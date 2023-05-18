20+ слегка сумасшедших фото из Греции, которые как нельзя лучше передают местный колорит

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Греция богата историей и культурой. Она заманивает туристов своими белоснежными пляжами, кристально чистыми водами и живописными городами. Но не только природа и архитектура делают эту страну такой привлекательной. В Греции есть что-то особенное, что заставляет людей бросаться за камерами и снимать все, что только можно — будь то уличные кафе, местные рынки или археологические достопримечательности.

Вот такие жизнерадостные манекены можно увидеть в Греции

«Купил в дьюти фри Тик-Так с Тик-Таками⁠⁠»

«Пляжный зимний кот Греции»

«Скамейка с зарядками аккумуляторов на солнечных батареях»

Солнечные панели очень сильно нагреваются. Если решите здесь присесть, то лучше не надевайте шорты. © jxj24 / Reddit

«Диспенсер для полоскания рта в туалете ресторана в Афинах»

«Спартанец непринужденно разгуливает по улицам Афин»

Сразу и не поймёшь: это магазин обуви или морепродуктов

«Вы только взгляните, как выглядит салат „Цезарь“, который приготовили в Греции»

«Симпатичный способ спрятать дренажную трубу»

Так искусно сделано, что я даже не заметил эту трубу. © Heres_Waldo3 / Reddit

«Эти монетки появились около 450 г. до н.э.»

Это не волшебство, а изумительный воздушный змей

«Каучуковое дерево в городе Патры»

Обалдеть! Я и не знала, что они вырастают такими большими. © Friendly_Suspect2244 / Reddit

«В Греции есть бутылки с крышками, которые после откручивания нельзя полностью отсоединить»

«Из-за того, что пол неровный, хозяева уличного кафе делали стулья на заказ, чтобы они были на одном уровне»

«Кот на страже Национального банка Греции»

«Растение проросло прямо посреди оживленной улицы»

«Основание древней колонны превратили в колодец в 1800-х годах»

«Нашел в Греции мыло из ослиного молока»

Очень странно. Интересно, как и вообще такое в голову взбрело? © StreetlightInsect / Reddit

Местные жители, вероятно, делают мыло из ослиного молока уже 3000 лет. © gravitas_shortage / Reddit



«В этом отеле в Афинах завтрак подают на таких мотивационных подстилках»

«Список дел на ближайшие 5 лет»

«Три бродячих друга идут по тропинке на острове Санторини»

«Мы с другом шли в гору и за нами увязалось несколько собак. Они были рядом всю нашу дорогу и почему-то решили идти именно по этой каменной стене.»

Должно быть это очень удобный мопед

«Какая милая вывеска»

Тогда уж должно быть «Прогулочка на лодочках в гротики» и «Какая миленькая вывесочка». © maybelater / Pikabu

«Вот так нам подали бургеры в Греции»

В Греции не делают традиционные американские бургеры. Мне всегда их делали вообще без булочки. Удивительно, что их подали хотя бы в таком виде — с одной булочкой. © petit_bijou / Reddit

