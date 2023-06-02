14 вещей для дома, которые нам кажутся удобными и полезными, а на деле доставляют одну головную боль

Большинство товаров для быта выглядят привлекательно на рекламных роликах и в магазинах, но на самом деле они часто доставляют больше хлопот, чем пользы. А некоторые из них вообще не выполняют свои функции, описанные в рекламе. Другие же требуют столько внимания и чрезмерного ухода, что порой кажется, будто легче обойтись и вовсе без них. Например, вафельница или кофемашина.

Кстати, негативный опыт от владения этими и некоторыми другими предметами получен автором этой статьи.

1. Нож для пиццы

С первого взгляда, это полезная вещь, однако, если вы предпочитаете заказывать пиццу в ресторане, то вам такой нож не понадобится, ведь она уже доставляются нарезанной. Этот аксессуар будет полезен только в том случае, если вы готовите пиццу дома. Вот только как часто вы это делаете? Раз в год? Помимо прочего, этот нож достаточно громоздкий и маловероятно, что он поместится в выдвижном ящике со столовыми приборами.

2. Машина для попкорна

Чтобы оправдать затраты на покупку этого устройства, вы должны быть большим любителем попкорна и регулярно его готовить. В ином случае вы просто приобретете еще один кухонный прибор, который доставит удовольствие лишь в начале его использования. Затем вам все надоест и возникнет проблема его хранения. Гораздо проще и дешевле покупать попкорн, предназначенный для приготовления в микроволновке.

3. Металлические электрочайники с водомерным стеклом

Электрические чайники, сделанные из металла, обычно служат дольше, чем аналоги из пластика, стекла или керамики. Например, чайник из нержавеющей стали может функционировать без перебоев несколько лет. Увы, металлические приборы со встроенным водомерным стеклом часто ломаются. В месте, где пластик соединяется с металлом, может появиться протечка, из-за которой прибор придется выбросить.

4. Бамбуковые жалюзи

Бамбуковые жалюзи, которые сворачиваются в рулоны, кажутся неплохой заменой тканевым. Выглядят они интересно, а еще стоят дешевле деревянных аналогов, да и пыль на них не так заметна. Однако они частенько не работают должным образом. Может быть, это мне так не повезло, но мои жалюзи очень скоро перестали сворачиваться как должны. Веревочка все время выскальзывала из-под рулона, полотно сворачивалось криво и норовило завернуться не в ту сторону. Приходилось карабкаться на подоконник и распутывать мешанину из веревок и бамбука. Окончательно меня подкосил сломавшийся стопор, зафиксировать жалюзи на определенной высоте было невозможно. Пришлось от них избавиться.

5. Робот-мойщик окон

Очень полезный прибор, если в доме много больших окон без переплетов. В таком случае процесс мытья действительно упрощается, а за работающим роботом достаточно лишь изредка приглядывать. Правда, окна потом все равно приходится протирать по углам, но усилий это требует меньше. Если же окна узкие и с переплетами, проще вызвать клинера или помыть все самостоятельно. Робот просто не сможет нормально развернуться и качественно очистить стекло.

6. Ванна со встроенной системой джакузи

Рекомендуется исключительно поклонникам джакузи. А тем, кто не собирается пользоваться этой системой хотя бы раз в неделю, такая ванна только добавит мороки. Мне такая ванна досталась по наследству от родителей, которые переехали в другой дом. Сама я предпочитаю душ, поэтому полгода джакузи не трогала, но чашу исправно мыла. А однажды решила устроить себе вечер в теплой ванне. Набрала воду, добавила пену и решила протестировать функцию джакузи. О ужас, комната наполнилась ароматами сероводорода, в мыльной пене появились коричневые склизкие хлопья. Никогда еще не выскакивала из ванны с такой скоростью. Потом узнала, что систему нужно чистить, даже если она стоит без дела.

7. Узкие комоды

Такая мебель — хорошее решение для маленьких комнат. Узкие комоды экономят пространство, но их желательно крепить к стене с помощью скоб, ведь конструкция на редкость неустойчивая. Автор статьи убедилась в этом на собственном опыте. Если открыть несколько ящиков одновременно, комод падает, и тут главное его вовремя подхватить. Или отскочить.

