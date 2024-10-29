19 человек, которые найдут 1001 способ порадовать близких оригинальным подарком

Не всем легко выбирать подарки даже близкому человеку, но, подключив смекалку, наблюдательность и чувство юмора, можно приятно поразить практически любого. Следующие пользователи рассказали о подарках, которые порадовали их лично или их близких и запомнились надолго.

«Одеяло, которое мне подарила жена, и наш кот, служивший моделью для него»

«Чтобы сделать сюрприз жене на 15-ю годовщину, я заказал ее портрет с нашими дочерьми у ее любимого художника»

© JephriB / Reddit Светлана БМВ 15 часов назад Оригинальная картина. Но у меня, вид женщины и девочек, в таких позах и с закрытыми глазами, вызывает тревожные ассоциации. Понятно, что они спят, но если смотреть н.а картину некоторое время, то кажется, что выглядят неживыми. - - Ответить

Когда вовек не догадаешься, что подарили

Утром в мой день рождения будят меня муж и дочь: «Вот тебе подарок, угадай, что это!» А подарок — недлинная веревочка, на одном конце прищепка, на другом —плоская круглая пластмассовая блямба. И сидят, ржут. Я голову сломала, но ничего не придумала. А оказалось, что это они купили мне долгожданную беговую дорожку. А там в комплекте есть такая штука — прицепушка (для новичков, как я теперь понимаю)! Много лет прошло, а забыть не могу! Люблю их! © Катерина / ADME

«Я подарил своей девушке версию ее цветов из Lego»

«Подруга только что вручила мне лучший подарок в моей жизни. Она сделала его сама за 4 дня»

«Возле нашего дома недавно срубили дерево. Сегодня один парень остановил меня и спросил, не мой ли это дом и дерево. А потом протянул это»

«Он сказал, что сделал сам из полена того дерева».

«Жена сделала мне шикарный подарок на День отца — это станция для чистки рыбы»

© steelpigforge / Imgur Светлана БМВ 14 часов назад Вот это классный подарок! Если эта станция не в квартире, а в гараже, тогда ваще супер. Только пол с ковровым покрытием не подходит. И шланг, вроде, никуда не подключен. Но собаченскому нравится. - - Ответить

«Жена попросила на день рождения что-то с котиками»

«Вот такой подарок сделал мой мужчина. Он думал, что это заколка для волос»

«На самом деле это — зажим для чайных пакетов. Мой чудик так и сказал: „А я еще удивился, когда увидел заколки для волос в чайном магазине. Но все равно купил“. Ох, люблю же я его».

Подарок для друзей, которые любят смузи

«Мой ресторан закрыли, и я остался без работы. Напоследок менеджер подарил мне это»

Когда с фантазией туго, а удивить любимую жену хочется

Я сказала мужу, что хочу какой-то особенный подарок на день рождения. Что-то небанальное и совсем неожиданное. Он ломал голову несколько недель, а я с нетерпением ждала. Просыпаюсь в день своего рождения, открываю глаза и тут муж заходит в комнату, а в руках у него — пачка купюр. И он начинает меня осыпать денежным дождем. Приговаривал: «Это на сумочку, это на браслет, это на шмотки, это на ногти». Было неожиданно. Потом лазила под кроватью и по всей комнате собирала купюры. Озолотил. © Не все поймут / VK

«Подарил сыну котенка. Он долго его ждал, а я обещал ему, когда пойдет в 1-й класс. Ребенка как подменили: второй день не просит планшет и приставку»

«На мой 21-й день рождения бабушка презентовала мне прекрасное кольцо весом 9 карат, которое ей подарили в 1964 году»

«Вы только посмотрите на лицо моей бабушки, когда она открыла подарок. Я сама связала крючком»

«Мы трижды переносили нашу свадьбу, но смогли-таки поехать на регистрацию. Муж всегда мечтал о собаке, поэтому я подарила ему щенка в этот знаменательный день»

«Мой подарок на День святого Валентина. Это был тяжелый год, и мы виделись только по видеосвязи»

«Через 10 дней мы встретимся, и я сделаю предложение сразу после приземления самолета».

«В детстве мой парень очень хотел ланч-бокс с этим покемоном»

«Его семья была бедна и не могла себе этого позволить. После долгих поисков я нашла коробку для завтраков, о которой он мечтал 18 лет назад».

«Пригласили нас с женой на свадьбу. Думали-гадали, что им подарить, и решили удивить молодых этим. Будет им чем заняться в первую брачную ночь»

«Вес сундука с монетами — 12,3 кг»