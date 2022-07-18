Читатели ADME без прикрас поведали о том, как обычное застолье обернулось комедией с элементами драмы
К гостям относятся по-разному. Одни люди с распростертыми объятиями ждут визитеров на пороге своего дома, другие не жалуют посторонних и встречаются с близкими на нейтральной территории. И это неудивительно, ведь порой дорогие гости могут принести с собой не только тортик, но и историю на миллион.
Мы в ADME считаем себя гостеприимными, и истории из сегодняшней подборки невероятно нас позабавили.
- Всякое бывало. Пригласили нас как-то знакомые на Пасху, позвали за стол. Так вот яйца у них были покрашены масляной краской, оставшейся после ремонта. © Tatjana Kogan
- Мою соседку Любу позвали на юбилей. Сказали, что праздновать будут на даче. Люба купила дорогой импортный зонт, пришла на дачу. Там бурьян по пояс, стол накрыт старой клеенкой. Муж именинницы, голый по пояс, нанизывал мясо на шампуры грязными руками. Хозяйка выставила на стол несколько отварных картофелин, блюдечко с маслинами да нарезанные овощи. И тут Люба видит, как муж коллеги, набрав в рот воды, с силой прыскает на шашлык, чтобы тот не подгорел. Прямо как наши мамы и бабушки увлажняли при глажке белье. И поняла Люба, что из гостей уйдет голодной. © Татьяна Ланская / ADME
- Однажды родственники пригласили нас на день рождения. Мы пришли, стучались, но нам не открыли. Оказалось, они про нас забыли и спать легли. Хорошо хоть подарок не купили, решили деньги подарить. В итоге развернулись и ушли восвояси. © Наталья Наталья
- Родители знакомились с родителями мужа. Мои принесли колбасу, сыр, торт и фрукты. Свекровь же напекла пирожков с капустой, капустный пирог и приготовила квашеную капусту. Какая-то капустная феерия, не иначе. И вот сидят они за пустым столом, и тут свекор вскакивает и через минуту приносит на блюдечке 5 тоненько нарезанных кусочков сала. А вся еда, которую принесли мои родители, так и осталась в холодильнике. © Morgana / ADME
- Я удивила всех сама. Сделала первый раз в жизни запеченную рыбу по рецепту. Водила пальцем по строчкам, чтобы не упустить детали. Смазала судака лимоном, добавила специи, майонез — все как написано. Вот только в рецепте не написали, что чешую надо почистить. Так мы и ели вареную по сути рыбу, снимая самое вкусное — корочку — и отправляя ее в мусорку. Мне этого проклятого судака потом лет 20 припоминали. И всем было весело, кроме меня. © Эля Каипова
- Пригласили в гости на день рождения. Из предложенного угощения была только кипяченая горячая вода. Вероятно, думали, что мы принесем что-то с собой. Или, может, так у них было принято © Александр Анчиков
- Подруга позвала на день рождения, сказав, что подарок должен быть особенным, так как она накроет шикарный стол. Купила ей дорогую косметику. В результате гостей было человек 10, а на столе нас ждало блюдце с вареной колбасой и несколько перцев, фаршированных простым рисом. Пока я разливала напитки, гости набросились на колбасу и от перца оставили только кусочек. А на десерт подруга достала альбом со своими фото в купальнике. Занавес! Это была наша последняя встреча. © Julie Anikaybet
- Повезла дочку к друзьям на целый день. Ну, думаю, проголодаются, что-то надо с собой дать. Купила сок, килограмм клубники и пачку хорошего печенья. Еще килограмм клубники взяла домой. Вернулась дочка из гостей и набросилась на клубнику, давай ее есть. Говорю: «Не обсыплет тебя? Столько ягоды за день съела». А оказалось, друзья клубнику сразу убрали в холодильник, печенье в шкаф спрятали, а сока налили стакан за весь день. В итоге ребенок приехал домой голодный. Видите ли, они еду сочли за подарки. © Julia Galvin