8. Мраморные скалки и ступки

Кухонная утварь из мрамора выглядит живописно, но использовать ее неудобно. Мрамор — капризный камень, он впитывает в себя маслянистые жидкости и покрывается пятнами. К тому же чистить его трудно. А если просто положить скалку на кухне для украшения, то через пару недель она покроется жирным и пыльным налетом (как на фото выше). Стоят такие вещи недешево, и отправлять их в самый дальний угол просто жалко.

9. Кроссовки с круглой подошвой

Подобные модели кроссовок призваны стимулировать мышцы ног во время ходьбы, что в идеале должно помочь сбросить лишние килограммы. На деле же эта дорогая обувь подойдет не всем. Слишком высокая круглая подошва делает походку настолько неустойчивой, что прогулка может закончиться падением. Некоторые модели слишком тяжелые, чтобы в них было комфортно ходить. Если хочется протестировать такие кроссовки, то лучше начать с легких моделей на более тонкой подошве.

10. Мелкие приборы с USB-разъемом, подключаемые к компьютеру

Подставки под кружки с подогревом, мини-вентиляторы и прочая мелочевка для компьютеров кажется симпатичной и практичной. Кофе на подставке не остынет, а вентилятор будет приятно обдувать лицо в жару. На деле же многие такие вещи не работают или плохо справляются со своими функциями, а потому рискуют отправиться на помойку через пару-тройку дней. USB-подставка (на фото выше) просто занимает место на моем рабочем столе, так как температуру напитка она не способна поддерживать. Сам USB-разъем работает, через него к компьютеру можно подключить смартфон или внешний жесткий диск, только почему-то эта техника при таком подключении не всегда отлично работает.

11. Стакан для зубных щеток из полирезина

Стакан (как на фотографиях выше) изготовлен из полирезина и оснащен силиконовыми накладками, которые должны предотвращать соскальзывание. Однако, если горизонтальные поверхности раковины сделаны хотя бы с минимальным уклоном, накладка не помогает, и стаканчик со всем содержимым будет периодически скатываться вниз. Если снять накладки, стакан будет царапать керамическое покрытие. Учитывая, что стоит он недешево, есть смысл его вовсе не покупать.

12. Кофемашина

Один из авторов ADME обзавелся полупрофессиональной кофемашиной и почти сразу об этом пожалел, уж слишком дорого обходится такая техника. За свою недолгую жизнь прибор успел сломаться несколько раз, и каждый ремонт влетал в крупную сумму. Кроме того, машину нужно регулярно чистить и мыть изнутри, а воду нужно заливать только фильтрованную, иначе агрегат будет часто ломаться. Да и кофе он варит долго. В итоге машина стоит в качестве украшения, а кофе пьется растворимый, потому что это дешевле и проще.

13. Деревянные журнальные столики с зазорами между досками

Такая мебель смотрится замечательно: столешница будто собрана из отдельных досок. Есть только один минус: с таким столом дома становится слишком грязно. В щели между досками все время забиваются крошки, пыль и прочий мусор. Столик нужно или регулярно пылесосить, или чистить с помощью ватных палочек. То же самое можно сказать о столах, где стеклянная пластина вставлена в железную раму. Если металл не прикрывает стекло сверху, необходимо раз в неделю снимать столешницу и мыть раму.

14. Бутербродницы и вафельницы

Скорее всего, про бутербродницу или вафельницу в доме будут вспоминать от силы пару раз в месяц, а все остальное время эта техника будет просто собирать пыль. Не проблема, если кухня большая, но у автора этой статьи кухня микроскопическая, и еще один прибор там вообще не к месту. Бутербродница все время кочует по шкафам, я переставляю ее, чтобы она никому не мешала. Единственный ее поклонник — мой супруг, который пару раз в месяц внезапно начинает готовить горячие бутерброды по ночам. Пока поверхность горячая, чистить прибор нельзя. Так что бутербродница встречает меня поутру, радостно открыв заляпанную засохшим сыром пасть. Отмывать ее — то еще удовольствие.