20 снимков, которые даже для самого фотографа стали неожиданностью

Научиться фотографировать не так уж просто. Можно очень много времени потратить, подбирая нужный свет и ракурс, а можно просто случайно сделать кадр, который повеселит людей и соберет больше лайков, чем профессиональная фотосессия.

«Я хотел сфоткать своего пса в шапке, но у него были другие планы»

«Мне пора домой»

«Летающий серфер»

«Выбрала идеальный момент, чтобы сфоткать моих собак»

Это фото надо засунуть в рамку, чтобы повесить в музее! © ksudude87 / Reddit

«Сто лет ждали, пока толпа рассосется, чтобы сделать фото. А потом случилось это!»

«Спасибо огромное нашему гиду за такое шедевральное фото из отпуска!»

Когда праздник наконец-то пришел в дом

«Делала фотку дочери, а наша собака решила присоединиться»

«Фотография, которую подпортил банан»

«Момент, когда наш пес осознал, что корзина, в которой он сидел, падает»

«Просто хотел сфоткать свою девушку, а в кадре неожиданно появился этот парнишка»

Будем надеяться, что камера не очень пострадала от гуся

«А я просто не поделилась с кошкой вкусняшками»

«Мой брат получил по щам от рыбы»

«Делал общее фото и неожиданно разжился перекусом»

«Сегодня выяснили, что спасательный жилет нашего песеля все-таки работает»

«Решил сделать селфи с лошадкой»

«Сделал эту фотку на пляже несколько лет назад»

«Решил сделать классное фото заката, и теперь у меня на всех снимках темное пятно, которое никуда не пропадает»

«Попросила незнакомца сфоткать нас с мужем. И только значительно позже увидела этот кадр»