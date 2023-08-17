8 нюансов, которые нельзя игнорировать, если вам нужны удобные туфли

Чаще всего с туфлями на каблуках сопряжено огромное количество проблем в виде неустойчивой походки, мозолей и боли в суставах. К счастью, избежать этих неприятных последствий можно. Стоит лишь присмотреться к конкретным моделям и учесть некоторые нюансы, которые мы разобрали в этой статье. А в конце вас ждет бонус: хитрость, к которой прибегают звездные красотки, чтобы выдерживать на каблуках многочасовые мероприятия.

Мюли на широком каблуке — удобно

Мюли сейчас необычайно популярны. В том числе потому, что они довольно удобны. Впрочем, тут тоже есть нюансы. Если носок закрытый, то очень важно, чтобы хватало места для пальцев. А если носок сильно заужен, туфли могут сваливаться с ноги. Идеальный вариант — мюли с широкой перемычкой. В них можно спокойно ходить и танцевать, даже если каблук довольно высокий.

Замшевые туфли на блочном каблуке — удобно

По мнению ортопедов, блочные каблуки — самые удобные. Но нужно обращать внимание на подошву обуви: слишком гладкая будет скользить, а с рифленой даже самый отполированный пол будет нипочем. К замшевым туфлям с заостренным носком стоит отнестись с осторожностью, ведь они могут пережимать пальцы. Впрочем, если пальцы изначально помещаются в носок, все нормально — натуральная замша немного растянется и туфли будут удобными. К тому же, такие модели считаются базовыми и подходят под разные наряды.

Босоножки с ремешком на щиколотке — удобно

Если предстоит посетить свадьбу или вечеринку, то можно смело смотреть в сторону таких босоножек. Достаточно высокий каблук подойдет к любому нарядному платью, а правильный изгиб подошвы обеспечит поддержку стопе, так что модницам не придется ходить на цыпочках. Кроме того, лучше выбрать модель без задника, чтобы не натереть мозоли на пятке.

Босоножки с широкими ремешками — удобно

В жаркую погоду закрытая обувь создаст дополнительные проблемы. Но всегда можно выбрать босоножки на каблуках. Широкие ремешки хорошо зафиксируют ногу, а прочная, но гибкая подошва обеспечит постоянную поддержку свода стопы. В такой обуви будет удобно, как в тапочках.

Туфли с заостренным носком — неудобно

Очень важно правильно выбрать размер обуви и не смотреть лишь на число, указанное на бирке или подошве. Если модель просто замечательная, каблук не слишком высокий, но в передней части остается мало места для пальцев, не стоит надеяться на то, что туфли еще разносятся. Нормально ходить и избежать натоптышей вряд ли получится. А как насчет обладательниц узкой стопы? Наверное, у них не будет проблемы с тем, что пальцы нормально не помещаются в носок? Да, но они рискуют столкнуться с тем, что обувь будет болтаться в центральной части стопы.

Туфли на высоких каблуках и платформе под носком — неудобно

Казалось бы, каблук и платформа — это круто. Увы, такие туфли далеко не всегда удобные. Конечно, некоторое время можно вышагивать, как королева, но в такой обуви походка становится неустойчивой, да и упасть очень легко. В подобных туфлях можно красиво сидеть, но для прогулки или танцев лучше выбрать что-то более удобное и менее травмоопасное.

Босоножки с незафиксированными ремешками — неудобно

После нескольких часов ходьбы в такой обуви ноги, скорее всего, отекут, а ремешки предательски врежутся в кожу. К тому же, тоненькие ремешки, даже если их много, не смогут обеспечить достаточную поддержку стопы, из-за чего повышается риск схлопотать травму. Чтобы туфли не болтались на ноге, их придется затягивать очень туго, что обернется потом одним сплошным мучением.

Туфли с элементами из прозрачного пластика — неудобно

Такие оригинальные туфли одно время были очень популярны, но перед их покупкой стоит трижды подумать. Материал, который используется при производсте таких моделей, не дышит, не растягивается и не «подстраивается» под очертания стопы. Кроме того, ремешки из такого пластика больно врезаются в отекшую и вспотевшую ногу. Не обувь, а сплошное мучение.

Бонус: звездная хитрость

Знаменитым женщинам по долгу службы приходится весь день проводить в обуви на высоких каблуках. И чтобы облегчить себе жизнь, они прибегают к разного рода хитростям. Чтобы обувь не доставляла дискомфорт, ее разнашивают задолго до мероприятий. Поэтому довольно часто звезд можно увидеть в поношенных туфлях. А у некоторых знаменитостей и вовсе есть любимые пары обуви, повидавшие множество красных дорожек.