20+ человек, которые приехали в Японию и влипли в такое, что только держись
Япония так и манит к себе целые толпы людей. И это не преувеличение: только в месяц ее посещают аж 2 млн туристов. Некоторые особенности дивного востока им оказалось почти невозможно понять, но чаще все же туристы вспоминают хорошее.
Отношение к людям
-
Видите эту терпеливую толпу слева? Около 40 человек ждали, пока моя семья 2 минуты позировала. Я случайно заметил их периферийным зрением, опустил камеру и извинился. А они в ответ: «Нет, это вы извините, что поторопили вас!» © Rishi / Quora
-
На дворе был холодный декабрь. Мой друг обронил кошелек где-то по дороге домой. По-японски мы тогда не говорили и позвонить в полицию не могли, так что пришлось искать самостоятельно. Через полчаса кошелек был найден. Один дедушка увидел, как друг его обронил, поднял, но не смог догнать. Он 2 часа стоял на холоде на случай, если тот вернется. © Nghia Truong / Quora
-
Никто не будет уступать вам место или пропускать вперед. Даже в общественном транспорте не уступают место беременным и пожилым. Если вы сами попробуете, то вам, вероятно, откажут. Лучше ничего не говорить, а встать и уйти, тогда они сядут. Только здесь вас могут арестовать, если вы напугаете жителей предложением донести вещи или проводить куда-то. © Graham D Brown / Quora
-
Заметили, что в строительных зонах всегда был шумомер, чтобы работы не создавали слишком много шума. Также если стройка мешает движению на тротуаре, то там будет стоять специальный человек, который перед каждым извинится за неудобства. © Michael Pang / Quora
-
Мы стояли на светофоре с моей подругой-японкой. Было воскресенье, вокруг ни людей, ни машин. «Почему бы нам просто не перейти на красный?» — спросил я. «Нет, ждем зеленого человечка», — ответила она. «Но зачем?» — недоумевал я. А она улыбнулась и спросила: «А что, если за нами наблюдает ребенок?» © Sze Yao Tan / Quora
-
Несмотря на свою вежливость, они слишком привыкли к толкучке в общественном транспорте и не извинятся, если наткнутся на вас. Более того, если они куда-то спешат, то могут даже толкнуть вас в спину, использовать как опору и так далее. © Saxon / Quora
-
Япония — страна торговых автоматов, в них можно найти почти все. Однажды я подошел, чтобы купить попить, и обнаружил этот странный пакетик, в нем было 900 йен (около $ 8). По всей видимости, кто-то забыл забрать сдачу с 1 000 йен. Следующий покупатель аккуратно собрал монеты в пакетик, написал записку и прикрепил к автомату, чтобы потерявший вернулся и забрал. © Fujimoto Masahiro / Quora
- Меня долгое время преследовал какой-то человек. Я предположила, что уронила что-то, а он хотел вернуть. Но я ошиблась: тяжело дыша и со словами «это тебе!» он вручил мне 24 пачки туалетной бумаги. Потом низко поклонился и убежал. Многие, наверное, не могли понять, зачем этой иностранке так много. © Stephanie Jacklin / Quora
- Я выложил это фото своих кед в фейсбуке. Утром босс отозвал меня в сторону и попытался подарить мне новую обувь. Я не принял ее, и он дал мне денег, сказав, что это на день рождения, который через полмесяца. Я положил их в кошелек. В день рождения он подарил мне новый кошелек. Мой, по всей видимости, выглядел не очень презентабельно. © Nghia Truong / Quora
- Близился Новый год, и я отрабатывал последнюю смену в магазине. Вошел постоянный клиент и что-то купил. После оплаты товара он неожиданно поклонился и сказал: «Спасибо за обслуживание в этом году. Желаю вам всего наилучшего и с нетерпением жду встречи с вами в следующем!» © Nghia Truong / Quora
Обслуживание
- После заселения в отель, на следующее утро, я обнаружил на двери записку: «Уведомляем, что вам необязательно идти на стойку регистрации. Йена (58 копеек), которую вы переплатили, вернется вам через интернет». А это фото ресепшена из другого отеля. © Michael Pang / Quora
- Мы с женой заинтересовались стойкой с дегустацией чая, но свободен был только один стул. Хозяин увидел и попросил подождать секунду. Он со всех ног побежал к грузовику в 20 м от стойки, схватил стул и прибежал обратно. «Этот парень сделает все, чтобы продать товар!» — подумал я. Чай был вкусным, и мы решили купить его, но хозяин отказался продавать. Это все было частью какого-то бесплатного образовательного мероприятия. © Michael Pang / Quora
- Раз в 2 месяца я хожу к доктору, а после пью чашку кофе неподалеку. В прошлый раз я благодарно кивнул бариста. Увидев меня сегодня, она бросилась к кофеварке. Она ждала 2 месяца! В кружке было это. Если через 2 месяца она снова будет там, то ее будет ждать сияющая улыбка, а меня — чашка вкусного кофе. © Stuart J Walton / Quora
-
