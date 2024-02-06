10 простых трюков, которые помогут сберечь и обувь, и ноги в любое время года

Соляные разводы на отполированных с утра ботинках, мозоли на пятках и гудящие от усталости ноги — всех этих проблем можно избежать, если знать несколько элементарных секретов. Практически всегда у вас под рукой есть средства для того, чтобы исправить положение и привести в порядок обувной гардероб — от сапог на шпильках до любимых фетровых тапочек.

1. Убрать белые разводы с обуви поможет уксус

Зимой, когда улицы городов посыпают солью и реагентами, на обуви из кожи или кожзаменителя часто появляются белые разводы. Чтобы избавиться от них, можно растворить столовую ложку белого уксуса в стакане прохладной воды. Смочите в нем ватный диск, слегка отожмите его и протрите участки, испачканные солью. После этого ботинки или сапоги должны будут высохнуть вдали от прямых источников тепла. А завершением процедуры станет полировка обуви чистой сухой тканью.

2. Правильная подготовка кроссовок поможет успешно отстирать их

Шнурки необходимо отдельно складывать в специальный мешочек и только потом закидывать в барабан стиральной машины. Как вариант, можно постирать их вручную в теплой воде. Для стирки кроссовок стоит выбирать щадящий режим с низкой скоростью отжима. Это поможет предотвратить повреждение подошв обуви. Кстати, предварительно не помешает взять зубную щетку, нанести на нее немного средства для стирки и обработать пятна на обуви. А чтобы во время прокручивания в машинке стиральный порошок или гель могли добраться до всех уголков кроссовок, нужно поднять их язычки.

3. Рулон газеты расширит голенища

Новые сапожки могут жать не только в области носка или пятки, но и в голенище. Его можно растянуть при помощи обычной газеты. Для этого понадобится несколько газет, которые можно свернуть в толстый рулон. Он должен совпадать по толщине с голенищем, чтобы кожа растянулась. Вставьте газетный рулон в сапоги и храните таким образом. Рулон можно оставить в обуви до первой носки. Также предварительно можно нанести спрей для растяжки обуви.

4. Прокладки избавят от пота и запаха

У обычных прокладок гораздо больше функций, чем принято думать. Например, они в два счета избавят обувь от пота и ненужного запаха. Есть несколько вариантов использования. Можно приклеить ежедневную прокладку прямо на стельку — она будет впитывать влагу. Чем меньше пота, тем меньше шансов, что появится неприятный аромат. Кроме того, прокладки можно вложить в пару после носки — запах и пот исчезнут без следа.

5. Лейкопластырь на обуви предотвратит мозоли

Лейкопластырь незаменим, не только если вы уже накатали мозоль. Эту неприятность можно легко предотвратить. Просто возьмите лейкопластырь или молескин и приклейте его. Но не на стопу, а на обувь. Можно расположить его на жестком месте или же на том, которое натирает. Пластырь уменьшит трение между нежной кожей ног и обувью.

6. Тканевые вьетнамки спасут от волдырей

Вьетнамки — незаменимая обувь летом: в них нежарко и удобно. Однако у них есть серьезный недостаток: резиновые ремешки могут натирать кожу возле пальцев. Если это ваш случай, не спешите откладывать шлепанцы в шкаф до лучших времен. О волдырях и болезненных ощущениях при носке можно забыть, если обтянуть ремешки полосками ткани. Понадобится мягкая ткань, клеевой пистолет, клей и ножницы. Если не хочется заморачиваться с хендмейдом, выбирайте обувь с тканевыми ремешками либо следуйте простым рекомендациям: не надевайте вьетнамки, когда они мокрые — так мозоли появятся быстрее. Также не стоит носить их ежедневно, лучше делать перерыв хотя бы на день.

7. Лак для волос убережет от скольжения

В некоторой обуви ноги имеют обыкновение скользить. Такая неловкость случается, когда мы покупаем обувь на размер больше. А еще у многих из нас одна нога чуть-чуть больше другой, поэтому меньшая не столь устойчиво держится в обуви. Чтобы во время ответственного выхода не случился конфуз, нанесите на ноги немного лака для волос: ступни станут липкими, и нога будет прочно зафиксирована.

8. Крючки сэкономят место

У тех, у кого не очень много обуви, вряд ли возникнут трудности с хранением. А вот если у вас несколько пар на каждый сезон, уместить их в шкаф или обувницу может быть проблематично. Сэкономить место в прихожей помогут обычные крючки: разместите их невысоко от пола и вешайте кроссовки, кеды, туфли и другую обувь, у которой отсутствует голенище.

9. Лейкопластырь снимет усталость

Ходить в обуви на каблуках целый день отважится далеко не каждая девушка. После такого испытания хочется как можно скорее добраться до дома и влезть в мягкие тапочки. Дело в том, что обувь на высоком каблуке оказывает давление на нервы, которые расположены между указательным, средним и безымянным пальцами. Именно это провоцирует неприятные ощущения. Чтобы свести их к минимуму, обмотайте лейкопластырем указательный и средний или средний и безымянный пальцы. Это снизит давление и дискомфорт, и вы сможете дольше наслаждаться любимой парой туфель. Будьте аккуратны и не обматывайте пальцы слишком сильно.

10. Средство для мытья посуды очистит флисовую обувь

Мягкий флис — отличная подкладка, на нем ноги чувствуют себя максимально комфортно. Вот только ткань теряет вид, когда пачкается и скатывается. Вернуть ее к жизни способно средство для мытья посуды. Если вода не справляется с пятном, нанесите на него каплю средства для посуды, потрите круговыми движениями. После этого уберите остатки средства влажной тканью, промокните сухим полотенцем и дайте высохнуть вдали от прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Бонус: лайфхаки от наших читателей

Про прокладки внезапно 5 копеек хорошего вставлю. Лет семь-восемь назад я рванула на недельку в любимый Питер. На дворе январь — снег, влажность. Ботинки с декоративной чебурашкой, совсем дешевые. За ночь они еле просыхали. И тогда я вспомнила про лайфхак, который тут все ругают, пошла и купила пачку макси-прокладок, приклеила их под стельки и меняла раз в сутки. В морозные солнечные дни весь Петербург пешком обошла, радостно вписалась в парочку приятных необязывающих тусовочек, в снежки поиграла и не подхватила воспаление легких. Так что есть в прокладках толк, особенно если с деньгами не густо. © 2084.34 / ADME

А я уже много лет чищу белую спортивную обувь зубной пастой. Но, как правило, затем прокручиваю в стиральной машинке на самой щадящей программе. Все замечательно отстирывается. © Тиночка / ADME

Купила литровую бутыль мицеллярной воды и попыталась оттереть подошвы на кедах. Не сработало ни с одной из трех пар. А вот абразивная сторона губки для мытья посуды с приложением силы и пары крепких слов отлично справилась. От микробов в ботинках отлично помогает перекись. Нужно ее распылить до легкого увлажнения и оставить до полного высыхания. Плюс ноги мыть надо каждый день с мылом. И менять обувь каждый день, чтобы она просыхала. Превентивное наклеивание пластыря помогает, это правда. Лучше брать тканевый в катушке, он держится хорошо. © Рыжесть / ADME

Если подросток носит кроссовки по 10 часов в день, не снимая в помещении и на улице, запаха, конечно, не избежать. Единственное, что помогает — это ультрафиолетовая сушилка. Я не верила, если честно. Купила по акции эту ерунду, а она сотворила чудо. © Изяслав в ярости / ADME