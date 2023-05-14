8 простых советов, благодаря которым вы перестанете париться этой весной

Погода весной бывает ох какой переменчивой. Иной раз за один день могут пронестись несколько времен года: то холодный ветер и дождь, то духота и жаркое солнце. А нам остается только гадать: как одеваться, чтобы одновременно и не мерзнуть, и не потеть? У нас есть пара идей на этот счет.

1. Носите одежду из легких тканей

Куртки из дышащих материалов, таких как хлопок или лен, позволяют коже дышать и не вызывают потливости, в отличие от синтетических тканей. Избегайте тесной одежды, не надевайте куртку слишком плотно, оставляйте небольшой зазор между курткой и телом, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

2. Выбирайте правильное нижнее белье

Многие женщины сталкиваются с потливостью под грудью. И это приносит не просто дискомфорт — влажная кожа является идеальной средой для размножения бактерий или грибков, которые могут стать причиной сыпи. Чтобы уменьшить потливость, стоит выбирать белье из влагоотводящих тканей вроде высокотехнологичного полиэстера или нейлона. А хлопковые бюстгальтеры и трусы в этом случае будут не лучшим выбором, потому что в хлопке задерживается влага и он долго высыхает, что тоже может вызвать раздражение кожи.

3. Обратите внимание на обувь и аксессуары

Правильная обувь важна ничуть не меньше, чем одежда. Носите обувь, которая позволяет коже дышать, но в то же время не даст вам замерзнуть и защитит от резкой смены погоды. Например, кеды, лоферы или закрытые сандалии. Есть мнение, что в жаркий день носить каблуки вредно. Объясняется это тем, что температура тела повышается, икры подвергаются нагрузке, мышцы сокращаются, и это может вызвать судороги и повысить вероятность растяжения сухожилий.

4. Используйте антиперспирант в нужных местах

Реклама научила нас использовать антиперспирант строго для зоны подмышек. Но это вовсе не обязательно. Твердый дезодорант или спрей стоит наносить на ту зону, которая в этом особо нуждается. Например, на спину, если она склонна к потливости, или под грудь. Главное при выборе средства обращать внимание на его состав: антиперспирант не должен содержать алюминий и парабены.

5. Следите за рационом и избегайте некоторых напитков

Совет придерживаться здорового питания и не допускать переедания в весенний период актуален как никогда. Стоит включить в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов и ягод, ограничить употребление сладкой, мучной и жирной пищи. Питание должно быть разнообразным, важно употреблять достаточное количество белка и полезных жиров. Что касается напитков, лучше всего пить много чистой воды. Согласно некоторым рекомендациям, нам надо выпивать примерно по 30 мл воды на 1 кг веса. А сладкая газировка, как показали исследования, может лишь усугублять обезвоживание и увеличивать риск повреждения почек по сравнению с простой водой. То же самое относится к алкоголю: спиртосодержащие напитки работают как мочегонное средство, которое повышает риск обезвоживания. А вот напитки с кофеином расслабляют дыхательную систему и бодрят организм, и этот эффект усиливается в жаркий день. Кстати, если человек не употребляет кофеин регулярно, бодрящее действие напитка он почувствует сильнее.

6. Ешьте острую пищу в жару

Во многих южных странах спасением от жары является острая еда. Она помогает быстрее охладиться по нескольким причинам. Во-первых, она стимулирует потоотделение, что помогает охладить тело в зной за счет испарения пота. Во-вторых, острые специи содержат капсаицин, который способен улучшить кровообращение и ускорить метаболизм. В-третьих, пикантная пища может уменьшить аппетит, а заодно заставит человека пить больше жидкости, что также помогает поддерживать гидратацию и легче переносить жару.

7. Охлаждайте точки пульса

Один из нестандартных способов снизить температуру тела — прикладывать холодный компресс к точкам пульса: запястью, шее и вискам. На этих местах сосуды расположены ближе всего к коже. И именно эти места посылают самые сильные сигналы в гипоталамус — участок мозга, который занимается регулированием температуры нашего тела. Именно он реагирует на взаимодействие кожи с горячим или холодным воздухом. Если вы хотите снизить температуру тела, охладите любую из этих точек пульса холодной водой. Этот нехитрый трюк заставит ваш мозг «выключить термостат», и вам станет прохладнее.

8. Применяйте дыхательные практики

Дыхательные упражнения помогают не только успокоиться и привести в порядок нервную систему, но и охладиться. Специальная техника дыхания из йоги, известная как пранаяма, может в том числе снизить температуру тела. Например, так называемое «львиное дыхание»: надо вдохнуть через нос и резко выдохнуть через рот, произнося звук «ха». Рот должен быть широко открыт, язык следует высунуть как можно дальше к подбородку. Повторять 4–6 раз.