- Как-то друзья пригласили нас с мужем на копченую рыбку. На вопрос, что нужно приносить, ответили, что только напитки каждый себе. Ну ладно. Итог: 10 человек и полкило рыбки, буквально по 2 штучки на одного. Она мелкая была, размером с кильку. Хорошо, что дача наша рядом, сбегали за шашлыком маринованным, пожарили. И все наелись. Больше на рыбу не ходим. © Ирина Петрушина
- В детстве зашел летом в гости к другу. Его папа принес арбуз. Позвал нас за стол, нарезал арбуз дольками и раздал каждому по куску. Я с таким кайфом впился зубами в холодную сочную мякоть, аж по подбородку потекло. И тут поднимаю глаза и вижу, что все члены семьи застыли в изумлении, глядя на меня. А перед каждым на тарелке лежала долька арбуза, в руках — нож и вилка. В деревне, дома! Ножом и вилкой в середине лета есть арбуз! Извращенцы. © Понты Деревенские / ADME
- У меня есть родственница, которая, когда приглашает на какой-нибудь праздник, всегда ставит весьма скудное угощение в малюсеньких пиалках. Потом через 10–15 минут откидывается на стуле, отдувается и говорит: «Боже, как же я наелась! Теперь на неделю хватит». После этих слов гостям есть уже как-то неудобно. Хотя никто еще толком ничего и не поел. Это повторяется на каждом застолье. © Наталья Онисько
- Знакомый рассказывал. Молодые были, тусили у девушки дома компанией. Захотелось есть. Девчонка пошла на кухню готовить. Знакомый через какое-то время заходит на кухню, а она из пачки на сковородку высыпала макароны и пытается их жарить. Не знала, что их отварить сначала полагается. © Maria Tiidt-Mirojevskaja
- Родственница позвала нас на день рождения своей 2-летней дочери. Попросила, чтобы мы подарили девочке коляску для куклы. Каждый день на протяжении недели спрашивала, придем мы или нет. Приходим в назначенное время, приносим коляску, как обещали, а нас на столе ждет тортик диаметром 10 см. Спрашиваю: «И это все?» А родственница в ответ: «Откуда я знала, что вы придете?!» Посидели полчаса и домой сбежали: там у мамы треска жареная, картошка. Накинулись на еду, как из голодного края. Мама в шоке, мол, вы же с дня рождения вроде. © Marina Bazilenko
- Какое-то время жил с женой и тещей в одной квартире. Там был и брат жены, которому исполнилось лет 15 на тот момент. Наступил день его рождения. Наготовили всего, расставили столы, пришли гости. Ну и мы с женой вышли из своей комнаты, вручили подарок. Пытаемся присоединиться к застолью, на что тесть с тещей выдают: «А вы куда? Вас никто не приглашал. И газовую плиту не занимать, пока гости не уйдут». Обидно было. Ходили туда-сюда, ждали, слушали, как все поздравляют, празднуют. Уже вечером дождались, когда гости разойдутся, и нажарили себе картошки. © Александр Анчиков
- Нас однажды тоже пригласили в гости. Я была беременная, на приличном сроке, и хозяева звонили, заранее уточняли, что мне можно, а что нет. Спросили, как мы относимся к пицце. Сошлись на том, что они ее закажут. Мы пришли с пирожными к чаю: не с пустыми же руками идти. В итоге на столе были только наши пирожные. Потом выяснилось, что они не заказали пиццу, потому что не знали, какую мы любим, а спросить, видимо, сложно было. Я никогда так не летела домой поесть. © Katie Tighineanu
- Пригласила меня коллега на день рождения. На столе была жареная картошка, соленые огурцы и помидоры. И, что меня очень удивило, каждому гостю полагалась целая баночка горчицы. Прикол в том, что все друг у друга спрашивали, хватает ли им горчицы. © Наталия Воднева
Вы предпочитаете ходить в гости сытыми или голодными? Какие курьезы, подобные этим, происходили с вами?
AdMe/Народное творчество/Читатели ADME без прикрас поведали о том, как обычное застолье обернулось комедией с элементами драмы
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