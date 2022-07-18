Читатели ADME без прикрас поведали о том, как обычное застолье обернулось комедией с элементами драмы

К гостям относятся по-разному. Одни люди с распростертыми объятиями ждут визитеров на пороге своего дома, другие не жалуют посторонних и встречаются с близкими на нейтральной территории. И это неудивительно, ведь порой дорогие гости могут принести с собой не только тортик, но и историю на миллион.