13 архивных фото, мимо которых сложно пройти без улыбки

Ностальгия
2 часа назад

Когда делаешь креативную фотографию, кажется, что твоя идея просто великолепна, но спустя несколько лет этот шедевр хочется спрятать и никогда никому не показывать. К сожалению, интернет помнит все, и многим пользователям остается только иронизировать по поводу своих неудачных фотосессий.

«Фото из 2002 года. Ее крутость со временем скисла, как молоко»

«Фото второклассницы после маминой стрижки»

«Я помню этот день. Бедный фотограф перепробовал все возможные уловки, чтобы заставить меня улыбнуться. Это лучшее, что он смог сделать»

«Мое фото из тех времен, когда я любила шоу про топ-моделей»

Старая пердунья
24 минуты назад

У меня тоже в 12-14 лет есть такие фотокарточки. И помаду перламутровую до сих пор умею, люблю, применяю. ☺️
Можете бросать камни!

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«Моя младшая сестра отжигает в кафе»

«Фото из начала 90-х»

  • Если бы у моего мужа была такая фотография, я бы заказала футболки с ней! © Usual_Engineering273 / Reddit

«Я сшила себе жилетку с собаками и просто обожала ее»

«Моя мама очень любила фотостудии в торговых центрах и подстригать мне челку»

«Спасибо маме за это фото»

Drimka
24 минуты назад

Кажется, это Мулан из мультика, ее наряжали и красили в начале)

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«Я тогда думала, что выгляжу очень круто с этой маленькой козой»

«Я никогда не буду таким же крутым»

«В 14 лет я думала, что это очень классная фотка»

«Мой 4-й день рождения был по-настоящему сумасшедшим»

А фото из этой подборки по-настоящему удивляют, ведь они стали неожиданностью даже для самого фотографа.

Фото на превью leah_chelle / Reddit

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