14 смышленых людей, которым ничего не стоит найти незаурядный выход из проблемной ситуации
Есть люди, которым придумать креативное решение сложной задачи — раз плюнуть. Оказывается, с помощью старого зонта можно донести до дома несколько пакетов с покупками зараз, для стеснительных людей уже готов целый ряд подсказок, которые помогут завести новые знакомства, а один из студентов творческого факультета показал, как найти общий язык с белками-воришками.
Мы в ADME хотим продемонстрировать нашим читателям нестандартное мышление некоторых людей. Надеемся, что они вдохновят вас на новые идеи.
1. «На работе у моей девушки стоит автомат с закусками, из которого белки воровали еду. Один из сообразительных студентов творческого факультета нашел решение»
На импровизированном автомате висит предупреждение: «Внимание! Может содержать орехи».
2. «Сделал подвеску из тесного обручального кольца. 4 ребенка — 4 узла»
«Впервые за 19 лет снял обручальное кольцо и повесил его на шнурок, на котором завязал 4 узла, — именно столько детей родилось в нашей семье с тех пор, как я женился на своей супруге».
3. «Мой пациент нашел необычный способ сохранять костыли чистыми после прогулки на улице»
4. Не выбрасывайте прищепки для одежды с крючком. Они могут пригодиться в хозяйстве, например в качестве зажимов для упаковок
5. «Сшила из старых простыней и лоскутов ткани держатель для пульта от телевизора — теперь он всегда будет на месте»
6. «Наша городская библиотека предлагает интересный способ переждать метель»
«Замерзли? Заходите к нам за книгой. Вам все еще будет холодно, но зато у вас будет книга».
7. «Придумал, как не подпускать своего пса близко к террасе, пока ее крашу»
8. «Все миски были грязными, и я решила добавить лоска своему завтраку»
9. «Моя младшая сестра подготовила инструкцию для тех, кому сложно знакомиться с людьми»
«Как завести нового друга:
1. Поздоровайся и представься: „Привет! Меня зовут Тиффани“.
2. Расскажи о себе: „Я учусь у миссис Нельсон“.
3. Задай вопрос: „Ты любишь прыгать на скакалке?“
4. Предложи совместный досуг: „Не хочешь попрыгать со мной на скакалке на перерыве?“».
10. «В местной закусочной нашли подход к клиентам, которые пытаются заказать еду у повара»
«Сделать и оплатить заказ можно на кассе».
11. «Смогла мирным способом разрешить спор со своей второй половинкой о том, какой стороной лучше вешать туалетную бумагу»
12. «Мой сосед построил „библиотеку“, в которой вместо книг — палки для игры с собаками»
А контейнер предназначен для чистых и использованных пакетов для собачьих отходов.
13. Вот как продаются «одинокие» бананы в одном из супермаркетов
«Познакомимся? У меня пока никого нет».
14. «Наконец-то понял, зачем нужен зонт с изогнутой ручкой»
По вашему мнению, как легче всего заводить новые знакомства? А какой стороной вы вешаете туалетную бумагу? Поделитесь с нами креативными идеями, которые когда-либо вас посещали.