20 кадров, в которых скрыт весь шарм модниц прошлых лет

В старых фотографиях есть какой-то особенный шарм. Листая альбом, полный снимков, на которых запечатлены молодые мама, бабушка или даже прабабушка, будто тоже наполняешься той атмосферой. Обычно у этих прекрасных кадров есть не менее интересные истории. Тогда они становятся еще ценнее, будь то мама в платье викторианской эпохи или бабушка в свадебной фате.

«Моя бабушка выглядела как модель в конце 1970-х — начале 1980-х годов»

«Моя прапрапрабабушка Мэгги в 17 лет, накануне свадьбы. В итоге она родила 16 детей и накручивала столько же локонов в своей прическе в честь каждого из них»

«Моя прапрабабушка родилась в 1879 году. Она окончила колледж и стала одной из первых женщин-заместителей шерифа»

«Каждое утро она скакала на лошади наперегонки с поездом и обычно побеждала».

«Бабушка и я в модной панорамной коляске в 1976»



Сразу видно, что вы были богатые, ведь так? © Round-Click3936 / Reddit

На самом деле, я бы сказала, что мы были средним классом. Эти коляски были популярны в 1960-х и 1970-х годах, поэтому обычные люди тоже могли себе такое позволить. А еще мама частенько покупала что-то в секонд-хенд магазинах, возможно, эта коляска в числе тех вещей. © higglety_piggletypop / Reddit

«Моя отвязная прабабушка работала в цирке. Где она только не побывала!»

Твоя прабабушка — моя новая фитнес-цель. Вот это у нее пресс! © starvinchevy / Reddit

«Моя прапрабабушка была оперной певицей и путешествовала по миру, пока в начале 1900-х годов не заболела пневмонией»

«Потом она открыла салон красоты и стала одной из первых женщин, у которых был собственный бизнес».

«Моя бабушка на своей свадьбе в 1967»



Я бы душу продала за эти платье и фату. © Financial_Site_8271 / Reddit

«Модельное фото моей двоюродной бабушки, 1941»

Никогда не видел, чтобы кто-то так красиво выщипывал брови! © moppethead / Reddit

«Моя прапрабабушка на костюмированном балу. Тогда она заняла первое место за свой наряд „Ночь“. Косплей в нашей семье имеет глубокие корни»

«Моя бабушка на своей первой работе секретарем в 1949. Она работала там, пока не встретила дедушку. Потом они поженились и объездили весь мир благодаря дедушкиной работе»

«Моя бабушка в 16 лет»

Женщины в те времена, должно быть, каждый день тратили кучу времени на прическу. © LehmannEleven / Reddit

«Моя прабабушка — это примерно 1936 год. Она выглядела как кинозвезда и дожила до 100 лет!»

«Моя бабушка в 1940-1950-х годах. Она была моделью и много путешествовала. К сожалению, бабуля не рассказывала много, но я уверена, что у нее должно быть много интересных историй»

«Моя бабушка была похожа на кинозвезду, но стала медсестрой»

«Моя бабушка на протяжении 37 лет шила и создавала костюмы. Она добилась успеха самостоятельно и опередила свое время»

«Моя мама в 1980 в платье прапрабабушки. Сейчас оно слишком хрупкое, чтобы носить»

«Моя прапрабабушка в 1922 году»

Ваша прапрабабушка прекрасна, но собака до смешного фотогенична. Я просто не могу перестать на нее смотреть. © sirius_moonlight / Reddit

«Свадьба моей тети в 1970»

«1940-е годы. Моя бабушка выглядела как кинозвезда, но когда открывала рот, могла и моряка заставить покраснеть»

© LstSoulsNaFshBwl / Reddit НибаньтиКрипто 19 часов назад О, вылитые качества моей сестры). Снаружи прекрасный и нежный ангел, но её речью можно шокировать дальнобоев)). Всегда смешит это сочетание. И ей как ни странно очень идет материться - - Ответить