Управляющая отелями поделилась лайфхаками, которые помогут отдохнуть на 5+

Многие люди прилагают серьезные усилия для подготовки к отпуску. Они тщательно изучают рекомендации в интернете и планируют будущие путешествия до мельчайших деталей. Это включает в себя и внимательный выбор отеля. Но иногда реальность может значительно отличаться от ожиданий, и тогда весь отдых окажется под угрозой. Меня зовут Мария. Я 6 лет работала управляющей в отелях. В этой статье я перечислила важные моменты, которые сделают поиск гостиницы проще, а отдых приятнее.

Иногда чемодан лучше поставить в ванную

Даже в респектабельных и дорогих отелях можно обнаружить клопов. Чаще всего они скрываются в матрасах, углах кроватей и в шкафах. Самим определить их присутствие довольно сложно, но наличие темно-коричневых пятен на стенах или постельном белье может подсказать об этом. Самое главное в таком случае не только избежать укусов, но и не привезти насекомых домой. Чемоданы со всеми вещами лучше всего хранить в ванной комнате. Это нужно для того, чтобы спасти имущество от клопов. © HonestBobHater / Reddit

Можно еще разместить багаж так, чтобы он ни одной своей поверхностью не касался стен. Это не позволит насекомым забраться в чемодан. © Rumsy / Reddit

Даже платным баром можно пользоваться бесплатно

Не во всех гостиницах можно бесплатно есть снеки и пить напитки из холодильника. Здесь есть простой лайфхак. При заселении в номер просто сфотографируйте содержимое холодильника и смело пейте напитки из него. В конце отпуска не забудьте купить такие же в магазине и поставить их обратно, прежде чем придет горничная.

Чем больше разбросано вещей, тем хуже будет уборка

В каждой гостинице свои правила по уборке номеров. Но обычно горничным запрещено входить в комнату, если на видном месте оставлены деньги. Кроме того, сотрудники не имеют права перемещать вещи, которые принадлежат гостям. Старайтесь не забивать все пространство ванной комнаты косметическими принадлежностями. В некоторых отелях горничным не разрешается трогать вещи гостей. Поэтому, если вся раковина будет заставлена бутылочками и баночками, помыть ее они будут просто не в состоянии. © Pocket_Sunshine / Reddit

Если вы заказываете еду в номер, пожалуйста, после выставляйте грязную посуду в коридор, а не храните ее в комнате. Иначе мытье тарелок ложится на горничных, хотя делать это они не обязаны. Ну и уборка занимает значительно больше времени. © Pocket_Sunshine / Reddit

У чашек в номере есть другое применение

Многие вещи в номере можно использовать в неожиданных целях, не связанных с их первоначальным назначением. Например, с помощью плечиков с зажимами можно удерживать занавески в закрытом положении. А если соединить несколько вешалок между собой, они прекрасно подойдут в качестве держателя для двери. Это поможет упростить перемещение багажа. Чашку в номере можно приспособить в качестве маленькой колонки, если вы случайно забыли переносной динамик дома. Просто положите в нее телефон. © Roxanne Miller / Quora

Если после долгой прогулки обувь источает жуткий аромат и вся заляпана грязью, для хранения ее стоит аккуратно завернуть в шапочку для душа. © David Antico / Quora

Некоторые отели устанавливают специальную систему, при которой электричество в номере выключается, когда в устройство не вставлена ключ-карта. Так вот эту карту можно заменить любой другой из кошелька, например дисконтной. © Aswini Mahadev / Quora

Кроме ценностей в сейф стоит положить ботинок

Помимо милых безделушек, люди часто забывают в гостиничных номерах деньги и документы. Поэтому не стоит распихивать ценности по тайникам вроде ламп и кроватей. Если мне нужно положить что-то в гостиничный сейф, то я всегда запихиваю туда заодно какую-нибудь вещь, которая понадобится при выселении. Например, один ботинок из пары, которую я надену в дорогу. В результате, когда придет время собираться, я обязательно загляну в сейф. © Jane Roberts / Quora

Перед выселением из номера всегда устраиваю «проверку дурака». То есть тщательно обшариваю все комнаты, заглядываю под кровати, за тумбочки, внимательно просматриваю все полки в шкафах. В общем, ищу даже в тех местах, на которые за время пребывания даже не обращал внимания. И, знаете, помогает. Как начал пользоваться этой системой, ни разу ничего не забыл. © Errol Greene / Quora

Никогда не оставляйте сотовый телефон на кровати. У меня так мобильник однажды чуть в прачечную не уехал. Завалился в пододеяльник, вот его горничные и прихватили с грязным бельем.

