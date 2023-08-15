10+ советов, которые даже в лютую жару помогут чувствовать себя словно айсберг в океане

Летом мы жаждем побольше жарких и солнечных дней, но стоит помнить, что воздействие ультрафиолета не всегда полезно для нашей кожи. Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать солнечных ожогов.

Носите яркие вещи

Согласно исследованию, лучше всего жара переносится в одежде белого цвета, тяжелее всего — в черной. Но если вы не любите белые вещи из-за того, что они быстро пачкаются, отдайте предпочтение одежде красного, серого или желтого цветов. Она тоже отлично подойдет для долгих летних прогулок благодаря высокой способности этих цветов отражать ультрафиолет.

Выбирайте плотные ткани

В легких, воздушных платьях и невесомых футболках, несомненно, не так жарко. Однако чем меньше плотность ткани, тем больше солнечных лучей попадает на кожу сквозь нее. Поэтому, если выбираете легкую одежду, не забудьте нанести на все тело солнцезащитный крем.

Не прячьте блестящую одежду

Ткани с атласным финишем отражают больше ультрафиолетовых лучей по сравнению с матовыми тканями. Одежда из таких материалов, как шелк, атлас, лайкра, нейлон, вискоза и акрил, — отличный выбор. При этом не забывайте про то, на каких оттенках предпочтительнее остановить свой выбор в жаркую погоду.

Скажите «да» синтетике

Принято считать, что летом стоит носить одежду только из натуральных волокон, таких как хлопок, вискоза или лен, потому что в такой одежде в жару действительно комфортнее. Однако некоторые исследования показали, что синтетическая одежда обладает высоким уровнем поглощения ультрафиолетовых лучей, что обеспечивает отличную защиту от солнца. Поэтому выбирать одежду стоит вдумчиво.

Обращайте внимание на уровень защиты

По статистике, около 30 % летней одежды не обеспечивает адекватную защиту от солнечных лучей. Это связано с тем, что ткань слишком легкая и сквозь нее легко проникают ультрафиолетовые лучи. Поэтому, если вы планируете провести много времени на открытом солнце, стоит выбрать одежду с высоким показателем защиты от ультрафиолета. Обычно этот показатель указывается на бирке изделия. Считается, что хорошей степенью защиты является показатель UPF 30 и выше.

Забудьте об облегающей одежде

Натянутая ткань может потерять часть своих защитных свойств. Именно поэтому стоит отдавать предпочтение свободному крою. К тому же в обтягивающей одежде летом будет слишком жарко.

Не забывайте защищать кожу пальцев ног

Последнее, что хочется делать в жару, — ходить по улице в закрытой обуви, в которой потеют ноги. Однако в открытой обуви пальцы ног часто обгорают. Даже если вас не страшит загар в виде зебры, лучше воспользоваться SPF или прикрыть пальцы.

Защищайте кожу головы

Кожа головы, как и любая другая кожа, также подвержена солнечным ожогам. На нее сложно нанести солнцезащитный крем, а волосы от излучения защищают слабо. Идеальное решение — широкополая шляпа, которая обеспечит защиту лица, ушей и шеи.

Носите перчатки

Солнцезащитный крем на руках смывается быстрее. Поэтому, когда есть возможность, стоит носить солнцезащитные перчатки, например при работе в саду или за рулем. К слову, часть ультрафиолетовых лучей все же проникает в салон машины или ваш дом через стекло.

Не используйте отбеливатель при стирке

Частое использование отбеливателя может снизить солнцезащитные свойства ткани и сделать кожу более уязвимой. Вместо обычных средств рекомендуется использовать оптические отбеливатели, содержащие отражающие частицы. Кстати, если ваша одежда после стирки немного сядет — не расстраивайтесь. Это повысит защиту от солнца, потому что промежутки между волокнами ткани станут меньше.

Наносите крем с SPF за 15 минут до выхода

Простого нанесения тонкого слоя крема на лицо и шею недостаточно. Существуют определенные рекомендации, следуя которым вы сможете предоставить коже максимальную защиту. Прежде всего важно нанести средство за 15 минут до выхода на улицу под солнце, так как коже требуется время для его впитывания. Кроме того, важно использовать достаточное количество крема с SPF — не менее 1 грамма для лица и шеи. Это примерно соответствует 1/3 чайной ложки.