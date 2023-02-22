20+ случайных совпадений, которые ничего другого, кроме щенячьего восторга, не вызывают

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни испытывал настоящее удовлетворение, когда у него что-то с чем-то совпадало. Например, расцветка носков и ковра в гостиничном номере, размер головоломки и стола, на котором ее собираешь, или, допустим, когда полочка на колесиках идеально вписывается в пространство между холодильником и кухонным шкафом. Вот и герои нашей статьи не могли сдерживать восторг и показали всем, какие совпадения случились с ними.

1. «Мы нашли 2 стоящих по соседству дома тех же цветов, что и наши куртки»

2. «На работе мне выдали новую подставку под локти, и она идеально подошла к моему „беременному“ животу»

3. «Тушил мясо и понял, что у меня нет крышки, чтобы накрыть вок. Импровизируй, адаптируйся, преодолевай!»

4. «Я случайно встретил человека, у которого фоновая заставка на телефоне совпала с моей»

5. «Нашла эти подходящие друг другу статуэтки в разных секонд-хендах»

6. «Мои кроссовки совпали с ковром на работе»

7. «Я потерял свое кольцо в мастерской, а нашел его через несколько дней в одном из наших ковриков у входа»

8. Кабель от модема идеально совпадает с экраном телевизора

9. «Мой кофе подходит к моей толстовке»

10. «Купила через интернет этот небольшой шкафчик с ящиками. И очень обрадовалась, когда увидела, что он настолько хорошо вписывается в размеры моего стола»

11. «Я нашел настоящий камень, на который „карабкается“ этот парень»

12. «Стакан с кофе случайно совпал по цвету с моими носками»

13. Изгибы этих 2 совершенно разных инструментов совпадают идеально

14. Вот как тень легла на швы тротуарной плитки

15. Узор пеленки совпал с узором матрасика из люльки

16. Журнальный стол идеально подходит для головоломки

17. Тот момент, когда совпал цвет ногтей, пряжи, ручки и ножниц

18. «Обе бабушки купили моим детям одинаковые открытки на День святого Валентина»

19. Две одинаковые машины с одинаковыми вмятинами

«Нет, офицер, клянусь, это была другая серебристая Honda Civic 2002 года выпуска с вмятиной на переднем бампере справа...» © idkwhatthisis45 / Reddit

Этот комментарий великолепен, ха-ха-ха! © the_boys_republic / Reddit

20. «В арендованной нами квартире прихватки были такой же расцветки, как и занавески»

21. Размер пиццы случайно совпал с размером противня