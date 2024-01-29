15+ человек, которые на своей шкуре поняли, что такое ремонт в квартире
Многие из нас знают, что начать ремонт — это еще половина дела. А вот благополучно закончить его и не переругаться с домашними бывает гораздо сложнее. Одни быстро устают клеить обои, другие требуют установить душевую кабинку вместо ванны, а третьи начинают самостоятельно клеить плитку и затягивают этот процесс на несколько месяцев.
- Моя знакомая примерно раз в полгода обои переклеивает. И еще мебель переставляет раз в квартал. Это реально здорово — и разрядка для психики, и картинка перед глазами меняется. Каждый раз удивляюсь, как она это делает сама, быстро и не разводя грязь — 2 дня и готово. А я вот стенку перекрасить никак не решаюсь. © Майка / ADME
- Купили квартиру во вторичке. При просмотрах все было хорошо и пахло цветочками. Но потом хозяева вывезли ковры, мебель и аромалампы. И сразу добавили наш номер в черный список. Мы въехали и почувствовали чудовищный запах. Выяснилось, что от него ничего не помогает: ни специальные средства, ни смесь перекиси, соды и уксуса, ни заливка пола олифой или лаком, ни покраска эмалью. Сняли и вывезли полностью весь деревянный пол в квартире — мастер пилил и ругался, весь провонял. Положили ламинат. Потратили кучу денег, что в наши планы, конечно, не входило.
А потом под дверью появился виновник наших приключений — облезлый и худой кот. Соседи рассказали, что именно он жил и метил углы в этой квартире, а перед продажей старые хозяева вывезли его в лесополосу. С кота сняли клещей, откормили его, привили и рискнули оставить. Живет с нами третий год. Мимо лотка еще ни разу не промахнулся. © Подслушано / Ideer
- Помню как несколько десятков лет назад мы оклеили кухню, ванную и туалет клеенкой — импортной с веселыми рисунками. Как-то мы так ее удачно «посадили», что все отлично держалось. Через несколько лет мы ее целенькой содрали и еще на даче что-то оклеили. © Габриела / ADME
- Родители хотели сэкономить на ремонте и в очередной раз влетели в копеечку. Сначала сантехники как-то неправильно установили унитаз, и там теперь через раз возникают серьезные засоры. Потом другие рабочие в ванной закрыли все хлипкие трубы плиткой: мы затопили соседей и даже не знали об этом. Третьи зашили весь балкон сайдингом, из-за чего он стал меньше в два раза, и оставили кучу щелей, в которые то и дело заползают всякие насекомые. © Подслушано / Ideer
- Знаете, как лучше всего снимать старые обои? Позвоните турагенту, найдите конкретное место, где вы хотите провести целую неделю, забронируйте поездку и отправляйтесь в путь. Непосредственно перед тем, как уехать, найдите кого-нибудь другого, кто займется ремонтом. Нет в мире занятия, которое я ненавижу больше, чем это. Почему до сих пор не придумали никакого эффективного метода для снятия обоев? Приходится по старинке отпаривать их и сдирать со стены. © Randy Humphries / Quora
- Решили мы наклеить нашей бабушке новые обои. Живет она одна, возраст преклонный, ну кто ей еще поможет? Довольна она донельзя. Мы работаем, коридор обклеиваем. Через 5 минут слышим разговор по телефону: «А у меня новость. Скоро новые обои будут!» Это при том, что она нам только что заявила: «Никому не скажу про ремонт. Пусть будет сюрприз. Придут ко мне гости, а у меня новые обои. Вот удивятся!» © TheBlackPro / Pikabu
- Мы с мужем убрали дверь в кухне. Мол, пищеблок маленький, прихожая тоже, а вдруг придут гости и придется стол выносить. На совесть убрали, даже намека на петли не оставили. Теперь беда: как рыбу пожарить, как изолировать кошек, если в кухне что-то вкусное стоит и маринуется. Хотя нас тогда старшие родственники предупреждали, что не надо так делать и дверь убирать. Но мы-то тогда, 10 лет назад, молодожены, обустраивающие свое гнездышко, умнее всех были. © Mariya Solovey / ADME
- Мне кажется, что ванна нужна только для мытья детей или домашних животных. У меня почти нет знакомых, которые пользуются ей после достижения 10-летнего возраста. Производители делают эти ванны слишком короткими. Как я смогу расслабиться, если еле втискиваюсь туда и лежу с торчащими вверх коленями? © Commubot / Reddit
