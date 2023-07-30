18 историй от девушки, которая узнала, что жизнь в Турции не всегда сладкая, как рахат-лукум
Меня зовут Маша, я уже довольно давно живу в Турции и многое узнала об особенностях этой страны. Тут много добрых и отзывчивых людей, но привыкнуть к восточному колориту бывает очень сложно.
- Муж как-то забежал побриться в турецкую парикмахерскую. Не в модный барбершоп, а в самую простую. Так его не только побрили, но и маску какую-то нанесли. Сидит он и радуется, а потом вдруг вскакивает от боли — это мастер начал срывать «маску». Оказалось, это воск для депиляции, с его помощью выравнивают линии роста волос и бороды. Местные мужчины ухаживают за собой, в парикмахерских такой сервис — обычное дело.
- Пришла в хамам. Турок-массажист заявляет: «Тебе повезло, сегодня у меня есть особое средство для кожи! Самое лучшее!» Ну, думаю, крутое местное масло какое-то. Я обалдела, когда он достал из кармана обычное детское масло из супермаркета.
- Турки просто обожают пикники. Они собираются всей семьей, приносят контейнеры с едой и жарят мясо. И, конечно, пьют чай из турецкого самовара. Длиться такие застолья могут очень долго, поэтому резвящиеся в 12 ночи дети — это норма.
- Сняли квартиру. Все было прекрасно: и цена, и расположение, и ремонт. Вот только через пару дней объявился хозяин. Он хотел в этой квартире иногда ночевать. Мол, ему так до работы удобнее добираться, но он обещает в отдельной комнате спать тихо, как мышка. От такого соседства мы все же отказалась.
- Делить с нами квартиру предлагали еще несколько раз. И если сначала мне это показалось странным, то потом я поняла, что некоторые местные люди настолько непосредственные и искренние, что не видят в этом ничего зазорного.
- Приехала подруга в Турцию. Мясо не ест, поэтому кебабы — мимо. А вот сладкое она обожает, так что заказала в кафе десерт «тавук-гексу». Уплетала за обе щеки! А когда узнала, как переводится название, расплакалась. Ведь «тавук-гексу» значит «куриная грудка», десерт готовят из куриного мяса.
- Многие привыкли есть суп на обед, а в Турции его едят еще и ночью. Его продают в специальных суповых ресторанах «чорбаджи», которые работают круглосуточно.
- Еду как-то по Турции на автобусе. Народу битком, но я решила вздремнуть. Только начинаю проваливаться в сон, меня будят: «Девушка, вы какое печенье будете? А какой лимонад? Кофе хотите?» Оказалось, что в междугородних автобусах тут разносят снеки и напитки — почти как в самолете. И даже есть специальный «стюард», который пассажирам еще и руки одеколоном периодически сбрызгивает.
- Часто в турецких ванных комнатах вместо душевых кабинок...ничего. То есть вода из душа льется прямо на пол.
- Забабахала себе бутерброд с турецкой колбасой. Выглядит аппетитно — я в предвкушении. Кусаю и застываю на минуту. Во рту что-то неузнаваемое. Оказалось, что у турков не принято колбасу есть в «сыром» виде. Ее нужно жарить, а вкус такого полуфабриката сильно отличается от привычного.
- Зашли в кафе, заказали чай, а нам принесли еще и большущую тарелку пахлавы. Мы опешили. Говорим, мол, тут какая-то ошибка и вспоминаем все варианты «развода» туристов, о которых когда-либо слышали. А оказалось, что хозяин кафе просто решил нас угостить.
- В Турции центрального отопления нет, большинство квартир зимой обогревают с помощью кондиционеров. Чтобы сэкономить на электричестве, предприимчивые турки нашли выход — некоторые устанавливают прямо в квартире печку, а трубу выводят на улицу.
- В последнее время возрождается традиция «подвешенного хлеба». Это значит, что в пекарне можно купить буханку, а нуждающийся человек придет и возьмет ее бесплатно.
- Летом в некоторых регионах можно полакомиться плодами кактусов. Уличные торговцы при покупателе очищают их от шкурки с колючками. На прилавках рядом с кактусами часто лежат странные овощи, похожие на огромные огурцы. На самом деле это разновидность дыни.
- На крышах многих домов установлены солнечные батареи. Выглядит это технологично, но есть и обратная сторона инноваций — зимой в пасмурную погоду с горячей водой бывают перебои.
- Как-то нам довелось пожить в доме у местной бабушки. Входим в зал и видим: у стены стоит диван, рядом — еще один, у другой стены — третий. В соседней комнате было еще три дивана. Короче, турки так любят принимать много гостей, что такое количество диванов в квартире — норма.
- Кроме привычных чипсов и орешков, в Турции можно купить и закуску с местным колоритом — жареный нут. Этот горох бывает не только соленым, но и сладким, а продается в отделах со снеками.
- Глубокая ночь. Захожу в продуктовый магазин: «Когда закрываетесь?» Продавец отвечает, не отрываясь от экрана телевизора: «Открыто, пока не досмотрю» Оказывается, он турецкий сериал смотрел и не мог отвлечься. Судя по всему, еще пару часов после окончания рабочего дня сидел.
И, конечно, в Турции сохранилось множество необычных традиций. Чего только стоит «ночь хны», которую устраивают невесте перед свадьбой.
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