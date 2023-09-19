«Сели и ножки свесили». Мужчина устал содержать родственников жены, но еще и крайним остался

Наглая родня может стать не только причиной разлада в семье, но и бездонной финансовой дырой, ведь таким людям всегда что-то нужно. Вот и герой нашей статьи устал смотреть на то, как его семейный бюджет утекает в сторону родственников жены, но в итоге его еще и обвинили в эгоизме.

Сам герой истории описывает ситуацию так: «У жены есть сестра. Она сидит дома с 4 детьми, а ее муженек особо не перетруждается — работает 3 дня в неделю. У них типа туго с деньгами, при этом они каждый год ездят в отпуск и меняют машины как перчатки. Тут выяснилось, что моя жена покупает им еду, ведь «Им же детей кормить нечем!» Причем делает это она с нашей общей карты, куда деньги кладем мы оба. А самое эпичное в том, что все это выплыло наружу примерно через месяц после того, как свояченица с семьей вернулись из своего отпуска в Мексике.

Я недвусмысленно заявил жене, что спонсировать семью ее сестрицы не собираюсь, даже если могу себе это позволить. Супруга сказала, что я не прав, но покупать продукты для родственников с нашей общей карты перестала. Я думал, что проблема исчерпана, пока не произошел совсем уж вопиющий случай. Мы с женой скинулись поровну и в целях экономии купили коровью тушу за $ 4 тыс. — около 200 кг говядины. Вчера я подошел к морозилке, чтобы достать стейки, и заметил, что мяса стало заметно меньше. Проверил камеры видеонаблюдения и увидел, как моя благоверная выходит из дома с большой коробкой. Я сразу все понял и спросил жену: «Ты что, отвезла кучу нашего мяса своей сестрице?», а она такая, как ни в чем не бывало: «Ну, да». Я рванул домой к свояченице, что бы вернуть наше мясо обратно.

Сестра жены начала ныть, что ей детей кормить нечем, и я чуть ли не вынимаю последний кусок изо рта у голодных детишек, но мне было плевать на эти крокодильи слезы. А уж когда открыл их морозилку и увидел там килограммов 20 нашей говядины, включая фарш, стейки, ребрышки, я просто сгреб свое мясо и унес домой. Жаркое из духовки великодушно трогать не стал. Дома жена устроила мне скандал, кричала, что я эгоист и довел ее сестру до слез. Супруга настаивала на том, что она заплатила $ 2 тыс. и может делать со своей половиной мяса все, что захочет. Я возразил, что она не может отдавать кому-то еду, за которую мы заплатили вместе, и ляпнул, что она вела себя как воровка, делая это за моей спиной. Теперь супруга со мной не разговаривает. Но разве я не прав?

Многих пользователей сети возмутило поведение свояченицы автора, ведь невооруженным взглядом видно, что она просто использует свою сестру в корыстных целях: Даже «дешевый» отпуск в Мексике для семьи из шести человек должен стоить тысячи долларов. С такими замашками эти люди определенно могут позволить себе покупать еду. Но зачем, если можно не тратить на это свои деньги, а просто подождать, пока жена автора сама все принесет им в клювике? © Longjumping_Hat_2672 / Reddit

Некоторые люди очень доверчивы. Наверняка свояченица кормит свою сестру слезливыми историями о том, как ей тяжело живется, и жена автора искренне хочет ей помочь. Я не оправдываю поведение мужчины, но его гнев понятен. Если его свояченица переживает за то, что ее детям нечего есть, может ей стоит купить машину подешевле или не ездить в дорогостоящий отпуск. Совершенно очевидно, что она предпочитает решать свои проблемы за чужой счет, а это не дело. © Spiritual-Spell-9351 / Reddit

Если свояченица может позволить себе новые машины и отпуск, то она может позволить себе и еду. Ваша жена должна взять себя в руки и осознать, что для своей сестры она не более чем банкомат и бесплатный буфет. На данный момент сестра жены — это пиявка, которая присосалась к вашей семье. Если ваша жена так хочет «помочь» этой пиявке, пусть тратит на нее свои собственные деньги. © lscalow / Reddit

Многие вспомнили, что у них самих есть такие родственники и друзья, которые вечно прибедняются, а по факту живут на широкую ногу за счет других: У моей сестры была такая же проблема с мужем. Его родственники постоянно просили деньги то детям на еду, то на оплату счетов. При этом они катались на внедорожнике Cadillac, у мамы голодающих детишек постоянно были длинные модные ногти, они регулярно ездили в отпуск и делали крупные покупки, типа мотоциклов. Моей сестре надоело спонсировать всю эту ораву, тем более, что основным кормильцем в семье была она. А муж все равно продолжал давать им деньги по первому требованию. В общем, развелись они. © owlsnarks / Reddit

Это мясо для тебя и твоей жены, а не для семьи ее сестры. Вашей супруге пора перестать помогать сестре, потому что иначе та никогда не научится ответственному обращению с деньгами. Почему ее муж работает всего 3 дня в неделю? Я никогда не пойму людей, которые нарожали кучу детей, но не в состоянии их обеспечить. У меня была такая подруга. Однажды она поплакалась мне, что им с детьми буквально есть нечего, и я дала ей еды. А потом узнала, что они с мужем спускали кучу денег на веселье и вредные привычки. Это разозлило меня до чертиков. © Arquen_Marille / Reddit

У меня жена так своей подруге помогает, той вечно что-то нужно. Я не запрещаю супруге такую благотворительность, хотя меня подбешивает: то $ 200 надо заплатить им за электричество, то $ 300 — за ремонт машины. А однажды эта подружайка взяла у жены $ 200, якобы заплатить за свет, а сама умотала на трехдневный фестиваль. И тут наконец-то до моей супруги начало что-то доходить. © misleading_rhetoric / Reddit

Прочитав комментарии, автор истории немного переосмыслил свое поведение: "Я понял, что моя реакция была чрезмерной и извинился перед женой за то, что назвал ее воровкой. Перед свояченицей я тоже извинился — все же неправильно было хозяйничать у нее в доме. Но просить прощения за унесенное домой мясо я не стал. Моя позиция не изменилась: я не собираюсь содержать их семью. Я до сих пор считаю, что если муж свояченицы работает только 3 дня в неделю и при этом им не хватает денег даже на еду, то ему придется брать больше смен. Моя жена призналась, что в тайне от меня покупает продукты для своей сестры последние пару лет, потому что они по уши в кредитах и ​​долгах. И на нашу общую кредитку она, оказывается, кладет меньше, чем мы договаривались, ведь ей надо помогать сестре. Вот недавно один из племянников сломал планшет, и свояченица снова попросила у моей жены помочь ей с продуктами, потому что, видите ли, без гаджета их дети жить не могут. Может, я с другой планеты, если не считаю планшет необходимостью? Кажется, нам с супругой пора к семейному психологу, раз мы настолько по-разному смотрим на ситуацию.