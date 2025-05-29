20+ фото, которые расскажут о разных странах больше, чем стопка путеводителей

Герои нашей статьи побывали в разных странах и, конечно же, нахватались впечатлений по полной. Они не только насладились красотами и достопримечательностями, но и заодно узнали о том, как живут там обычные граждане.

«Приехали семьей в Японию, забыли взять с собой зубную пасту. Только посмотрите, что мне дал консьерж. И это для семьи из 5 человек!»

«На корейской детской площадке есть пылесос, который помогает очищать ноги от песка»

«Вот каких охранников метро можно встретить в Стамбуле»

Я боюсь ехать в Турцию, потому что, скорее всего, буду просто гладить кошек без остановки. © BuGabriel / Reddit

«В Швейцарии в полу главного вокзала Цюриха зарыт золотой шар»

Судя по трещинам, кто-то пытался его достать! © alwaysfatigued8787 / Reddit

«Лиссабон состоит из 7 холмов. Чтобы облегчить жителям и туристам перемещение между районами, был установлен эскалатор»

© rebordacao / Reddit Pantika 1 час назад я живу горном селе в Испании, и село настроено н_а склоне. Мой дом н_а вершине, а магазины все ниже по склону. Каждый раз возвращаясь с покупками из магазина - мечтаю о таком эскалаторе ))) - - Ответить

«В Италии можно купить колу со вкусом кофе»

«В этом греческом отеле гостям предоставлялись деревянные велосипеды»

«В Таиланде еду навынос запаковывают в пластиковые пакеты»

«В Швейцарии можно купить фондю в чашке»

«На этой улице можно оказаться в двух разных странах: кирпичный тротуар — это территория Монако, а все остальное — Франции»

«В Японии уровень краж настолько низок, что товары порой оставляют без продавца»

«Гигантская куча редиски на фермерском рынке во Франции»

«Да вы посмотрите, какой в итальянском музее Леонардо да Винчи туалет!»

Даже знать не хочу, как это должно работать! © Senor-Delicious / Reddit

«Современные исландские дома построены с использованием геотермальных водопроводных труб под тротуарами. Поэтому здесь не приходится убирать снег зимой»

«В трамвае в Австралии есть специальное место для досок для серфинга»

«В Греции линия метро проходит через руины»

«Парковка в Стамбуле»

«Почему в Японии туалеты для детей выглядят вот так?»

«Набор инструментов, которые используют мастера тайского массажа в Таиланде»

«В аэропорту Кальяри нет выхода на посадку № 17, поскольку в Италии число 17 считается несчастливым»