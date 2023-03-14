23 человека поделились своими нестандартными вкусовыми предпочтениями, на что окружающие смогли ответить только: «Вы сейчас серьезно?»

Все мы разные, когда речь идет о вкусах. Кто-то фанат сладкого, другие — соленого. Среди этого многообразия находятся и те, кто вовсе решил разбавить свою жизнь сочетанием несочетаемых вкусов. Но ведь именно такие предпочтения делают нас особенными.