Как выбрать пуховик, которому будут завидовать даже те, кто в норке

Зима уже близко, так что нужно поторопиться с приобретением теплого пуховика, в котором хоть на снегу спи. Сотрудница химчистки поделилась своими советами о том, как выбрать практичный пуховик и не спустить кучу денег в трубу.

«Я уже 8 лет работаю в сфере химчистки на руководящей должности. Организация процесса, технологии, химия, оборудование, персонал, претензии, суды — все это мне отлично знакомо. Поэтому пришла я к вам с бытовыми советами, как выбрать пухан», — начала свой пост наша героиня.

Первое, на что предлагает обратить внимание женщина — это наполнитель. «Пух или перо — супер, всегда хороший выбор. Даже если он собьется в комки, то при сушке его без проблем можно будет разбить. Но у такого наполнителя все же есть недостаток — если сам пух жирный или грязный, то при чистке он может пачкать верхнюю ткань. Биопух, синтепон, холлофайбер, экопух — это все синтетика, которая не держит форму и в процессе эксплуатации скатывается в комки. В машине аквачистки или при сухой чистке свал наполнителя только усугубится. Такой пуховик быстро перестанет греть».

Второй важный момент — размер ячеек. «Чем меньше ячейки, особенно в случае с синтепоном, тем лучше. Так внутренний материал с меньшей вероятностью мигрирует. Однако при этом стоит обратить внимание еще и на швы между ячейками. Если они термоклеевые, то лучше отказаться от такой модели. Дело в том, что они разрушаются во время эксплуатации, от сухой чистки и от температур». Для наглядности женщина продемонстрировала одну и туже куртку до и после чистки. На втором фото швы между ячейками словно «рассосались».

Следующий важный элемент, на который стоит обратить внимание, — фурнитура. «Внутренние магниты будут магнититься к барабану, и вокруг них будет наматываться куртка. Так же они оставляют сильные вытертости на ткани, поэтому однозначно не советую такие модели. К пластиковым элементам тоже следует отнестись внимательно. Дело в том, что не адаптированный к сухой чистке материал может попросту расплавиться, и одежда придет в негодность. Встречала подобный изъян у пуховиков даже за $ 1 тыс.»

В самом конце женщина обратила внимание на маркировку, которую можно найти на внутренних ярлычках одежды. «Сотрудники химчистки будут работать с вашим пуховиком, учитывая информацию на ярлыке. Но проблема в том, что эта информация в 70% случаев чушь полнейшая. Я общалась со множеством производителей и какие только объяснения не слышала о том, по какому принципу они ее ставят. Например, ручная стирка — тазик с ручкой. Меня злит, когда я вижу подобное. Кто вообще будет стирать пуховик руками? Кроме того, существует отдельная норма, которая буквально запрещает стирать пухо-перьевые изделия вручную. Следующая „любовь“ — запрещена сушка в барабане. То есть постирали в тазике, чуть придавили, типа отжали, а дальше повесили стекать. Стекать это все будет неравномерно, оставляя разводы и вытягивая изделие. Пух начнет тухнуть и слипаться. Помните, что с пуховиком все хорошо, если на маркировке есть 5 значков. Если меньше — изделие не соответствует ГОСТу, вас пытаются обмануть, а производитель — нехороший человек». Женщина рекомендует не пренебрегать этими советами, потому что в противном случае есть риск выбросить деньги на ветер и встретить зиму в никудышном пуховике.

Комментаторы тоже не остались в стороне и поделились некоторыми полезными советами в вопросе выбора пуховика и не только: Все эти пуховики не подходят для хорошей зимы. Однажды я был в Якутии, на улице было всего — 42 °C, а моя лучшая теплая куртка стала похожа на замерзшую глыбу. Холод я почувствовал уже через 1 минуту. По приезде на вахту составил список фирм, которые делают реальные пуховики и поехал за курткой в Уфу. Отдал 29 тысяч, и, знаете, даже не жалею потраченных денег. Капюшон просто огромный. Стою на улице в куртке на тонкий свитер и не чувствую холода, только давление ветра на всю площадь куртки. © Arbalett / Pikabu

Будучи человеком, который занимается зимними видами спорта последние 20 лет, я перепробовал кучу всего разного теплого. Если коротко: пух теплее, но синтетика более «живучая». © trikems / Pikabu

Много лет назад я работала экспертом по дефектам, возникающим на одежде в процессе химчистки или стирки. Полностью поддерживаю автора — 9 из 10 бирок с рекомендациями по уходу полная туфта. Но в химчистке чаще всего почистят так, как указано на бирке. А когда клиент будет обвинять химчистку в порче вещи, суд встанет на сторону химчистки, так как она действовала согласно рекомендациям производителя. © Alsino / Pikabu

А мне кажется, что натуральный пух или перо — самый напряжный вариант. Главный минус — после каждой стирки куртка становится холоднее. И еще куча очевидных минусов: долго сохнет, нижняя одежда вся в пуху, нужно долго взбивать пух после стирки. Для меня идеальным вариантом стал биопух. Такой же теплый, но лишенный недостатков натурального пуха. Главный минус — нельзя сушить на батарее. © user5520625 / Pikabu

Покупать надо пуховики с наполнителем под названием тинсулейт. У меня есть пуховики из натурального пуха и тинсулейта. Уже раз 8 их стирал. Пух немного комкается — приходится долго трясти куртку после высыхания. Тинсулейт после сушилки остается в идеальном виде. © Vassillissk / Pikabu