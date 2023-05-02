16 путешественников, которым попались такие попутчики, что хоть стой, хоть падай
На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы сесть в поезд или самолет и добраться из точки А в точку Б. Но дорога от одного пункта к другому может превратиться в настоящее приключение благодаря случайным попутчикам. И честное слово, иногда кажется, что лучше было бы остаться дома, чем общаться с некоторыми из них.
- Однажды я сидела у иллюминатора, и тут меня толкнули сзади. Я оглянулась и увидела грязную ногу на моем подлокотнике. Парень сзади решил устроиться поудобнее и просунул ногу в щель. Я быстро поднялась и стала смотреть на него через спинку. Он скорчил недовольное лицо и чуть-чуть отодвинулся. Пришлось сказать: «Не могли бы вы убрать ногу с моего подлокотника». Он все-таки это сделал, но с протяжными вздохами, будто именно я была неправа. © Michelle — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Мне пришлось 9 часов лететь рядом с пожилой женщиной, облитой духами. Это был самый отвратительный запах в моей жизни. Вскоре меня стало подташнивать от головной боли. © purplehotcheeto / Reddit
- Мы с мужем заняли 2 верхние полки в купе — люблю их, места много, никто не беспокоит. А одна девица прицепилась: давайте меняться, у меня муж в другом купе, хотим вместе ехать. Золотце мое, я тоже хочу ехать с мужем. Она говорит: «Нет, мне нужнее, переночуете в разных». Ага, бегу. Так они, лапушки, потом спали на полке подо мной вдвоем в обнимку. Что это было, не поняла. © JupiterianCat / Pikabu
- После посадки самолета люди повскакивали и начали суматошно собираться. Я заметила женщину, которая подхватила мою темно-синюю куртку и начала двигаться к выходу. Крикнула ей: «Вы мою куртку взяли», а она сделала удивленные глаза и сказала: «Я думала, это моя». В итоге она достала свою куртку красного цвета и ушла. Видели бы вы мое выражение лица. © Подслушано / Ideer
- Еду в поезде. Плацкартный вагон. Рядом со мной молчаливая девушка 20 лет и бабуля. Девушка на протяжении 2 суток ела исключительно «дошираки». У бабули же и огурчики, и помидорчики. Так она начала отчитывать молодую соседку: «Что, рук нет приготовить? Сложно из дома еду взять?» Девушка слезла с полки и говорит спокойно: «Я сирота, у меня нет дома и нет плиты». © Подслушано / Ideer
- Мне в попутчики в поезде веселый дедок попался. Всю дорогу анекдоты травил. А ночью, когда он выходил на своей станции, мой сахар стырил. Вроде не жалко, а запомнилось. © Seregafix / Pikabu
- Я летел ночным рейсом, а 2 женщины в ряду передо мной громко разговаривали друг с другом на протяжении всего полета. Даже когда свет был выключен, а все остальные спали или хотя бы пытались уснуть, эта парочка продолжала трещать на весь самолет. © Lurkolantern / Reddit
- Едем в поезде с 4-летней дочерью. Я заранее запаслась едой и игрушками, чтобы занять ее. У другой же матери 2 детей бегали по проходу с криками. Моя дочь начала раскрашивать, и они попытались выхватить у нее карандаши и книжку. А их мать закричала: «Кое-кто не умеет делиться!» Я повернулась, посмотрела на мать и сказала: «Думаю, кое-кто не умеет контролировать своих детей!» © Lorrie Milton / Quora
- У меня в попутчицах была женщина, которая, по ее словам, «забыла кроссворд взять». Так она всю дорогу смотрела даже не в окно, а почему-то на меня. Когда я собралась поесть, у меня от ее взгляда кусок поперек горла встал. Я жую, она смотрит. Я тоже на нее уставилась, думала, она смутится. Ничего подобного. Она с улыбкой спросила: «Вкусно, да?» © Вероника / ADME
- Нам нужно было лететь 14 часов, и, естественно, часть пути все спали. Я трижды просыпалась во время этого полета из-за того, что парень на соседнем кресле постоянно сползал на мое плечо и пытался засунуть руку мне под мышку. Каждый раз отталкивала его, но он даже не открывал глаза. В конце полета он общался со мной как обычно и, кажется, даже не помнил, что происходило ночью. © bakerzdosen / Reddit
- Моя жена ни разу не ездила на поезде и наивно сказала: «Возьмем купе, и все будет хорошо». В итоге туда ехали с грудничком, который начинал орать раз в 2 часа. А обратно возвращались с дядькой, который нереально храпел и ел сардины, перемешанные с гречкой и морской капустой. Из-за вони всю дорогу ехали с открытой дверью купе. Больше поезда как средство перемещения мы не рассматриваем. © PyMblH / Pikabu
- Парень, с которым я сидел рядом в самолете, сразу же вытащил пакет фисташек. Он грыз их на протяжении всего 14-часового полета. А еще мне пришлось наблюдать, как он обсасывает скорлупу и облизывает пальцы. © wayfaringlens / Reddit
- Ехала как-то поездом, вагон вообще пустой, и на каком-то полустанке ко мне в купе заходит соседка. Тетка ближе к 60, выглядит нормально, не прочь поболтать. В итоге договорилась до того, что мы с ней будем меховым бизнесом заниматься. Дала мне свои визитки, мол, звони, дорогой партнер, миллионы ждут нас. Еду потом в метро и думаю: «Это что было вообще?» © Лариса Ивановна / ADME
- Я была на 8-й неделе беременности и летела вместе с юношеской футбольной командой. Самолет пропах грязными спортивными сумками, а я провела весь полет с натянутой на нос кофтой, чтобы меня не стошнило. © honeyandwhiskey / Reddit
- Во время полета малыш сзади сильно пинал мое кресло. Наконец я не выдержал, встал и попросил его отца прекратить это. Он посмотрел на ребенка и сказал: «Прекращай играть, там сидит злой дяденька». Ну, знаете ли, у меня у самого 2 детей, но я никогда не позволял им беспокоить других людей. © Leonard Wolff / Quora
- Ехала как-то моя мама в поезде. И на очередной станции заходит беременная дамочка с мужем. И сразу начинает ныть: «Уступите мне нижнюю полку, вы обязаны». А моя маман ей говорит: «Как только вы положите мне на стол доплату за это место, я тотчас его вам уступлю». Женщина сразу как-то поскучнела и принялась стелить себе и мужу постель наверху. © МятныйЧифирь / ADME
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