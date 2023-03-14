23 человека поделились своими нестандартными вкусовыми предпочтениями, на что окружающие смогли ответить только: «Вы сейчас серьезно?»
Все мы разные, когда речь идет о вкусах. Кто-то фанат сладкого, другие — соленого. Среди этого многообразия находятся и те, кто вовсе решил разбавить свою жизнь сочетанием несочетаемых вкусов. Но ведь именно такие предпочтения делают нас особенными.
- Моя мама на 8-м месяце беременности. Недавно пришел с учебы, зашел на кухню, на столе то ли торт, то ли селедка под шубой. В непонятках решил подождать, пока мама вернется и объяснит мне, что это и съедобно ли оно. Очень скоро оказалось, что этим творением был трехслойный «Наполеон». Снизу пицца пеперони, посредине — сам торт «Наполеон», а сверху — селедка под шубой. © Палата № 6 / VK
- Я, как и многие, люблю помидоры, но я ем их только целиком, независимо от того, черри это или любой другой сорт. Сперва я посыпаю их солью и перцем, а затем надкусываю, как будто ем яблоко. Мое главное правило — не есть их нарезанными. © strongasfe / Reddit
- Люди находят странными мои вкусы, но я балдею от мокрых крекеров и овощей, обмакнутых в кетчуп и майонез. Обычно я макаю крекеры в молоко, а если его нет, то использую обычную воду. © skymanioflabrynna / Reddit
- Нет ничего, что могло бы испортить вкус моего блюда. Пару дней назад я готовил обычный омлет с большим количеством перца, свежих помидоров, ароматного лука, тертого сыра и свежей кинзы. Волшебство произошло сразу после того, как я положил сверху сметану. Это необычное блюдо превратилось в настоящее произведение искусства. Нижняя часть хрустящая, а верхушка мягкая и пушистая, это просто нечто! © YungMysteryMane / Twitter
- Когда я была маленькой, мои родители всячески старались развить мое любопытство к разной еде. Они часто готовили экзотические блюда, а главной целью наших поездок в другие страны было распробовать местную кухню. И вот однажды, когда мы были в Таиланде, родители ушли в ресторан, оставив меня в отеле на час. Чтобы разбавить скуку, я решила обыскать комнату и наткнулась на небольшой холодильник с едой. Когда родители вернулись, они были в шоке, увидев меня, сидящую на полу и с улыбкой уплетающую манго, политое соевым соусом. От изумления они сами решили попробовать его, и с тех пор это блюдо пополнило нашу коллекцию экзотических лакомств.
- Наша семейная запеканка способна сразить наповал любого. Обычно мы добавляем в нее яичную лапшу, гамбургер, грибной суп со сливками, зеленые оливки с соком, грибы, кешью и кучу измельченного белого чеддера. Это так вкусно! Признаться, это вызывает небольшое отвращение у тех, кто видит блюдо впервые. Однако уже после первого кусочка они буквально не могут оторваться. © MissWitch86 / Reddit
- Однажды, наслаждаясь ванильным мороженым, я заметила на своем подносе с едой кусочки лука и решила попробовать их вместе. И вот простое сочетание сладкого, освежающего вкуса ванили и хрустящей, соленой луковицы поразило меня своей изумительной гармонией. С тех пор я не могу представить себе мороженое без лука. © Serina Kurahashi / Quora
- Обожаю класть изюм в пасту. Он впитывает в себя воду и становится сочным. А если положить немного каперсов, то это придает блюду еще более интригующий и непредсказуемый вкус. © cadmeanfoxes / Reddit
- Размякшие, пролежавшие в холодильнике долгое время сэндвичи — моя слабость! Такие сочные и ароматные, что просто тают во рту. И что самое интересное, чем дольше их держать в холоде, тем вкуснее они становятся, все ингредиенты проникают друг в друга, создавая идеальный баланс вкусов. © outofmytree / Reddit
- Когда мой младший брат начал намазывать шоколадную пасту на кусок хлеба во время обеда, я задумался: «Может быть, попробую этот десерт после того, как закончу есть курицу». Но затем он добавил туда кусочки мяса и сделал из всего этого ролл. Я подумал про себя: «Ты это серьезно?!» Брат повернулся ко мне и предложил попробовать его «шедевр кулинарии». Неохотно, но все же протянул руку и схватил кусочек. Это был самый вкусный ролл, который я когда-либо ел! © Mortaza Ghanbarzehi / Quora
- Одна из моих любимых комбинаций — это черный хлеб, нежное масло и сладкий мед. Но это еще не все! Я добавляю к этому мятный шоколад, который прекрасно дополняет вкусовую палитру. А чтобы закончить это вкусное приключение, я обычно кладу сверху кусочек белого хлеба, щедро покрытого сыром. © ***ish**rd / Twitter
- Не люблю пить кофе со сладким. Предпочитаю пить его с мясными продуктами и вареным яйцом. Окружающие смотрят на меня с изумлением. © Анна Белова / VK
