20+ тематических дизайнерских фишек, крутость которых запомнится даже больше функциональности

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Мы привыкли к тому, что производители разных товаров стараются придумать необычное оформление самих вещей и их упаковки. Но иногда что-то крутое попадается в повседневной жизни — там, где совсем не ожидал это увидеть: в кабинете врача, на входе в магазин, в аэропорту и даже на мойке для машин. Такие милые, но вполне функциональные сюрпризы точно сумеют поднять настроение на весь день.

Мойка для машин оформлена в виде стиральной машинки

На входе в магазин ручек

«Думаю, у дизайнера, который придумал этот слив в аэропорту, был полный улыбок день»

Этот магазинчик пончиков оформлен в виде коробки из-под пончиков

«Ванную комнату в нашем отеле оформили как самый настоящий бассейн!»

«Динамики на потолке в местном аэропорту»

«Мне положили вот эту прелесть вместе с заказанной порцией суши: рыбка с соевым соусом»

В этом магазине велосипедов защитная дверь сделана из велосипедных рам

К штрихкоду пририсовали руки, чтобы он выглядел как пианино

«Увидела в аквариуме Торонто такой знак с предупреждением про мокрый пол»

Необычная плитка в аэропорту

Тематические скамейки с видом на скейт-парк

Эта станция метро спроектирована в виде земной коры и ядра внутри Земли

«В кабинете моей медсестры есть лампа из гинекологических зеркал»

Светильники на потолке в виде кардиограммы

Эту дверь сделали похожей на лодку

Дверной стоппер в этом сырном магазине сделан в виде кусочка сыра

В уборной садового центра

А вот нюхать не надо! © Dramatic_Original_55 / Reddit

Стоянка для велосипедов возле кабинета окулиста

Дверные ручки на входе в театр

Ручка-молоток на двери магазина инструментов