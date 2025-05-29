20+ фото, которые расскажут о разных странах больше, чем стопка путеводителей
Герои нашей статьи побывали в разных странах и, конечно же, нахватались впечатлений по полной. Они не только насладились красотами и достопримечательностями, но и заодно узнали о том, как живут там обычные граждане.
«Приехали семьей в Японию, забыли взять с собой зубную пасту. Только посмотрите, что мне дал консьерж. И это для семьи из 5 человек!»
«На корейской детской площадке есть пылесос, который помогает очищать ноги от песка»
«Вот каких охранников метро можно встретить в Стамбуле»
- Я боюсь ехать в Турцию, потому что, скорее всего, буду просто гладить кошек без остановки. © BuGabriel / Reddit
«В Швейцарии в полу главного вокзала Цюриха зарыт золотой шар»
- Судя по трещинам, кто-то пытался его достать! © alwaysfatigued8787 / Reddit
«Лиссабон состоит из 7 холмов. Чтобы облегчить жителям и туристам перемещение между районами, был установлен эскалатор»
я живу горном селе в Испании, и село настроено н_а склоне. Мой дом н_а вершине, а магазины все ниже по склону. Каждый раз возвращаясь с покупками из магазина - мечтаю о таком эскалаторе )))
«В Италии можно купить колу со вкусом кофе»
«В этом греческом отеле гостям предоставлялись деревянные велосипеды»
Mожно было бы и не указывать, что фотография сделана в Греции, Эта до боли знакомая плитка греческих тротуаров)
«В Таиланде еду навынос запаковывают в пластиковые пакеты»
«В Швейцарии можно купить фондю в чашке»
«На этой улице можно оказаться в двух разных странах: кирпичный тротуар — это территория Монако, а все остальное — Франции»
Знакомая жила в Монако. Там цены такие, что она даже за молоком во Францию ходила)
«В Японии уровень краж настолько низок, что товары порой оставляют без продавца»
«Гигантская куча редиски на фермерском рынке во Франции»
«Да вы посмотрите, какой в итальянском музее Леонардо да Винчи туалет!»
Ну, это нa Реддите таких не видали, а в СНГ их было полно в 90-е - 00-е.
- Даже знать не хочу, как это должно работать! © Senor-Delicious / Reddit
«Современные исландские дома построены с использованием геотермальных водопроводных труб под тротуарами. Поэтому здесь не приходится убирать снег зимой»
«В трамвае в Австралии есть специальное место для досок для серфинга»
«В Греции линия метро проходит через руины»
«Парковка в Стамбуле»
Вот да, как??? Может, пассажир выходит заранее, до того как водитель припаркуется.
«Почему в Японии туалеты для детей выглядят вот так?»
«Набор инструментов, которые используют мастера тайского массажа в Таиланде»
Очень мило. Особенно молоток для ринопластики к месту. Или там и такие услуги тоже оказывают?
«В аэропорту Кальяри нет выхода на посадку № 17, поскольку в Италии число 17 считается несчастливым»
«Сегодня в одном испанском городе небо окрасилось в оранжевый цвет из-за пыли из Сахары»
У нас недавно в Омске похожее было. Потом прошёл дождь и все окна были в грязных потëках.
Еще больше классных фотографий из разных стран можно увидеть в этих статьях: