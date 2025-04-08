13 архивных фото, мимо которых сложно пройти без улыбки

Когда делаешь креативную фотографию, кажется, что твоя идея просто великолепна, но спустя несколько лет этот шедевр хочется спрятать и никогда никому не показывать. К сожалению, интернет помнит все, и многим пользователям остается только иронизировать по поводу своих неудачных фотосессий.

«Фото из 2002 года. Ее крутость со временем скисла, как молоко»

Мне кажется, это будет отличной обложкой альбома. © ifyouwanttosingout / Reddit

«Фото второклассницы после маминой стрижки»

«Я помню этот день. Бедный фотограф перепробовал все возможные уловки, чтобы заставить меня улыбнуться. Это лучшее, что он смог сделать»

«Мое фото из тех времен, когда я любила шоу про топ-моделей»

И тебе не перезвонили? Может, просто не увидели? © EnvironmentEuphoric9 / Reddit

«Моя младшая сестра отжигает в кафе»

«Фото из начала 90-х»

Если бы у моего мужа была такая фотография, я бы заказала футболки с ней! © Usual_Engineering273 / Reddit

«Я сшила себе жилетку с собаками и просто обожала ее»

«Моя мама очень любила фотостудии в торговых центрах и подстригать мне челку»

«Спасибо маме за это фото»

«Я тогда думала, что выгляжу очень круто с этой маленькой козой»



«Я никогда не буду таким же крутым»

«В 14 лет я думала, что это очень классная фотка»

«Мой 4-й день рождения был по-настоящему сумасшедшим»