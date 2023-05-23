9 мелких ошибок, которые предательски накидывают нам лишние годы. Но уж теперь-то мы на эти грабли дважды не наступим

Что только мы не делаем, чтобы всегда выглядеть ухоженно и свежо: следим за косметическими новинками и трендами в мире моды и красоты, прислушиваемся к советам стилистов и визажистов. Но иногда наши, казалось бы, совершенно невинные действия, например выбор маникюра или косметики, приводят к обратному эффекту и только портят внешний вид. Так что будьте начеку и не повторяйте этих ошибок.

Слишком тонкие брови

Invision / Invision / East News

Некоторых природа наградила густыми бровями, как у Лили Коллинз. А тем, кто такими не обладает, стилисты настоятельно рекомендуют приглядеться к карандашу для бровей. Существует мнение, что тонкие и изогнутые брови ассоциируются со зрелым возрастом, в то время как соболиные являются признаком молодости.

Густая подводка для глаз

Jordan Strauss / Invision / East News , Burston Cole / Canadian Press / ABACA / Abaca / East News

Визажисты настоятельно советуют избегать насыщенной подводки, особенно на нижнем веке. Отчетливые линии могут лишь подчеркнуть темные круги и морщинки вокруг глаз. Однако с использованием правильной техники можно создать эффект лифтинга. Рекомендуется наносить подводку лишь на верхнее веко и в уголке глаза. Более того, можно даже растушевать линию — это придаст взгляду мягкость.

Чересчур длинные ногти

Вы наверняка замечали, что у бабушек пальцы становятся тоньше. Кстати, из-за длинных ногтей пальцы выглядят еще тоньше и, соответственно, старше. Исходя из этого, лучше придерживаться более короткой формы ногтей. Но не стоит их слишком сильно обрезать — это может придать им неряшливый вид. Идеально, чтобы ноготь выступал на несколько миллиметров от кончика пальца.

Очки без оправы

Многие считают, что очки без оправы или почти без нее практически незаметны и не влияют на внешний вид. Однако на самом деле они легко могут сделать образ скучным и блеклым и даже добавить лет. А вот заметная и достаточно толстая оправа является выигрышным дополнением к образу, придавая носителю привлекательность и стильность.

Прямой пробор

Прямой пробор хоть и кажется простым, на самом деле довольно прихотлив. Действительно классно он выглядит разве что на лицах с четкими контурами. Однако даже в этом случае он запросто может сделать нас старше. А вот боковой пробор на лицах самой разной формы выглядит просто супер.

Яркий румянец

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Естественный румянец — это идеальный выбор. Поэтому важно не переборщить с яркими или блестящими румянами. Кремовая текстура позволит щекам приобрести легкий оттенок и увлажнить кожу.

Высокий каблук и отсутствие сноровки

Высокие каблуки способны превратить женщину в настоящую королеву или же в неуклюжую шапокляк — все зависит от техники ходьбы. Если вы неопытны в ношении такой обуви, то рискуете упустить из виду такие важные аспекты как длина шага, наклон тела и положение коленей, что в конечном итоге негативно скажется на осанке. Чтобы этого избежать, стоит выбирать более комфортную высоту каблука или научиться ходить на них правильно: делать небольшие шаги, перенося вес с пятки на носок и следя за спиной.

Слишком теплый или холодный оттенок тонального крема

Invision / Invision / East News , CHRIS DELMAS / AFP / East News

При выборе оттенка тонального крема визажисты советуют обратить внимание на цвет вен на внутренней стороне предплечья. Если вены имеют голубоватый оттенок, то стоит выбирать холодные оттенки крема, а если они имеют зеленоватый оттенок, то вам подойдут теплые оттенки. Еще один способ определить свой цветотип — вспомнить, какие украшения на вас лучше смотрятся: серебряные или золотые. Если вам идет серебро, то вы относитесь к холодному типу, а если золото, то к теплому. Если все украшения смотрятся хорошо, то вы обладаете нейтральным типом. Буквы W (теплый), C (холодный) или N (нейтральный), указанные на упаковке тонального крема, помогут вам найти подходящий оттенок.

Красная помада

Ярко-красная помада иногда помогает почувствовать внутреннюю уверенность. Однако с возрастом этот цвет может доставить лишние проблемы. Причина в том, что губы со временем становятся тоньше, когда-то четкий контур начинает размываться. В результате яркая помада делает образ неряшливым и подчеркивает глубокие морщины. К тому же на фоне некоторых красных оттенков зубы часто кажутся более желтыми, что тоже создает определенные трудности.

Несмотря ни на что, считается, что красная помада идет абсолютно всем. Главная хитрость состоит в том, что нужно найти свой оттенок, который будет выгодно подчеркивать достоинства и грамотно впишется в образ.

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News