На некоторые бесплатные комплементы можно даже не рассчитывать

Крупные курортные комплексы время от времени предлагают клиентам бесплатные экскурсии в качестве дополнительного бонуса. Однако, туристы часто попросту не могут воспользоваться такой возможностью по независящим от них обстоятельствам. Отдыхали на Мальдивах. В наш пакет входило несколько бесплатных услуг: морской круиз, уроки виндсерфинга, рыбалка. И все эти мероприятия по тем или иным причинам отменились. Общалась с другими путешественниками на форуме, и, похоже, это обычная практика. Так что к таким предложениям стоит относиться с изрядной долей скепсиса. © Independent-Panda-21 / Reddit

Телевизор может защищить ваши вещи

Для того чтобы не переживать за свои вещи и безопасность, важно придерживаться нескольких простых правил: не оставлять дверь открытой, не передавать личные данные по телефону в отеле и осторожно пользоваться интернетом. Обязательно закрывайте дверь в комнату на цепочку. Я как-то заселялся в отель и мне предложили несколько номеров на выбор. Захожу в один, и тут мне навстречу выплывает из ванной незнакомая дама. В костюме Евы. Понятное дело, кричала она очень громко. А я резво бросился обратно на ресепшен. © Rob Hagelberg / Quora

Лучше оставить телевизор включенным, когда уходите из отеля по делам. И выбрать местный канал. Так, скорее всего, никто посторонний в номер не войдет. © Jane / Quora

Еще от телевизора можно зарядить телефон

Если вы приехали в отель, где все розетки в номере не подходят под ваше зарядное устройство или просто заняты, то вы можете зарядить свой телефон от USB-разъема практически на любом современном телевизоре. Большинство современных телевизоров оборудовано USB-портом. Так что, если розеток не хватает, всегда можно зарядить нужное устройство от этого прибора. © Roxanne Miller / Quora

Стакан может быть сигнализацией

Если в вашем номере нет внутренней защелки на дверь или цепочки, можно обезопасить себя от незваных гостей с помощью простого стакана. Просто поставьте его у двери. Если кто-то попытается проникнуть к вам в номер ночью, то вы точно это услышите.

В переписке с отелем и в отзывах надо быть повежливее

Иногда персонал отеля может показать себя не с лучшей стороны. Если возникли проблемы, лучше написать об этом в сообщении, а не высказывать напрямую. Это поможет решить проблему быстрее. Главное — избегать грубостей и оскорблений в отзывах и сообщениях. В противном случае, персонал может удалить ваш отзыв с сайта или обратиться к компании, через которую вы бронировали номер. Как-то наш гость обиделся на администратора. То ли тот не помог с чемоданами, то ли не искрился улыбкой. Как бы то ни было, этот гость оставил нам длинный и гневный отзыв. Мы уже предвкушали нагоняй от начальника, если бы не одно но: гость перешел на личности и оставил пару оскорбительных эпитетов в адрес сотрудника. Его отзыв тут же удалили.

Лучше осмотреть номер перед тем, как в него заехать

Чтобы не бегать на ресепшн несколько раз с жалобами на те или иные вещи, которые плохо работают в номере, лучше перед заселением попросить сотрудников дать возможность осмотреть вашу комнату. Всегда прошу администратора сначала показать мне комнату перед заселением. Это спасало меня сотню раз от проживания в грязных, плохо пахнущих и забитых комарами покоев. © goliad67 / Reddit

Всегда сразу проверяю работу Wi-Fi, напор воды в кранах, систему отопления и работу кондиционера. Много раз пришлось менять номер из-за этого. © slavicgypsygirl / Reddit

В ванной комнате можно найти много полезного

Если человек не захватил дорожный утюг, то можно и не просить его у работников отеля. Некоторую косметику тоже не потребуется докупать. Чтобы разгладить мятую одежду, достаточно повесить вещи на плечики в ванной. А потом принять горячий душ. Пар расправит складки на ткани. © David Antico / Quora

Вместо пены для бритья можно использовать гостиничный кондиционер. Он смягчает кожу и закрывает поры. © David Antico / Quora

Если в номере чего-то не хватает, можно использовать простые вещи под рукой

Иногда в гостиничных номерах отсутствуют, казалось бы, элементарные предметы. Но некоторым из них можно найти нехитрую замену. Из простыни сооружается кармашек для необходимых мелочей, если рядом с кроватью нет тумбочки. © Roxanne Miller / Quora

Если зеркало в ванной запотело после принятия душа, от конденсата можно быстро избавиться с помощью фена. © Scott Eisenberg / Quora

Если в ванной комнате нет специального стаканчика для зубной щетки, можно сделать держатель из бумажного стаканчика. © Roxanne Miller / Quora

Вместо берушей можно взять генератор белого шума

Беруши полезны в путешествиях, особенно во время пребывания в отеле, поскольку добиться полной тишины в забитой людьми гостинице довольно сложно. Но некоторым людям не некомфортно спать с посторонними предметами в ушах. Тогда хорошей заменой берушам станет прибор или приложение, которое генерирует белый шум. Просто не выношу посторонние звуки во время сна. Так что всегда беру с собой в поездку генератор белого шума. А жена возит пластиковые пакеты на застежке, чтобы упаковывать в них пульт от телевизора (говорят, это самая грязная штука в номере). © negcap / Reddit

Влажные салфетки помогут сберечь деньги от воров

Сбережения точно не стоит прятать под матрац, где его легко найти. Лучше заранее подумать, куда можно засунуть наличность, чтобы ни у кого и мысли не было там что-то искать. Например, таким неочевидным местом может быть упаковка из-под влажных салфеток. Предварительно лучше вынуть из них влажные салфетки, положить сухие, а поверх — деньги, которые хотите спрятать.