхали мы на деньги, которые я откладывала на учебу сыну — там было $ 15 тыс. Муж взял эти деньги без спроса и на них свозил себя круто отдохнуть, ну и заодно меня захватил. Вот такая «поездочка». © Наташа Сахарова / Dzen