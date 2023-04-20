20+ отзывов людей, в которых есть что-то от Шекспира, а что-то — от участников Comedy Club
Многие люди, прежде чем положить товар в корзину, стараются изучить его в интернете: почитать описание, ознакомиться с отзывами других покупателей. И порой попадаются комментарии не только полезные, но и настолько креативные, что их можно отнести к отдельному виду искусства. Пусть они не всегда по делу, но читаются с удовольствием.
Даже дарить такую кружку жалко
Вторую звезду поставили только благодаря официанту
Когда заказываешь игрушки для собаки, но играешь в них сам
Мотивация гораздо ближе, чем кажется
«Друг купил кликер. Думали-думали, зачем он нужен, и решили в отзывах почитать. Ох, бедные члены семьи»
А вы уже видели статью «12 покупок продуманных людей, которые больше не хотят тратить время и деньги впустую»?
«Разглядывал карту города. Наткнулся на большой хозяйственный корпус и случайно открыл отзывы»
Искусство философии сотрудников столовой
«Оставил идеальный отзыв на кистевой эспандер»
Главное, чтобы кошка была довольна покупкой
Покупатель всегда найдет к чему придраться. Даже если приобретает гриль
Кстати, после покупки гриля можно заглянуть в нашу статью «20+ секретов безупречного мяса от кулинарного волшебника Джейми Оливера».
Ничего такого, просто отзыв о лесе
Почему-то мнение котов никогда не учитывают. Особенно когда речь идет о покупке пылесоса
Краткость — сестра таланта
Когда продавец на одной волне с клиентом
Оказывается, пылесосы покупают даже для этого
С таким отзывом на приложение мобильного банка согласятся практически все
Хороший диван не заменит ни одна когтеточка
Хорошо, когда есть такие полезные отзывы о магазинах
«Недавно озадачился покупкой кофеварки домой. После недолгих поисков наткнулся на отзыв»
Лучше этого отзыва на моющее средство вы сегодня вряд ли уже найдете
Кстати, в нашей статье вы можете найти 11 лайфхаков, которые помогут отмыть то, что казалось непригодным к использованию.
«Муж только что написал отзыв на вольер макак в зоопарке»
Да, в сети можно встретить отзывы даже на мост
«Обнаружил отдельный сегмент отзывов на верстовые столбы»
AdMe/Народное творчество/20+ отзывов людей, в которых есть что-то от Шекспира, а что-то — от участников Comedy Club
Поделиться этой статьёй