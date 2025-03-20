20 снимков, которые даже для самого фотографа стали неожиданностью
Народное творчество
1 час назад
Научиться фотографировать не так уж просто. Можно очень много времени потратить, подбирая нужный свет и ракурс, а можно просто случайно сделать кадр, который повеселит людей и соберет больше лайков, чем профессиональная фотосессия.
«Я хотел сфоткать своего пса в шапке, но у него были другие планы»
«Мне пора домой»
- Даже собака сбита с толку! © shmoogeeoogee / imgur
- Спиннинг? Серьезно? Я ухожу отсюда! © DarkHollowDulcimers / imgur
«Летающий серфер»
«Выбрала идеальный момент, чтобы сфоткать моих собак»
Хорошо, что с этой собачьей семейке хоть один пëс спокойный)))
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- Это фото надо засунуть в рамку, чтобы повесить в музее! © ksudude87 / Reddit
«Сто лет ждали, пока толпа рассосется, чтобы сделать фото. А потом случилось это!»
Грека с метлой вижу тут раз в пятый, наверное.
Но хуже он от этого не стал)
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«Спасибо огромное нашему гиду за такое шедевральное фото из отпуска!»
Когда праздник наконец-то пришел в дом
Вот не волнуйтесь, таких снимков за праздники у вас может быть много)))
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«Делала фотку дочери, а наша собака решила присоединиться»
«Фотография, которую подпортил банан»
«Момент, когда наш пес осознал, что корзина, в которой он сидел, падает»
«Просто хотел сфоткать свою девушку, а в кадре неожиданно появился этот парнишка»
Будем надеяться, что камера не очень пострадала от гуся
«А я просто не поделилась с кошкой вкусняшками»
«Мой брат получил по щам от рыбы»
«Делал общее фото и неожиданно разжился перекусом»
«Сегодня выяснили, что спасательный жилет нашего песеля все-таки работает»
«Решил сделать селфи с лошадкой»
«Сделал эту фотку на пляже несколько лет назад»
«Решил сделать классное фото заката, и теперь у меня на всех снимках темное пятно, которое никуда не пропадает»
«Попросила незнакомца сфоткать нас с мужем. И только значительно позже увидела этот кадр»
А в этой статье собраны несколько дизайнерских работ, которые тоже могут удивить или заставить улыбнуться.
Фото на превью MothersMiIk / Reddit
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