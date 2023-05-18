17 женщин, которых не смутить такой ерундой, как какое-то там «общественное мнение»

С появлением интернета стандарты того, как должен выглядеть человек, чтобы считаться «красивым», распространились и закрепились в обществе как никогда быстро. Особенно это коснулось женской части общества. Однако год за годом мы становимся осознаннее и понимаем, что настоящая красота не в неписаных шаблонах, а в естественности и любви к себе. И важную роль в этом понимании играют смелые женщины, которые публикуют в соцсетях своих фото, не оглядываясь на мнение окружающих. Прямо как героини сегодняшней подборки.

«Идем с мужем отмечать мой 57 день рождения, я решила принарядиться»

«Собираю свои образы методом проб и ошибок»

«Парень говорит, что мой образ чересчур цветастый. Но мне очень нравится»

«Подчеркиваю свою индивидуальность носками и сандалиями»

«С этими волосами и платьем я чувствую себя Коралиной»

Коралина — героиня одноименной повести повести Нила Геймана. (Прим. ADME)

«Увидела в интернете список вещей, которые в моем возрасте носить уже не принято. И использовала его для вдохновения!»

«Мне говорили, что платье из секонд-хенда не сочетается с волосами. А я уверена, что яркий — самый натуральный цвет»

«Племяшка назвала мой стиль «Что-то между эпохой 1970-х и 2010-х»

«Мне сказали, что я очень смелая, раз решилась надеть такое. А сквозь строчки слышалось только „Вот бы и мне такую храбрость иметь“»

«Ни разу еще я так не радовалась покупке, как этому платью»

«Считаю, что моя седина подходит к этому образу как нельзя лучше»

«Мне 42 года. А бантик на голове напоминает моим студентам, что я для них настоящий подарок»

«Красно-леопардовый аутфит»

«Теперь волосы подходят по цвету к ботинкам»

«Друг назвал этот образ „Вампирша-библиотекарь“»

«Сама связала этот свитер»

«Переживала, что такая прическа будет выглядеть по-детски. Но какая разница! Главное — быть собой»