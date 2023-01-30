20+ тематических дизайнерских фишек, крутость которых запомнится даже больше функциональности
Мы привыкли к тому, что производители разных товаров стараются придумать необычное оформление самих вещей и их упаковки. Но иногда что-то крутое попадается в повседневной жизни — там, где совсем не ожидал это увидеть: в кабинете врача, на входе в магазин, в аэропорту и даже на мойке для машин. Такие милые, но вполне функциональные сюрпризы точно сумеют поднять настроение на весь день.
Мойка для машин оформлена в виде стиральной машинки
На входе в магазин ручек
«Думаю, у дизайнера, который придумал этот слив в аэропорту, был полный улыбок день»
Этот магазинчик пончиков оформлен в виде коробки из-под пончиков
«Ванную комнату в нашем отеле оформили как самый настоящий бассейн!»
«Динамики на потолке в местном аэропорту»
«Мне положили вот эту прелесть вместе с заказанной порцией суши: рыбка с соевым соусом»
В этом магазине велосипедов защитная дверь сделана из велосипедных рам
К штрихкоду пририсовали руки, чтобы он выглядел как пианино
«Увидела в аквариуме Торонто такой знак с предупреждением про мокрый пол»
Необычная плитка в аэропорту
Тематические скамейки с видом на скейт-парк
Эта станция метро спроектирована в виде земной коры и ядра внутри Земли
«В кабинете моей медсестры есть лампа из гинекологических зеркал»
Светильники на потолке в виде кардиограммы
Эту дверь сделали похожей на лодку
Дверной стоппер в этом сырном магазине сделан в виде кусочка сыра
В уборной садового центра
- А вот нюхать не надо! © Dramatic_Original_55 / Reddit
Стоянка для велосипедов возле кабинета окулиста
Дверные ручки на входе в театр
Ручка-молоток на двери магазина инструментов
А какой дизайн со смыслом вам попадался в повседневной жизни?
Фото на превью hygienichydrangas / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ тематических дизайнерских фишек, крутость которых запомнится даже больше функциональности
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