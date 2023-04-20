20+ отзывов людей, в которых есть что-то от Шекспира, а что-то — от участников Comedy Club

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Многие люди, прежде чем положить товар в корзину, стараются изучить его в интернете: почитать описание, ознакомиться с отзывами других покупателей. И порой попадаются комментарии не только полезные, но и настолько креативные, что их можно отнести к отдельному виду искусства. Пусть они не всегда по делу, но читаются с удовольствием.

Даже дарить такую кружку жалко

Вторую звезду поставили только благодаря официанту

Когда заказываешь игрушки для собаки, но играешь в них сам

Мотивация гораздо ближе, чем кажется

«Друг купил кликер. Думали-думали, зачем он нужен, и решили в отзывах почитать. Ох, бедные члены семьи»

А вы уже видели статью «12 покупок продуманных людей, которые больше не хотят тратить время и деньги впустую»?

«Разглядывал карту города. Наткнулся на большой хозяйственный корпус и случайно открыл отзывы»

Искусство философии сотрудников столовой

«Оставил идеальный отзыв на кистевой эспандер»

Главное, чтобы кошка была довольна покупкой

Покупатель всегда найдет к чему придраться. Даже если приобретает гриль

Кстати, после покупки гриля можно заглянуть в нашу статью «20+ секретов безупречного мяса от кулинарного волшебника Джейми Оливера».

Ничего такого, просто отзыв о лесе

Почему-то мнение котов никогда не учитывают. Особенно когда речь идет о покупке пылесоса

Краткость — сестра таланта

Когда продавец на одной волне с клиентом

Оказывается, пылесосы покупают даже для этого

С таким отзывом на приложение мобильного банка согласятся практически все

Хороший диван не заменит ни одна когтеточка

Ох уж эти коты! Вечно они обводят своих хозяев вокруг пальца, как здесь или здесь.

Хорошо, когда есть такие полезные отзывы о магазинах

«Недавно озадачился покупкой кофеварки домой. После недолгих поисков наткнулся на отзыв»

Лучше этого отзыва на моющее средство вы сегодня вряд ли уже найдете

Кстати, в нашей статье вы можете найти 11 лайфхаков, которые помогут отмыть то, что казалось непригодным к использованию.

«Муж только что написал отзыв на вольер макак в зоопарке»

Да, в сети можно встретить отзывы даже на мост