- Один из моих самых любимых завтраков — это рис, который я готовлю с манго и молоком. Это блюдо не менее вкусно, если использовать сухое молоко вместо обычного. Казалось бы, сочетание риса, манго и молока необычное и даже немного абсурдное для многих моих друзей. Но для меня это идеальное сочетание сладости и насыщенности, и все это просто тает во рту. © Labib Zaman / Quora
- В детстве я любила пельмени обмакнуть одним уголком в варенье, а другим в горчицу, и ела их только так. Непонятливым взрослым объясняла, что варенье — для теста, а горчица — для мяса. © Masik / ADME
- Одной из моих странностей является то, что я люблю есть острый перец. Причем часто по целой банке за раз. Но сегодня мне удалось переплюнуть самого себя, поскольку я съел «Каролинский жнец», являющийся самым острым перцем в мире. Потребовалось около 30 минут, чтобы мои глаза перестали слезиться, и, похоже, теперь я знаю, каков ад на вкус. Я бы определенно сделал это снова. © Austin Neaves / Twitter
- Моя подруга добавляет майонез с виноградом в качестве гарнира к мясу. Я сперва даже подумал, что она шутит. © Taylor Perkins / Quora
- В общем, сидим завтракаем — я, жена, старший сын. У меня на завтрак чай, жена бутербродики ест, а сыну сварили пару яиц. Смотрю, сын белки съедает, а желтки в сторону убирает. Ну, думаю, ладно, не хочешь — как хочешь. Встаю, беру тарелку, набираю сливочного масла, туда же отправляются желтки, все это перемешиваю до однородной массы, немножко солю, намазываю на кусок белого хлеба и с удовольствием приступаю к употреблению. Жена и сын в ступоре. Первой попробовать попросила жена. Видели бы вы выражение ее лица — этакое удивленное восхищение. Ну затем и сын распробовал. С тех пор это одно из наших любимых блюд на завтрак. © Slavyanin95 / Pikabu
- Один мой знакомый любит готовить на завтрак овсянку с салями. Причем бросает кусочки колбасы вместе с овсяной крупой во время варки. © Arisha33 / Pikabu
- Пришла как-то домой со смены, и тут же мне в голову стукнула мысль: нужно помыть полы, ванну, унитаз и раковину. Ну, мол, они же грязные. Закончила, села, ем миндаль с сахаром и запиваю это все томатным соком с солью. © 97Rezeda / Twitter
- Всю жизнь я был приверженцем традиционной еды и редко экспериментировал с пищей. Однажды мне довелось впервые посетить другой город и остаться там на несколько дней. В один из вечеров нам с компанией друзей захотелось посидеть в месте, где можно было бы вкусно и сытно пообедать, при этом цены нас не особо интересовали. Потащились мы, значит, в один из местных ресторанов, что был неподалеку. В меню я не увидел ничего интересного, поэтому заказал вполне обычные пельмени ручной лепки и салат. Тут я добрался до десертов и впервые за последнее время удивился не на шутку. На первой строчке меню я увидел мороженое с беконом! Недолго думая, я заказал его на десерт. Мне также предложили попробовать молочный коктейль с тем же самым беконом, его тоже взял и выпал от этого изумительного сочетания. © PicaChel / Pikabu
- Мой муж привередлив в еде. Он нос воротит от окрошки, так как ему не нравится это слово, а еще не ест жареное сало. Вчера он попросил приготовить блины, но у меня закончилось масло. Недолго думая, я решила пожарить их, как в деревнях раньше, на сале. Муж взял да и съел их, похвалил. Потом я ему об этом рассказала. © Подслушано / Ideer
- Вкусовые предпочтения моего отца по-настоящему удивляют. Помню, как лет в 12 я полдня корячилась на кухне, готовя кролика в белом соусе в каком-то хитром маринаде, а папенька, не глядя и не пробуя его, посолил, поперчил, залил кетчупом и соусом чили. Я в буквальном смысле ревела весь день и больше ничего сложнее борща дома не готовила. © Изяслав в ярости / ADME
- Всегда готовил жене на завтрак свои фирменные оладьи с яблоками, но недавно понял, насколько специфичны вкусы беременных. Был обычный завтрак, все те же оладьи. Жена надкусила и отказалась есть, мол, что-то с ними не так. Подошла к холодильнику и внезапно взяла колбасу, намазала майонезом и съела вместе со сладкой булочкой, запив все молоком. © Палата № 6 / VK
Вкусовые предпочтения некоторых людей способны поставить в тупик окружающих, а иногда и мы сами становимся на их место и начинаем пробовать что-то новое и пытаемся экспериментировать. Вот еще некоторые статьи о неординарных вкусах:
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AdMe/Народное творчество/23 человека поделились своими нестандартными вкусовыми предпочтениями, на что окружающие смогли ответить только: «Вы сейчас серьезно?»
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