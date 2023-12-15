11 секретов скандинавок, благодаря которым их волосы и кожа даже зимой выглядят безупречно

Зима может стать настоящим испытанием для кожи и волос. И дело не только в том, что на улице приходится сталкиваться с лютым холодом и пронизывающим ветром. Шпарящие дома батареи тоже не лучшим образом сказываются на нашей внешности. Мы решили выяснить, как же с этими напастями справляются скандинавки, которые не понаслышке знают, что такое настоящая зима.

Стоит смазывать руки кремом каждый раз после мытья

Чтобы кожа на руках не становилась сухой, скандинавки стараются увлажнять ее как можно чаще. Для мытья рук они используют мыло, содержащее натуральные масла, а после каждой процедуры смазывают руки кремом. В идеале в состав этого средства должны входить глицерин и керамиды, которые не только защищают кожу, но и способствуют ее заживлению. Для более сильного эффекта можно нанести толстый слой крема на ночь, а затем надеть хлопковые перчатки. Материал не даст влаге испариться, поэтому с утра руки будут мягкими и нежными. Кроме того, кожу стоит еженедельно обрабатывать скрабом, чтобы избавиться от омертвевших клеток. Не обязательно покупать это средство в магазине, можно сделать скраб и дома — из сахара и оливкового масла.

Горячая вода губительна и для кожи, и для волос

Мрачным и холодным зимним утром так хочется понежиться под струями горячего душа, причем чем дольше, тем лучше. Но от этой процедуры будет больше вреда, чем пользы. Слишком теплая вода удаляет натуральные жиры, которые выступают в качестве естественного барьера, с кожи и волос. Подобные процедуры не увлажняют кожу и шевелюру, а наоборот, приводят к их сухости. В идеале стоит ополоснуться в чуть теплой воде, а завершить поход в душ холодным обливанием.

Мочалкой лучше пользоваться до душа

Обычно первое, что страдает с наступлением холодов, — это кожа на ногах. Она сохнет, краснеет и начинает шелушиться. Чтобы избежать этого, скандинавки растирают ноги мочалкой или специальной щеткой до того, как отправиться в душ. Тело нужно массировать 10–15 минут. Таким образом можно удалить все отмершие клетки, а кровь заставить лучше циркулировать. Уже после водных процедур на кожу стоит нанести питательный крем или лосьон.

Натуральные масла отлично помогают в холодную погоду

Скандинавки уверены, что натуральные масла — это настоящее спасение для кожи зимой. В отличие от многих кремов, они не содержат спирты и консерванты, которые могут только пересушить кожу. К этим же последствиям могут привести и косметические средства на водной основе. Многие боятся использовать масла, считая, что те оставляют жирную пленку на коже, но на деле они отлично впитываются. Эти продукты не только насыщают кожу полезными веществами, но и успокаивают ее.

Стоит заплетать волосы в косички

Минусовые температуры негативно воздействуют не только на нежную кожу головы, но и на сами волосы. От холода пряди быстро становятся сухими, поэтому жители северных стран тщательно выбирают зимний головной убор. Не стоит носить шапку из синтетических материалов, так как волосы из-за этого быстро становятся сальными. Идеальным вариантом будет шерстяной головной убор с шелковой подкладкой. Так как мороз делает волосы ломкими, любое механическое воздействие может их легко повредить. Поэтому жительницы северной Европы предпочитают заплетать свои локоны в косы, а уже потом натягивать шапку.

От одежды из синтетических тканей лучше избавиться

Зимой жители Скандинавии стараются держаться подальше от синтетики. Одежда из синтетических тканей быстро намокает от пота и поэтому плохо согревает тело. Более того, после активной прогулки на свежем воздухе в таких вещах человек начинает источать не слишком-то приятный запах. При этом влажная ткань раздражает кожу и может в результате привести к различным проблемам. Поэтому скандинавки предпочитают носить одежду из шерсти или хотя бы из смеси шерсти и синтетики.

Не каждый бальзам для губ хорошо работает

К сожалению, кожа на губах лишена естественного защитного барьера, который создают сальные железы, из-за чего эта часть лица страдает в первую очередь с наступлением холодов. Чтобы губы не трескались, их надо регулярно смазывать бальзамом. Главное, убедится, что в средстве не содержатся ментол или камфора. Эти вещества только пересушивают кожу, поэтому человеку приходится постоянно пользоваться бальзамом, что только ухудшает состояние губ.

Вместо кофе используют витамин D и лампу солнечного света

Зимой жители северных стран страдают не только от холода, но и от недостатка солнечного света. У некоторых людей это даже вызывает сезонную депрессию, когда человеку сложно вылезти поутру из кровати и целый день его клонит в сон. Скандинавки не полагаются исключительно на кофеин, чтобы зарядить себя энергией по утрам. Они по возможности покупают домой лампу солнечного света и принимают витамин D. Многие стараются в течение рабочего дня хотя бы несколько раз выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и побыть хоть немного на свету.

Придерживаются специальной диеты

Скандинавки знают, что секрет светящейся здоровьем кожи заключается не только в правильно подобранных косметических средствах. Важную роль играет и питание. Поэтому они стараются включить в свою диету как можно больше продуктов, богатых жирными кислотами омега-6, линолевой кислотой, различными минералами и микроэлементами. В Скандинавии бытует присказка: «Если в названии месяца есть буква Р, значит, пора пить рыбий жир». Все жители поголовно, невзирая на возраст, принимают этот продукт каждое утро до или сразу после завтрака. Кроме того, скандинавки стараются есть побольше ягод, а также различные сорта капусты, рыбу, оленину и яйца.

Лучше подобрать средство для очищения кожи на масляной основе

Обычное средство для снятия макияжа иногда подсушивает кожу, а потому в зимние месяцы от него стоит отказаться. Скандинавки вообще стараются при смене времени года переключаться на другие косметические продукты. Зимой они умываются с помощью средств, созданных на основе натуральных масел. Эти продукты не только очищают кожу, но также питают и смягчают ее.

Не стоит включать обогреватель на максимум и лучше держаться подальше от камина

Зимой так приятно вернуться с промозглой улицы и окунуться в теплую квартиру. Однако устраивать тропическую жару у себя дома не стоит. Батареи сушат воздух, что не лучшим образом влияет на кожу. В идеале дома должно быть прохладно. Если хочется выкрутить обогреватель на максимум, то стоит купить увлажнитель воздуха и держать его на тумбочке рядом с кроватью. Высокие температуры вообще не слишком полезны для кожи, поэтому лучше не греть озябшие руки у огня, раскаленной батареи или под горячей водой.