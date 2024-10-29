Оригинальная картина. Но у меня, вид женщины и девочек, в таких позах и с закрытыми глазами, вызывает тревожные ассоциации. Понятно, что они спят, но если смотреть н.а картину некоторое время, то кажется, что выглядят неживыми.
19 человек, которые найдут 1001 способ порадовать близких оригинальным подарком
Не всем легко выбирать подарки даже близкому человеку, но, подключив смекалку, наблюдательность и чувство юмора, можно приятно поразить практически любого. Следующие пользователи рассказали о подарках, которые порадовали их лично или их близких и запомнились надолго.
«Одеяло, которое мне подарила жена, и наш кот, служивший моделью для него»
«Чтобы сделать сюрприз жене на 15-ю годовщину, я заказал ее портрет с нашими дочерьми у ее любимого художника»
Когда вовек не догадаешься, что подарили
- Утром в мой день рождения будят меня муж и дочь: «Вот тебе подарок, угадай, что это!» А подарок — недлинная веревочка, на одном конце прищепка, на другом —плоская круглая пластмассовая блямба. И сидят, ржут. Я голову сломала, но ничего не придумала. А оказалось, что это они купили мне долгожданную беговую дорожку. А там в комплекте есть такая штука — прицепушка (для новичков, как я теперь понимаю)! Много лет прошло, а забыть не могу! Люблю их! © Катерина / ADME
«Я подарил своей девушке версию ее цветов из Lego»
Это подарок, парень-любитель Legо, сделал себе. Представляю, сколько времени он складывал такой "букет". Если девушке тоже нравится возиться с Lego, то она оценит подарок.
«Подруга только что вручила мне лучший подарок в моей жизни. Она сделала его сама за 4 дня»
Да, а кроссовки все новые, не ношенные, как н.а витрине. Я думаю, что н.а этих маленьких полочках, да н.а деревянных необработанных досках, лучше смотрелись бы горшочки с цветами.
«Возле нашего дома недавно срубили дерево. Сегодня один парень остановил меня и спросил, не мой ли это дом и дерево. А потом протянул это»
«Он сказал, что сделал сам из полена того дерева».
«Жена сделала мне шикарный подарок на День отца — это станция для чистки рыбы»
Вот это классный подарок! Если эта станция не в квартире, а в гараже, тогда ваще супер. Только пол с ковровым покрытием не подходит. И шланг, вроде, никуда не подключен. Но собаченскому нравится.
«Жена попросила на день рождения что-то с котиками»
«Вот такой подарок сделал мой мужчина. Он думал, что это заколка для волос»
«На самом деле это — зажим для чайных пакетов. Мой чудик так и сказал: „А я еще удивился, когда увидел заколки для волос в чайном магазине. Но все равно купил“. Ох, люблю же я его».
Подарок для друзей, которые любят смузи
Ух, ты! Прелесть! Киви, мандарины, клубника, вишня! Для любителей смузи отличный подарок.
«Мой ресторан закрыли, и я остался без работы. Напоследок менеджер подарил мне это»
Когда с фантазией туго, а удивить любимую жену хочется
Я сказала мужу, что хочу какой-то особенный подарок на день рождения. Что-то небанальное и совсем неожиданное. Он ломал голову несколько недель, а я с нетерпением ждала. Просыпаюсь в день своего рождения, открываю глаза и тут муж заходит в комнату, а в руках у него — пачка купюр. И он начинает меня осыпать денежным дождем. Приговаривал: «Это на сумочку, это на браслет, это на шмотки, это на ногти». Было неожиданно. Потом лазила под кроватью и по всей комнате собирала купюры. Озолотил. © Не все поймут / VK
«Подарил сыну котенка. Он долго его ждал, а я обещал ему, когда пойдет в 1-й класс. Ребенка как подменили: второй день не просит планшет и приставку»
«На мой 21-й день рождения бабушка презентовала мне прекрасное кольцо весом 9 карат, которое ей подарили в 1964 году»
«Вы только посмотрите на лицо моей бабушки, когда она открыла подарок. Я сама связала крючком»
«Мы трижды переносили нашу свадьбу, но смогли-таки поехать на регистрацию. Муж всегда мечтал о собаке, поэтому я подарила ему щенка в этот знаменательный день»
Красавчик, милашка. Он уже подружился с хозяином. Слева, ну словно игрушка. Окрас великолепный.
«Мой подарок на День святого Валентина. Это был тяжелый год, и мы виделись только по видеосвязи»
«Через 10 дней мы встретимся, и я сделаю предложение сразу после приземления самолета».
«В детстве мой парень очень хотел ланч-бокс с этим покемоном»
«Его семья была бедна и не могла себе этого позволить. После долгих поисков я нашла коробку для завтраков, о которой он мечтал 18 лет назад».
«Пригласили нас с женой на свадьбу. Думали-гадали, что им подарить, и решили удивить молодых этим. Будет им чем заняться в первую брачную ночь»
Сундучок, сделанный своими руками - чудо! А вот где столько монет насобирали, вопрос? Кассу ограбили?
«Вес сундука с монетами — 12,3 кг»
Если у гостей проблема — выбор подарка на свадьбу, то для невест одна из важнейших задач — выбрать наряд, который будет радовать на протяжении всего торжества. О том, как девушки выбирали свадебное платье своей мечты, расскажет эта фотоподборка.