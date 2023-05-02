16 путешественников, которым попались такие попутчики, что хоть стой, хоть падай

На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы сесть в поезд или самолет и добраться из точки А в точку Б. Но дорога от одного пункта к другому может превратиться в настоящее приключение благодаря случайным попутчикам. И честное слово, иногда кажется, что лучше было бы остаться дома, чем общаться с некоторыми из них.