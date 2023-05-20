10 вещей, на которые смекалистые люди потратились и отбили каждую копеечку

Многое в нашей повседневной рутине мы делаем при помощи уже привычных нам вещей — чистим зубы любимой щеткой или убираем валиком шерсть кота со штанов. Однако уже придуманы вещи, которые ускоряют некоторые повседневные процессы или делают жизнь комфортнее, и мы считаем, что к ним стоит присмотреться.

1. Скребок для удаления ворса и катышков

В 1956 году Николас Маккей придумал липкий валик для удаления ворса с одежды. Однако его недостатки сегодня очевидны: быстрый износ липкой ленты и высокая стоимость запасных рулонов. Некоторые по старинке «бреют» катышки, однако в таком случае всегда есть риск повредить одежду лезвием. У специального скребка нет таких недостатков, он легко удаляет шерсть и катышки без необходимости покупки расходных материалов.

2. Моющий пылесос для окон

Противники данного пылесоса считают его неудачной покупкой, утверждая, что все равно нужно будет делать часть работы вручную. Например, наносить моющее средство на стекло и мыть рамы. Однако те, кто уже приобрел это устройство, утверждают, что время, затрачиваемое на мытье окон, сокращается в 2-3 раза. А еще благодаря возможности прибора самостоятельно удалять воду, на подоконниках не остаются грязные разводы и лужи.

3. Ортопедическая подушка на стул

Те, кто проводит длительное время за компьютером, часто страдают от дискомфорта в спине. В попытке поддержать правильную осанку, многие просто кладут подушки или другие доступные предметы под свою спину. Однако врачи утверждают, что необходимо не просто смягчить спинку, а создать опору для позвоночника и снять с него часть нагрузки. В этом вопросе ортопедические подушки демонстрируют свою эффективность.

4. Ультразвуковая зубная щетка

При использовании обычной зубной щетки человек совершает около 300 чистящих движений в минуту и не может достать труднодоступных мест. Электрическая зубная щетка с вращающейся головкой, в свою очередь, осуществляет до 4 000 движений в минуту. Тем не менее, она все равно способна очистить только те области, до которых достигают щетинки. Ультразвуковая зубная щетка оказывает воздействие даже на поверхности, которые не касается щетка. В зависимости от модели, такое устройство может совершать до 40 000 колебаний в минуту. Многие ультразвуковые щетки также имеют встроенный таймер на 2 минуты, что является рекомендованной стоматологами продолжительностью чистки зубов. Большинство людей, однако, сдаются уже через 45 секунд, и в этом случае таймер может стать реальным решением данной проблемы.

5. Спонж конняку

Эта натуральная растительная губка обладает нежным очищающим и отшелушивающим эффектом на кожу, не вызывая раздражений. Хотя такой спонж может стоить дороже обычного, его применение обширно: очищение, пилинг, снятие макияжа. Для этих процедур даже не требуется использование косметических продуктов, поскольку достаточно просто смочить его водой. Некоторые пользователи рекомендуют проводить утренний массаж лица с помощью такого спонжа. Он прекрасно выравнивает тон кожи, а косметические средства ложатся гораздо более равномерно.

6. Ручка удлинитель для бритвы

Иногда бывает тяжело побрить некоторые места, например, заднюю часть ноги. Но с этим может помочь ручка-удлинитель для бритвы. С ней удобно проводить процедуру стоя и не нужно сильно выгибаться, чтобы разглядеть недобритые места.

7. Автоматическая открывалка для банок

Больше не нужно ковырять ножом банку с консервированными огурчиками или другими вкусностями. Существует автоматическая открывался банок, которая справляется с крышками всего за несколько секунд. Более того, автоматическая открывалка точно не повредит ни крышку ни саму банку.

8. Твердый шампунь

В среднем, твердые шампуни имеют более высокую цену по сравнению с обычными, однако в долгосрочной перспективе они помогают сэкономить деньги. Например, один твердый шампунь может заменить до трех стандартных флаконов жидкого средства. В зависимости от длины волос, такой шампунь может быть использован 80-100 раз. Кроме того, он занимает небольшое пространство в ванной комнате и его легко брать с собой в путешествия.

9. Автоматический дозатор зубной пасты

Чем больше зубной пасты мы наносим на зубную щетку, тем менее эффективно мы очищаем зубы. Избыток пены создает иллюзию чистоты в нашей полости рта, и мы можем пропустить некоторые загрязненные участки. Когда дело касается детей, излишнее использование пасты с высоким содержанием фтора может негативно сказаться на эмали их зубов. Взрослому человеку требуется лишь небольшое количество пасты для полноценной чистки зубов, примерно по размеру горошинки. Хорошо настроенный дозатор обычно выдает подобное количество пасты, поэтому такой девайс — отличное приобретение для ванной комнаты.

10. Термокружка

В различных уголках планеты появляются движения вроде «My cup, please», которые направлены на борьбу с избыточным потреблением. Кофейни предоставляют скидку на напитки клиентам, пришедшим со своей собственной кружкой. Некоторые кофейни и киоски также проводят подобные акции. Таким образом, мы не только экономим деньги, избегая оплаты за одноразовую тару, но и заботимся о сохранении окружающей природы. Для тех, кто каждый день берет кофе с собой перед работой, инвестиция в термокружку быстро окупается. Кроме того, носить кофе в термокружке гораздо удобнее, чем в обычном одноразовом стаканчике.