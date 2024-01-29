15+ человек, которые на своей шкуре поняли, что такое ремонт в квартире

Многие из нас знают, что начать ремонт — это еще половина дела. А вот благополучно закончить его и не переругаться с домашними бывает гораздо сложнее. Одни быстро устают клеить обои, другие требуют установить душевую кабинку вместо ванны, а третьи начинают самостоятельно клеить плитку и затягивают этот процесс на несколько месяцев.

Складывается ощущение, что главное во время ремонта — не нервничать и твердо сообщить неравнодушным родственникам, что вы справитесь с этой работой самостоятельно. А то ведь можно серьезно подпортить отношения с членами семьи. Например, у нас есть статья о взрослых детях, которые не пылают любовью к своим родителям. И их можно понять.