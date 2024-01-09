12 хитростей, благодаря которым в квартире станет так тепло, что хоть до трусов раздевайся

Люди делятся на два типа. Одни даже зимой готовы спать с открытой форточкой, а другие достают самое теплое одеяло, когда на улице чуток похолодало. Для тех, кто мерзнет, мы собрали лайфхаки, которые помогут комфортно провести зиму и не тратить кучу денег на дорогущие отопительные приборы.

1. Поставьте вентилятор напротив батареи

Один из самых простых пользовательских лайфхаков — установить вентилятор почти вплотную к радиатору. Метод, при помощи которого я спасался в хрущевке от лютых холодов. Берем летний вентилятор и направляем его на батарею. Он начинает гнать воздух, который циркулирует в помещении, сквозь горячий радиатор. Эффект просто поразительный. Вдвойне поразительно то, что расходы на электричество практически не увеличиваются. Мощность вентилятора около 40-60 Вт — как старая лампочка. А мощность обогревателя, который в таком случае не нужен, — около 2000 Вт. © Bristel / Pikabu

2. Повесьте правильные шторы

Плотные занавески уменьшают потерю тепла на 40%. Отдайте предпочтение моделям из бархата или любой другой тяжелой ткани, избегайте хлопка. Вешайте шторы максимально близко к стеклу и не забывайте задергивать их, когда солнце уже скрылось за горизонтом.

3. Достаньте ковер

Нет никакого смысла выкручивать отопление на максимум, но при этом игнорировать ковры. Через «голые» полы может уходить от 10 до 20% тепла. Специалисты рекомендуют выбирать ковры с плотным ворсом, так как они наиболее эффективно сохраняют тепло, обеспечивая дополнительный комфорт и уют.



4. Наклейте на стекло пузырчатую пленку

Пузырчатая пленка выступит в качестве теплового барьера. Грубо говоря, вы получите некое подобие дополнительного стеклопакета.

5. Прикрепите к стене за батареей фольгу

Один из самых простых лайфхаков, благодаря которому батарея будет работать эффективнее. Необходимо застелить фольгой стену за радиатором. Тогда тепло не будет уходить в стену, а напротив, будет «отражаться» и проходить в комнату. Будет не просто теплее, а вообще жара.

6. Уберите вещи от радиатора

Иногда нужно всего лишь переставить мебель, и дома станет теплее. Диван, большая собачья лежанка, кресло или шкаф попросту поглощает тепло. Постарайтесь максимально расчистить пространство перед источниками тепла.

7. Закрывайте двери

Этот совет до безобразия прост. Просто закрывайте двери в неиспользуемые комнаты. Например, можно временно закрыть дверь в гардеробную, кладовку, пустующий зал. Еще важно быстро закрывать входную дверь, а также следить за тем, насколько плотно она прилегает к проему — это поможет предотвратить потерю до 15% тепла в коридоре.

8. Купите электрооедяло

Вместо того, чтобы затевать ремонт и тратиться на тройные стеклопакеты, можно использовать электрическое одеяло или простынь. Расход энергии минимальный, зато тепло и комфорт обеспечены.

9. Закройте щели в дверях и окнах

Если предыдущие методы не помогли и в комнате все еще холодно, важно выявить возможные утечки тепла. Например, через щели под межкомнатной дверью проходит воздух. Решить эту проблему можно двумя способами: купить в магазине специальные затычки или изготовить их самостоятельно, используя плавательные палочки.

10. Открывайте шторы днем

Ближе к вечеру шторы лучше закрывать, а вот днем, особенно в солнечную ясную погоду, — распахнуть. Солнечный свет дает 3% тепла в квартире. Казалось бы, мелочь, но в комплексе с остальными методами работает отлично.

11. Выбирайте темные радиаторы

При прочих равных условиях черный радиатор эффективнее «передает» тепло. Но нельзя просто перекрасить батарею — это ухудшит ее обогревательные возможности. Поэтому приобретайте радиаторы темного цвета на этапе ремонта. А красить уже установленную батарею, тем более современную металлическую, не стоит.

12. Не закрывайте дверь в ванную

После принятия водных процедур оставьте дверь в ванную комнату открытой. Горячий влажный воздух быстро повысит температуру в соседних помещениях. Кроме того, так снижается риск образования плесени в ванной.