- Как же бесят наши соседи сверху! Когда они делали ремонт, то убрали с пола шумоизоляцию и тупо положили ламинат на наш потолок. И теперь у нас в квартире прекрасно слышен каждый их шаг и звук. И если это поначалу было забавно, то теперь до жути выбешивает. Уже спать невозможно. Сколько ни обращались всей семьей, ничего не меняется. © Подслушано / Ideer
- Поскольку мы с мужем оба не умеем да и ненавидим клеить бумагу на стены, решили намазать жидкие обои. Стоишь себе, водишь кистью не спеша. Красота! Ни швов, ни пузырей, ни ругани. © Plumeria715 / Pikabu
- Теплый пол, особенно электрический, конечно, бьет по кошельку, но если вы оставите участки без него, вас может ожидать несколько неприятных сюрпризов. Мебель вы никогда переставить не сможете, а еще веселее, когда в местах, где нет прогрева, заводится плесень. Пишу это, основываясь на собственных ошибках. © Тамара Магиляс / ADME
- Делаю ремонт в собственной квартире. Семья пытается помочь и дает непрошенные советы: «Зачем тебе студия? Как ты там детей растить будешь? Жуть какая — розовая плитка». Добил случай, когда я выбирала унитаз. Родственники выдали: «Он же небольшой! А вдруг к тебе в гости крупный человек придет. Ему же будет неудобно на таком сидеть». Будто отель строю, ей-богу. © Подслушано / Ideer
- Мне ремонт после предыдущих владельцев дома влетел буквально в копеечку. Пришлось заменить розетки без заземления, проржавевший водонагреватель, плохо закрепленные двери и неправильно сделанную крышу. Да, с этим можно было жить, но я хочу, чтобы все было правильно. Неужели нормально, когда люди делают что-то наполовину? © Jokka42 / Reddit
- Я за то, чтобы красить стены. Обои сейчас неприлично дорогие. Конечно, в обоих случаях сначала придется подготовить стену со шпаклевкой и грунтовкой. А вот дальше я предлагаю задуматься: зачем использовать дорогие и недолговечные обои, которые начинают действовать вам на нервы примерно через год? Я предпочитаю время от времени менять дизайн. © Deepak Saria/ Quora
- В защиту душевых кабин: ежели она, кабина, с глубоким поддоном — это мегауютно. Воды горячей напустишь, дверцы закроешь — красота! У меня всегда при купании была проблема — мерзли торчащие из воды мокрые плечи и верх спины. То и дело приходилось «нырять» по шейку, чтобы согреться — но тогда начинают мерзнуть торчащие из воды колени. Беда!
Теперь никаких проблем. Создаешь за закрытыми дверцами свой собственный микроклимат, можно даже что-то типа бани устроить. И водой можно брызгаться, сколько душеньке угодно. И душевой лейкой размахивать, не боясь всю ванную затопить. Ни за что не променяю на обычную ванну. © Альтамура / ADME
- Друг женился на прекраснейшей женщине. Съехав со съемной квартиры с свою ипотечную студийку, новая ячейка общества занялась ремонтом. Работы много, все выходные и вечера растворялись в строительной пыли. Проходит месяц после ремонта и девушка заявляет: «Обои не те выбрали, давай поменяем». Поспорили, но переклеили. Год жили спокойно, а потом снова: «Надоели старые обои, давай переклеивать!»
Ежегодное переклеивание обоев учащалось и уже достигло пика раз в 4-6 месяцев. Плохое настроение? Переклеить обои! Эмоциональное потрясение? Переклеить обои! Даже к психотерапевту сходили, тот предложил найти хобби и на худой конец ненадолго сменить обстановку. А правда же, очень давно не отдыхали, все обои клеили. Съездили в отпуск: свежий воздух, чистая вода, удаленность от суеты. Возвращаются домой, а она перед сном: «А помнишь, какие в отеле интересные обои были? Давай такие же купим?» Девушка хорошая, но друг всерьез задумывается о разводе. © SVIHOEB / Pikabu
Складывается ощущение, что главное во время ремонта — не нервничать и твердо сообщить неравнодушным родственникам, что вы справитесь с этой работой самостоятельно. А то ведь можно серьезно подпортить отношения с членами семьи. Например, у нас есть статья о взрослых детях, которые не пылают любовью к своим родителям. И их можно понять.
AdMe/Сделай сам/15+ человек, которые на своей шкуре поняли, что такое ремонт в квартире
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