11 хитростей в уходе за собой, благодаря которым азиатки выглядят так, что им весь мир завидует

Гладкие и сияющие здоровьем лица азиатских женщин вызывают искреннее восхищение у барышень из других уголков земного шара. Некоторые методы их ухода за собой здесь отличаются от привычных нам. Но их вполне можно взять на заметку, и для этих процедур даже не придется разориться в магазине косметики.

Чистят тело и лицо щеткой

Эта традиционная азиатская процедура пользуется популярностью на протяжении многих веков. Тело нежно массируется щеткой с натуральной щетиной, что позволяет избавить кожу от грязи, пыли и отмерших клеток. Работает этот метод так же как обычный пилинг, но действует более мягко. Считается, что такой процесс улучшает циркуляцию крови, расслабляет тело и придает коже здоровое сияние. Перед самой процедурой стоит убедиться, что тело и щетка совершенно сухие. Тело очищается снизу вверх, от стоп до бедер и от кистей до плеч, нежными круговыми движениями. Если щетина царапает кожу и на ней появляется раздражение, то на какое-то время стоит прекратить очистку. Для тела и лица требуются разные щетки.

Умываются травяными настоями или молоком

В прошлые века вьетнамские королевские особы предпочитали использовать травяные и цветочные настои для банных процедур. Цветы жасмина, розы, листья грейпфрута, ананаса и лимонного дерева замачивались на ночь в воде. Получившуюся жидкость фильтровали, разбавляли теплой водой, а затем подавали знатным дамам. Считалось, что это придает коже легкий аромат, разглаживает и питает ее. Похожие методы используются во Вьетнаме до сих пор. Некоторые корейские звезды умываются молоком перед тем как отправиться на боковую. Благодаря этому лицо становится гладким и нежным.

Добавляют в маски жемчужную пудру

Одним из традиционных ингредиентов косметических средств во Вьетнаме до сих пор остается порошок из перетертого жемчуга. В прошлые века его смешивали с молоком, медом, теплой водой и делали маски, а так же использовали как пудру. Считается, что жемчуг содержит витамины и минералы, которые питают кожу и придают ей белоснежный оттенок, столь популярный в этой стране.

Красят губы с помощью бумаги васи

Чтобы придать губам сочный и яркий оттенок, который в течение долгого времени не будет смываться, женщины на Филиппинах пользуются не помадой, а специальной цветной бумагой, которая делается из волокон коры гампи. Листы разрезаются на полоски, прижимаются к губам и смачиваются водой. После этого необходимый цвет отпечатывается на коже.

Очищают лицо в определенном порядке

Одна из корейских звезд советует начинать очистку лица со лба и носа, где кожа обычно более жирная, а лишь потом переходить к щекам. Таким образом средства не слишком долго контактируют с нежной U-зоной, а именно, подбородком, скулами и щеками, и не пересушивают ее.

Избавляются от акне с помощью соленой воды

В корейских магазинах косметики есть множество разнообразных средств, которые помогают бороться с прыщами. Но некоторые девушки предпочитают пользоваться своими собственными рецептами. Один из способов заключается в том, чтобы нанести подсоленную, чуть тепловатую воду на пораженные участки. Это помогает очистить кожу и снять воспаление. Другой вариант — принять горячий душ, затем хорошенько смочить ватные диски мистом для лица и прижать их к прыщикам.

Ежедневно используют тканевые маски для лица

Считается, что такие маски отлично ухаживают за кожей, поэтому некоторые корейские звезды предпочитают пользоваться ими не пару раз в неделю, а каждый день. Причем если женщинам приходится долгое время носить большое количество косметики, они проводят эту процедуру несколько раз в день.

Используют пасты из различных трав

Некоторые популярные в Азии косметические средства можно сделать самостоятельно. Чтобы придать своей коже сияние и свежесть, китаянки делают пасту из листьев мяты и наносят ее на лицо. От морщинок и складок женщины избавляются с помощью маски из яичных белков. Эту массу наносят на лицо и оставляют на 20 минут, а затем смывают холодной водой.

Наносят средства на лицо особенным образом

Вместо того чтобы втирать кремы и лосьоны, кореянки мягко вбивают косметику кончиками пальцев. Это стимулирует циркуляцию крови и помогает средствам лучше впитаться в кожу.

Занимаются йогой для лица

Йога для лица считается естественным средством, которое помогает избавиться от морщин и дряблости. Упражнения укрепляют различные мускулы и подтягивает кожу, причем на весь комплекс не нужно тратить больше 3-5 минут в день. Правда, если выполнять упражнения неправильно, это может привести к обратному эффекту.

«Держат кожу на диете»

Корейский уход за собой обычно состоит из 10 ступеней. Но в последнее время некоторые девушки замечают, что он подходит далеко не всем. Если у человека слишком чувствительная кожа, ему советуют следовать «диетическому» варианту. Он состоит всего из 3 этапов: очищение, увлажнение и нанесение солнцезащитного средства. Такой подход помогает защитить кожу от слишком интенсивного воздействия различной косметики.