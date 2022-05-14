14 вещей, которые нужны нам как собаке пятая нога. Но мы все еще считаем, что без них не обойтись

Вещи, которые мы покупаем для себя и для дома, должны быть полезными и практичными, но, увы, так бывает не всегда. Большинство из нас хоть раз в жизни совершали приобретение, от которого толку оказывалось ноль, а пользы — кот наплакал.

Мы в AdMe.ru уверены, что покупки надо делать с холодной головой, поэтому составили список вещей, о приобретении которых можно потом пожалеть. В конце статьи расскажем об услуге, которой пользуются многие женщины, а потом тоже часто локти кусают.

1. Лаки для ногтей

Держать дома много разных лаков для ногтей — затея не самая рентабельная. Большая часть просто засохнет или испортится, ведь срок годности продукта составляет от 1 года до 2 лет. Кроме того, многие женщины давно перешли на гель-лак, а другим нравятся естественные ногти без покрытия. В моей коллекции 181 бутылочка лака. Многие из них старые и бесполезные, а по-хорошему, их все стоит выбросить © Emily McMillan / Quora

Сегодня я выбросила часть лаков: было 118, теперь 7! Некоторым из них больше 15 лет. Решила отсортировать их по цвету. Оказалось, что у меня было 19 синих лаков для ногтей. А я вообще не люблю синий. © hangry-bear / Reddit



2. Кондиционер для одежды

Средство это хорошее — помогает сделать одежду более мягкой и придает ей свежий запах. Но вообще-то такие продукты потенциально могут содержать аллергены и токсичные ингредиенты. В борьбе с пятнами использовать кондиционер попросту бесполезно. От жидкости могут остаться голубоватые или серые пятна на одежде, а со временем восковой слой от кондиционера может вызвать пожелтение белых вещей. Еще его не стоит использовать для стирки спортивной и верхней одежды, ведь из-за средства ткань может деформироваться. Я вообще не пользуюсь кондиционером для белья. Не хочу, чтобы на моей одежде оставался этот запах. Вокруг и так сплошная химия. © Karen-Tiede / Quora

3. Чехол для телефона

Многие приобретают чехлы не только в целях защиты гаджетов, но и для самовыражения. Разнообразный дизайн и расцветки так и манят совершить очередную покупку. Вот только зачастую куча чехлов лежит без дела, а используется лишь самый удобный. У чехлов есть и минусы: в случае попадания песка, мусора или влаги они не смогут защитить телефон, а скорее, наоборот, спровоцируют появление царапин и микротрещин. Еще чехол притягивает тепло, из-за чего телефон может регулярно перегреваться, а аккумулятор быстрее придет в негодность. Не люблю чехлы, потому что многие современные телефоны похожи на произведения искусства. Зачем прятать эту красоту? Я забочусь о своей технике, ни разу не уронил свой телефон и не плаваю с ним. Еще мне не нравится, что чехол делает телефон более громоздким и тяжелым. © Samuel Chattergoon / Quora

4. Хлипкий трикотаж

Тонкая ткань демонстрирует окружающим неровности кожи и откровенно портит фигуру. Кроме того, через ткань сомнительного качества зачастую видно нижнее белье, что делает образ вульгарным. А еще подобные вещи крайне быстро обесцвечиваются и вытягиваются. Я немного поправилась, а очень люблю носить платья в обтяжку. У меня было любимое — из тонкого трикотажа, но нижнее белье вечно предательски перетягивало тело, делая меня похожей на сардельку. © Подслушано / VK

5. Платье на выход

Некоторые модницы грешат тем, что для любого особого случая покупают нарядную одежду, которая потом оседает в недрах шкафа и годами лежит без дела. Выбросить жалко, а надеть потом некуда. Можно попробовать выбирать такие вещи для выхода, которые получится носить и дальше. Купила дочери платье на выпускной, но это не был какой-то особый наряд. Просто красивое длинное платье. Дочка надевает его и на другие мероприятия. © Barbara Munic / Quora

6. Некачественная бижутерия

Нередко подобные изделия провоцируют покраснения и аллергию на коже, а сережки — боль в мочках ушей. Со временем украшения теряют презентабельный вид: покрытие облезает, камни выпадают, металл деформируется. Никто не говорит, что нужно покупать только дорогие драгоценности, — современная бижутерия из проверенных материалов тоже смотрится стильно и ярко. Я научилась делать украшения из гипоаллергенного металла ниобия собственными руками. А все из-за моей аллергии. © Silaquix / Reddit

Чтобы не было аллергии, можно покрасить украшения прозрачным лаком для ногтей в тех местах, где они соприкасаются с кожей. © Beth Goldowitz / Quora

7. Одноразовые ватные диски

Они могут спровоцировать забивание пор, что критично для жирной кожи, склонной к высыпаниям. А если диски плотные, не тонкие, то много косметического средства расходуется впустую — вата его просто-напросто впитывает Кроме того, производство ватных дисков вредит экологии и ведет к глобальному потеплению. Альтернатива — многоразовые хлопковые диски. В отличие от ватных «собратьев», которые летят в мусорку после одного использования, эти можно стирать и использовать повторно. Уже сейчас можно перейти на многоразовые вещи: бахилы, ватные диски. Не думайте, что от вас ничего не зависит. © suninnight / Pikabu

