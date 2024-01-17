11 особенностей разных стран, жители которых, кажется, пошли вразнос

В чужой дом со своим самоваром не ходят, но люди в некоторых странах ведут себя так непривычно, что хочешь не хочешь, глаза сами на лоб лезут. Почитайте только про китайские рынки женихов и невест и финскую «мечту интроверта», и сами поймете, о чем это мы.

В Германии владелец дома обязан очистить тротуар не позже 7 утра

Зимой в некоторых муниципалитетах хозяин или арендатор обязан сделать тротуар перед домом безопасным. Для этого нужно убирать лед и сметать снег через 15-30 минут после окончания снегопада, а также посыпать дорожку песком или гравием. Делать это необходимо с 7.00 в будни и с 9.00 в выходные. Если кто-то из пешеходов пострадает от того, что вы не убрали тротуар, то вы должны будете заплатить штраф и компенсировать лечение пострадавшего.

Несовершеннолетние японцы не могут купить себе смартфон

Совершеннолетие в Японии наступает в 18 лет. До этого возраста невозможно купить себе смартфон и пользоваться мобильной связью без разрешения родственников: для этого они должны включить ребенка в свой договор обслуживания. Кроме того, в префектуре Кагава есть закон, ограничивающий время, которое несовершеннолетний может проводить за компьютерными играми: не более 1 часа в будни и 1,5 часов в выходные.

В Китае есть уличные рынки женихов и невест

Если женщина или мужчина до 30 лет не создали семьи, то их называют «оставшимися» или «ненужными». До брака нужно успеть купить квартиру, машину и найти стабильную работу. При высокой загруженности на работе и графике 6/1 пару найти сложно, тем более что в Китае острый дефицит невест, поэтому популярны брачные агентства, массовые свидания, онлайн-платформы для знакомств, а также уличные рынки женихов и невест с объявлениями, где написаны возраст, вес, рост, образование и годовой доход.

Большинство посетителей — родители и родственники. Они находят подходящую кандидатуру, договариваются со второй стороной и потом презентуют свое решение сыну или дочери. Это традиционный способ заключать брак в Китае. Иногда на рынках стоят бабушки с фотографиями своих внуков.

В США есть самый маленький парк в мире, его диаметр — 61 см

Парк Милл-Эндс в Орегоне, США, состоит всего из одного дерева, растущего внутри бетонного круга. Изначально в нем планировалось расместить фонарный столб, но местный журналист, Дик Фэган, посадил там цветы. Фэган опубликовал в местной газете легенду, согласно которой он увидел в этом месте лепрекона, поймал его, и тот исполнил его желание — иметь собственный парк. Но так как Дик не указал его размер, то хитрый лепрекон наделил Фэгана всего лишь крошечным кусочком земли. В 1976 году Милл-Эндс получил официальный статус парка.

В Финляндии знаки дорожного движения проецируются прямо на дорогу

В финском городе Оулу нашли решение проблемы с занесенными снегом дорожками: когда нарисованные на тротуаре знаки не видно, они проецируются прямо поверх снежного покрова.

Многие китайцы не умеют плавать и не хотят этому учиться

Этому есть несколько причин: Мода на белую кожу. Китаянки предпочитают сидеть под зонтиком, чтобы не загореть — загар считается некрасивым.

Мало бассейнов и аквапарков, а времени, чтобы съездить к морю, не хватает.

Стереотипы у старшего поколения: по поверью, под водой живут духи, которые могу утянуть купальщика на дно.

В Гонконге каждый день проводят световое шоу

Ежедневно в 20.00 в гавани Виктория начинается грандиозное 10-минутное шоу «Симфония огней»: музыка, фейерверки и лазерное шоу являются одной из визитных карточек Гонконга.

В Хельсинки есть скамейки на одного

В Финляндии ценят личное пространство. В одном из парков Хельсинки установлены скамейки для одного, которые в интернете прозвали «мечтой интроверта».

В финских поездах есть дверные ручки с силуэтом шестипалой руки

Это не ошибка, а творение архитектора Арто Куккасниеми. Изображение подсказывает, как лучше поставить руку, чтобы толкнуть дверь, а дизайн призван привлечь внимание.

Во французском Дюнкерке мэр города бросает в горожан с балкона копченую селедку

Конечно, это происходит не в обычные дни, а во время ежегодного карнавала, ведущего свое начало от рыбацкого праздника. Горожане веселятся, а в завершение гуляний собирается перед мэрией, где пытается поймать рыбину из рук мэра.