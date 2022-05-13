20+ женщин, которые могли бы легко стать королевами юмора и самоиронии
В жизни каждой женщины случается множество казусных и не всегда приятных ситуаций, которые порой могут выбить из колеи. Однако, если включить самоиронию на максимум, маленькие неприятности могут отойти на второй план и вас не смогут задеть ни ехидные шуточки ваших коллег, ни бестактное поведение усталой продавщицы в магазине.
Мы в ADME каждый день поднимаем себе настроение, когда читаем зарисовки из жизни обычных женщин, которые готовы вдоволь посмеяться над собой, чтобы подарить улыбку себе и окружающим.
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А вы считаете себя ироничным человеком?
AdMe/Народное творчество/20+ женщин, которые могли бы легко стать королевами юмора и самоиронии
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