Я вот делаю диски из старого полотенца. © buurmeis / Reddit

8. Вещи с сезонной распродажи

Действительно крутые и качественные вещи никогда не попадают на распродажу. А в дисконт-отделах нами руководят эмоции, спешка, ажиотаж, поэтому часто мы даже не присматриваемся к тому, что покупаем. Перед шопингом стоит составлять список того, что реально необходимо. Так каждая вещь в гардеробе будет нести пользу, а не валяться без дела. Повзрослев, я понял, что все эти вещи продаются со скидкой, потому что покупатели не хотели их покупать весь сезон. В итоге одежда становится старомодной, а вы даже не успеваете ее поносить. Лично я не трачусь на распродажах, а покупаю только то, что мне действительно нужно. © Brian-Good / Quora

9. Витамины и БАДы

Чтобы диагностировать нехватку какого-то элемента в организме, стоит сходить к врачу, который отправит сдавать анализы и при необходимости пропишет нужные препараты. В противном случае прием добавок может сделать только хуже. Большинству людей вообще не нужно принимать витаминные добавки. А чтобы получать все необходимые питательные вещества, достаточно составить для себя сбалансированное меню и больше двигаться. Ешьте качественные продукты, и тогда вам не нужно будет ничего принимать. Пищевые добавки — это чаще всего просто маркетинг. © John Meethan / Quora

10. Подарочные открытки

Огромное количество открыток отправляется в мусорное ведро. И самое обидное, что многие из них получатели даже не читают. К тому же дома макулатура собирает пыль и занимает лишнее место. В большинстве случаев нет особого смысла добавлять их к подарку. Когда я получаю ненужную открытку, то сначала смотрю, есть ли на ней марка. Если есть, то отдаю ее коллеге, которая их коллекционирует. Либо смотрю, есть ли что-то интересное, что я могу использовать для своих поделок. Если ничего нет, открытка просто отправляется в мусорное ведро. © ColorfulCourtney / Postcrossing

У меня есть сотни старых открыток, которые собирали 2 поколения моей семьи... Не знаю, что с ними делать. © tmonda53 / Reddit

11. Бутилированная вода

Любители воды из бутылок подвергаются двойному риску. Во-первых, не всегда качество воды соответствует требованиям безопасности. Во-вторых, пластик не лучшим образом воздействует на организм, ведь при его производстве применяются вредные химические соединения. Альтернативой может стать установка качественного фильтра на кран или фильтр-кувшин, из которого можно наливать воду в специальную многоразовую бутылку. Я вообще не понимаю, как люди могут пить бутилированную воду. Как по мне, она

безвкусная. Никогда не покупала ее и не буду. Считаю, что кто-то придумал схему быстрого заработка и она сработала. © Ann Bartlett / Quora

12. Специальная одежда для тренировок

Красивая спортивная форма хоть и может побудить отправиться на тренировку, но к реальному спорту прямого отношения не имеет. Тугие легинсы сковывают движения, а короткие топы так и норовят задраться вверх. Тренироваться можно в обычной хлопковой футболке и удобных шортах — нашим костям, мышцам и суставам все равно, во что мы одеты. Если вы пришли в спортзал тренироваться, то одежда не имеет большого значения. Главное, чтобы она была. Неважно, из одного комплекта верх и низ или нет. Просто наденьте что-то удобное и чистое. Частенько над теми, кто одевается в тренажерный зал как на показ мод, завсегдатаи по-доброму посмеиваются. © Susan C. Weber / Quora

13. Коврик в туалете

Коврик — рассадник бактерий. На него будут регулярно попадать капли воды после смыва и следы жизнедеятельности человека. А если недалеко стоит кошачий лоток, то еще и шерсть и отходы животного. Итог — стойкий неприятный запах в туалете. Если санузел совмещен с ванной, то этот процесс ускоряется: ворс впитывает воду и испарения, коврик набухает и становится влажным. Я отказался от обычного ковра в туалете из-за неприятного запаха. Теперь у меня бамбуковый — и никаких проблем. © Unknown author / Reddit

14. Смарт-часы

По большому счету этот гаджет просто дань моде. Он ведь не такой простой, как кажется. Чтобы полноценно пользоваться большинством приложений, нужно подключение к смартфону. Часы нужно ежедневно заряжать, а еще они очень хрупкие. Обидно, что у многих есть крутые классические часы, но они остаются не у дел, потому что есть гаджет, который нужно все время носить на руке. А подходит он далеко не ко всем образам. Что касается отслеживания фитнес-активности, то эта дополнительная функция мало кому нужна. Обо всем красноречиво говорит состояние нашего тела. Многие продвинутые спортсмены вообще считают часы отвлекающим фактором. От умных часов идет бесконечный поток информации: электронная почта, СМС, звонки, напоминания. У меня нет желания видеть все это на своем запястье. Когда мне нужна эта информация, я включаю телефон. А для спорта есть фитнес-браслет. © Nancy M. Washton / Quora

Бонус: импульсивные эксперименты с волосами

Прежде чем решиться на модную прическу или новый цвет волос, стоит убедиться, что стрижка или окрашивание подойдут форме лица и типу внешности. Поддавшись мимолетному импульсу и не разузнав все детали, девушка точно пожалеет о содеянном. Возврат же к натуральному цвету отнимет много времени и денег. Однажды я решила сделать себе французский боб и пожалела. Потребовались годы, чтобы отрастить волосы былой длины. Как начинающий парикмахер, вспоминаю этот случай всякий раз, когда прикасаюсь к голове клиента. Я на фото слева. © Leslie Slavens / Quora