Многие сталкивались с ситуацией, когда не можешь пронести бутылку в самолет. В Японии есть машины, которые сканируют жидкости. Они думают о безопасности, но не хотят приносить неудобств, поэтому придумали такую машину. Я из Австралии, и там, например, сотрудникам неважно, что у вас в бутылке, они все равно ее конфискуют. © Michael Pang / Quora
-
Гуляли с мужем по Токио и решили зайти в художественную галерею, купить там несколько открыток. На кассе были 3 бабушки, мы похвалили их галерею. Они так обрадовались, что дали вдвое больше открыток и отказались брать за них деньги. Когда мы прошли несколько кварталов, сзади нас окликнули 2 из тех бабушек, сильно запыхавшиеся. Оказалось, что мы забыли часть открыток, а они побежали за нами, чтобы их отдать. © Mitali Gala / Quora
-
Спросил в магазине чай с сакурой. Сотрудница принесла странную баночку. Видя мое смущение, она стала объяснять, как это использовать. Я ничего не понял, и тогда она начала искать видео на YouTube. Решил, что отнимаю слишком много времени, и продолжил покупки. На выходе она догнала меня и вручила 2 склеенные бумажки. Она потратила 30 минут, чтобы найти инструкцию на форуме, перевести, распечатать и склеить. Просто чтобы я нашел то, что искал. Купил сразу 2 баночки. © Piu Banerjee / Quora
-
Когда работал в Токио, началось землетрясение. Я был жутко напуган, но остальные никак не комментировали ситуацию и просто продолжали работать. Когда настало время ехать домой, оказалось, что линии ж/д закрыты из-за этого. Многие остались в офисе (там на такой случай всегда есть одеяла и подушки), а мы отправились в ресторан. Там был только владелец. Он извинился, что будет обслуживать медленнее, чем обычно, так как официанты не смогли приехать из-за землетрясения. Удивлен, что такое явление никак не повлияло на трудовую этику и сервис. © Mari Seto / Quora
Другое
- Нравится, что во многих ресторанах нужно снимать обувь. Люблю, что летом там дают холодные влажные полотенца, а зимой — теплые. И просто обожаю вот эти низкие столики без пола, чтобы можно было свесить ноги. © Serina Kurahashi / Quora
-
Тут слишком милые девушки. Я часто вижу, как западные пары гуляют по Токио, и я понимаю, что происходит в голове парня, когда он оглядывается на них. Никакого лишнего веса, мило одеваются. Парни, которые приезжают сюда с подругами, удачи вам, конечно, но не знаю, как долго это продлится. © Graham D Brown / Quora
-
Жил в крошечном городке, и многие там ни разу не видели иностранца. Каждый день проходил мимо садика, и на меня удивленно смотрела толпа детей. Я им улыбался, но они боялись двухметрового бородатого дядю (меня). Потом они заставили самого смелого поздороваться. Я ответил. В течение следующей недели каждый из них лично сказал мне свое «конничи-ва». Однажды я поскользнулся и упал, они все подбежали, а самая маленькая девочка спросила: «Гигант, ты в порядке?» © JazzPanda / Reddit
-
Заметил, что сидения на автобусной остановке установлены спиной к проезжей части. Казалось бы, неудобно следить, но только не в Японии. Во-первых, тут очень тихо, вы услышите, если будет приближаться что-то большее, чем легковушка. Также автобусы приходят точно по расписанию: вам не нужно ждать его появления на горизонте, достаточно дождаться нужного времени, и он будет там. © Vedant Kekan / Quora
-
Для тех, кто считает японцев святыми. Друг принимал душ, когда кто-то позвонил в его дверь. Он вышел, чтобы открыть, и увидел полицейского. Оказалось, пожилая соседка настучала на него за то, что он пел в душе. © Nghia Truong / Quora
-
Если снимаете квартиру в Японии, то будьте готовы, что вас «ограбят» при выезде. Небольшое жирное пятнышко на обоях может стоить вам около $ 100. На самом деле там около 20-30 слоев этих обоев. И это только одна мелочь, таких еще уйма. Они почти всю квартиру переделывают после каждых постояльцев. © Vedant Kekan / Quora
-
Улицы в Японии настолько чистые, что в каналах даже плавают рыбки. © BeardedGlass / Reddit
- Ночью меня остановила полиция и попросила паспорт. У меня его не было, поэтому они сначала свозили меня за ним, а затем вернули на прежнее место. Дали подписать бланк, в котором говорилось, что я неправ, что не ношу с собой паспорт. © greenpearlin / Reddit
- Был на отдыхе в Японии. Сидим с женой в термальном источнике, а вокруг меня начинают молоденькие японочки собираться. Сначала разглядывали, потом просили с ними сфотографироваться. Жена в шоке, я размечтался, что такой весь красивый. Но все же спросил японок, в чем дело. Ответ убил! Оказывается, у меня на груди полно волос, длинных и седых! Для японцев я экзот. © Подслушано / Ideer
«Незнакомец в Токио купил моему папе омлет. Кто-нибудь объяснит, почему?»
- Он просто увидел, что вы иностранцы, путешественники, и хотел дать вам то, что оставит теплые воспоминания об этой поездке. © gigapoctopus / Reddit
А вот еще несколько деталей того, как живут жители страны восходящего солнца: