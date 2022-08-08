14 смышленых людей, которым ничего не стоит найти незаурядный выход из проблемной ситуации

Есть люди, которым придумать креативное решение сложной задачи — раз плюнуть. Оказывается, с помощью старого зонта можно донести до дома несколько пакетов с покупками зараз, для стеснительных людей уже готов целый ряд подсказок, которые помогут завести новые знакомства, а один из студентов творческого факультета показал, как найти общий язык с белками-воришками.

Мы в ADME хотим продемонстрировать нашим читателям нестандартное мышление некоторых людей. Надеемся, что они вдохновят вас на новые идеи.

1. «На работе у моей девушки стоит автомат с закусками, из которого белки воровали еду. Один из сообразительных студентов творческого факультета нашел решение»

На импровизированном автомате висит предупреждение: «Внимание! Может содержать орехи».

2. «Сделал подвеску из тесного обручального кольца. 4 ребенка — 4 узла»

«Впервые за 19 лет снял обручальное кольцо и повесил его на шнурок, на котором завязал 4 узла, — именно столько детей родилось в нашей семье с тех пор, как я женился на своей супруге».

3. «Мой пациент нашел необычный способ сохранять костыли чистыми после прогулки на улице»

4. Не выбрасывайте прищепки для одежды с крючком. Они могут пригодиться в хозяйстве, например в качестве зажимов для упаковок

5. «Сшила из старых простыней и лоскутов ткани держатель для пульта от телевизора — теперь он всегда будет на месте»

6. «Наша городская библиотека предлагает интересный способ переждать метель»

«Замерзли? Заходите к нам за книгой. Вам все еще будет холодно, но зато у вас будет книга».

7. «Придумал, как не подпускать своего пса близко к террасе, пока ее крашу»

8. «Все миски были грязными, и я решила добавить лоска своему завтраку»

9. «Моя младшая сестра подготовила инструкцию для тех, кому сложно знакомиться с людьми»

«Как завести нового друга:

1. Поздоровайся и представься: „Привет! Меня зовут Тиффани“.

2. Расскажи о себе: „Я учусь у миссис Нельсон“.

3. Задай вопрос: „Ты любишь прыгать на скакалке?“

4. Предложи совместный досуг: „Не хочешь попрыгать со мной на скакалке на перерыве?“».

10. «В местной закусочной нашли подход к клиентам, которые пытаются заказать еду у повара»

«Сделать и оплатить заказ можно на кассе».

11. «Смогла мирным способом разрешить спор со своей второй половинкой о том, какой стороной лучше вешать туалетную бумагу»

12. «Мой сосед построил „библиотеку“, в которой вместо книг — палки для игры с собаками»

А контейнер предназначен для чистых и использованных пакетов для собачьих отходов.

13. Вот как продаются «одинокие» бананы в одном из супермаркетов

«Познакомимся? У меня пока никого нет».

14. «Наконец-то понял, зачем нужен зонт с изогнутой ручкой»