«Девушка, вам не 72 года, вам 22!» Яркая красавица еще раз доказала, что возраст — это лишь цифры в паспорте

Стать звездой соцсетей можно в любом возрасте, и это еще раз доказала жительница Атланты по имени Кейко Гест. На активную красотку, которая демонстрирует смелые наряды, зажигательные танцы и свою умопомрачительную физическую форму, подписано около 500 000 человек. Яркая дама завоевала полмиллиона сердец несмотря на то, что ей уже 72 года.

Кейко Гест уверяет, что ее часто путают с 20-летней девушкой. Это и неудивительно, ведь женщина обожает молодежную одежду, круто танцует и выглядит далеко не на свой почтенный возраст.

Под каждым ее роликом тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев. «Девушка, вам не 72, вам скорее 22!», «Вам будто бы 25 лет», — пишут ошарашенные пользователи соцсетей. Столь моложавый вид Кейко — это не случайность, а плод многолетней работы над собой. Женщина регулярно, по 2–3 часа в день, занимается гимнастикой, балетом, йогой, танцами или силовыми тренировками.

Кроме физической активности, 72-летняя Кейко Гест видит секрет своей молодости в том, что она не имеет вредных привычек, ежедневно употребляет в пищу сырые продукты, морепродукты и что-то молочное. Что ж, стоит заметить, что, судя по результату, все это работает.

В данный момент Кейко не замужем, детей у нее нет, а свободного времени достаточно для того, чтобы посвятить его своему здоровью и внешнему виду. По словам красавицы, поддержание хорошей физической формы было для нее приоритетом с 30 лет и до сих пор им является.

Несмотря на то что Кейко Гест в своих видео делится позитивом и собственным примером доказывает, что стареть не страшно, даже у нее есть интернет-завистники, которые упрекают даму в слишком «детских» и неуместных для ее возраста нарядах. На это женщина отвечает в своих роликах с присущим ей юмором: «Мне 72, но я не бабуся. Почему я ношу „детскую“ одежду? Да потому, что могу себе это позволить! Так я выгляжу достаточно „взрослой“, а?»

На самом деле Кейко хороша в одежде любого стиля. Причем ее умение сочетать предметы гардероба и аксессуары, выбирать фактуры и цвета говорит о хорошем вкусе. Ее подписчики регулярно хвалят даму за крутые наряды, а сама женщина не стесняется советоваться с посетителями своей странички при выборе того или иного образа.

Иногда наряды звезды соцсетей бывают настолько экстравагантными, что сразу становится понятно: Кейко не робкого десятка, раз не боится эпатировать своих подписчиков.

С другой стороны, Кейко Гест уже достаточно взрослая для того, чтобы отбросить все условности и жить на полную катушку — так, как душе угодно. Потому что времени на то, чтобы соответствовать чужим ожиданиям и стесняться быть счастливой, уже просто нет. А точнее, гораздо приятнее потратить его на то, чтобы наконец-то реализовывать свои мечты. Все до одной.