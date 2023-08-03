Девушка постригла овцу и сделала себе свадебное платье из овечьей шерсти. И теперь нам хочется такое же

Клаудия владеет небольшой фермой Cedar Hill Fiber Farm, которая специализируется на работе с шерстным покровом овец, ангорских кроликов и коз. После помолвки со своим молодым человеком она решила сама создать свадебное платье, используя шерсть своих животных.

Для начала нужно было собрать шерсть. Выбрали овечку Агнес, поскольку у нее самое плотное руно на ферме. Хоть и пришлось попотеть, используя наточенные ножницы, но ее шерстный покров настолько хорош, что стоил всех усилий по сборке. Ангорский козел Тимми также помог своей шерстью. Мохер — красивое блестящее волокно с удивительной драпировкой, поэтому было решено смешать его с тем, что получили от Агнес.

Затем пришло время вычистить, вымочить и вычесать руно, чтобы выровнять волокна. «Я расчесываю козью шерсть для своего свадебного платья... Никогда бы не подумала, что буду заниматься таким», — поделилась девушка. После обработки гребнями шерсть наматывалась в маленькие гнезда. Их потребовалось довольно много. А затем, наконец-то, пришло время прядения.

Волокно нужно было вытянуть в тонкую нить. Прядение было самой долгой частью процесса создания платья. Всего ушло более 700 метров кружевной пряжи.

На ткацком станке нити сложились в узор и превратились в ткань для лифа. Для юбки использовалось шерстяное полотно промышленного производства, а подкладку предполагалось сделать из шелка.

«Нет ничего лучше, чем разрезать ткань, на которую было потрачено бесчисленное количество часов в течение нескольких месяцев», — призналась Клаудия. Если когда-то и нужно было использовать правило «семь раз отмерь, один раз отрежь», то это именно тот момент. Тканное полотно может поехать после раскроя, поэтому обрезанные края должны быть очень аккуратно обработаны. Шитье из ткани, сотканной вручную, отличается от того, когда используются производственные полотна. Клаудию беспокоило то, как будут смотреться «швы принцессы» на лифе, поскольку они требуют большой точности. Но в итоге работать с собственной тканью было гораздо легче. Даже не пришлось использовать булавки, так как все лежало ровно и никуда не съезжало.

Фата также была сделана вручную. Тюлевая ткань с вышивкой и гребень были куплены отдельно. А по краям девушка пришила отделку, которую связала крючком из шерсти все той же Агнес. Кроме того, за счет веса кружева фата не улетала от малейшего дуновения ветерка, а красиво спадала по плечам.

И, наконец, долгожданный результат — от овцы до свадебного платья!