13 архивных фото, мимо которых сложно пройти без улыбки
Ностальгия
2 часа назад
Когда делаешь креативную фотографию, кажется, что твоя идея просто великолепна, но спустя несколько лет этот шедевр хочется спрятать и никогда никому не показывать. К сожалению, интернет помнит все, и многим пользователям остается только иронизировать по поводу своих неудачных фотосессий.
«Фото из 2002 года. Ее крутость со временем скисла, как молоко»
- Мне кажется, это будет отличной обложкой альбома. © ifyouwanttosingout / Reddit
«Фото второклассницы после маминой стрижки»
Ну...если честно, сначала я подумала, что это симпатичный мальчик.)
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«Я помню этот день. Бедный фотограф перепробовал все возможные уловки, чтобы заставить меня улыбнуться. Это лучшее, что он смог сделать»
«Мое фото из тех времен, когда я любила шоу про топ-моделей»
У меня тоже в 12-14 лет есть такие фотокарточки. И помаду перламутровую до сих пор умею, люблю, применяю. ☺️
Можете бросать камни!
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- И тебе не перезвонили? Может, просто не увидели? © EnvironmentEuphoric9 / Reddit
«Моя младшая сестра отжигает в кафе»
«Фото из начала 90-х»
- Если бы у моего мужа была такая фотография, я бы заказала футболки с ней! © Usual_Engineering273 / Reddit
«Я сшила себе жилетку с собаками и просто обожала ее»
«Моя мама очень любила фотостудии в торговых центрах и подстригать мне челку»
«Спасибо маме за это фото»
«Я тогда думала, что выгляжу очень круто с этой маленькой козой»
«Я никогда не буду таким же крутым»
«В 14 лет я думала, что это очень классная фотка»
«Мой 4-й день рождения был по-настоящему сумасшедшим»
А фото из этой подборки по-настоящему удивляют, ведь они стали неожиданностью даже для самого фотографа.
Фото на превью leah_chelle / Reddit
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