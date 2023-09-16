Женщина кормила ребенка грудью, и ее выгнали из ресторана. Что ж, хотя бы люди на ее стороне

Кормление грудью — вопрос животрепещущий как для мам, так и для окружающих. Одни не видят ничего зазорного в том, чтобы кормить ребенка грудью там, где это необходимо. Другие же считают, что в общественных местах делать этого не нужно. Именно с последним мнением и столкнулась героиня статьи: женщину даже попросили уйти из кафе. Она решила рассказать свою историю в сети.

Пару дней назад пошла гулять с ребенком в парк. По дороге домой проголодалась и заскочила в кафе перекусить, суп себе заказала. Расплачиваюсь сразу, сажусь за стол, и тут дочка начинает капризничать. Понимаю, что ей тоже пора есть. Ищу бутылочку, а нет ее — случайно оставила дома. Ну и что тут поделаешь, приложила я дочку к груди и слышу, как меня какая-то женщина спрашивает: «Вы издеваетесь?»

Я ее проигнорировала, думаю: «Ладно, просто не буду обращать внимания, и она отстанет». Но тут она меня постучала по плечу и такая: «Пардон!» Я оборачиваюсь, спрашиваю, чего ей, а она мне: «Прекратите немедленно, это неприлично!» «Прекратить что?» — спрашиваю. И она начинает тираду, мол, это общественное место, а я тут перед ее мужем раздеваюсь, я вообще должна была в уборную пойти, чтобы такими неприличными делами заниматься, а еще лучше — не выносить новорожденного на улицу.

Ну я ей пытаюсь вежливо сказать, что никуда я не пойду, и, если ей так неприятно, она может просто отойти, и мы продолжим заниматься каждый своим делом. А она говорит: «Я сейчас на тебя нажалуюсь», поворачивается и уходит куда-то. Смотрю на ее мужа, который за столиком сидит, а он поддакивает: «Скромнее надо быть». Я не стала с ним вступать в спор, просто отвернулась, и тут возвращается эта тетка с менеджером.

И менеджер, представьте, говорит мне, что я должна перестать кормить ребенка или мне придется уйти. Я сижу в шоке: выгонять меня из-за кормления грудью вообще законно?! Мне казалось, что нет. Пытаюсь объяснить, что дочка голодная, и, если я перестану ее кормить, она устроит скандал, и сама я никуда не уйду, потому что жду свой суп. Тетка что-то прошипела менеджеру про меня, но я ей сказала, чтобы рот закрыла. А она давай орать. Ну и я просто ушла, чтобы не продолжать конфликт. Мне предлагали какую-то подарочную карту ресторана, но я все равно не собираюсь туда возвращаться.

Общественность встала на сторону молодой мамы

Слушайте, всем нужно есть! Вот ваш ребенок ест грудное молоко. Этой тетке с ее мужем стыдно должно быть. Почему они вообще на вас пялятся, пока ребенок ест? А кормить ребенка в туалете вообще негигиенично. Она сама, что ли, в туалете обедает? А если нет, почему ваша дочка должна? Потому что, видите ли, ее муж не может перестать пялиться? Это их проблема, не ваша. © Treacherous_Wendy / Reddit

Ну так и шли бы сами есть в уборной, раз им так неприятно смотреть на то, как вы кормите. © Nathan-Stubblefield / Reddit

А вы в следующий раз соберите всех знакомых кормящих мам и приходите в этот ресторан. Специально. © Unknown author / Reddit