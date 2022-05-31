10 вещей, которые стоит покупать на размер больше, но никто об это не задумывается

Сколько же раз бывало такое, что поездка в торговый центр за определенной покупкой часто заканчивалась полными пакетами с кучей других вещей, которые попались под руку. Зацепился взгляд за что-то, примерка, подошел размер, и вроде даже сидит хорошо — как тут устоять. Но, под впечатлением от такой удачной находки мы редко задумываемся о том, как эта вещь будет вести себя дальше, пока мы ее носим и стираем.

Мы в ADME решили разобраться, какие предметы гардероба стоит покупать на размер больше и избежать тем самым проблем при носке.

Футболка



Простые футболки, основным материалом которых является хлопок, лучше всего брать на размер больше. Тогда во время сушки футболки можно не бояться, что она сядет и что придется покупать новую. А чтобы сбалансировать свой образ со свободной футболкой, можно надеть что-то облегающее в качестве низа.

Рубашка

Рубашки часто изготавливаются из натуральных тканей, поэтому они тоже имеют тенденцию к усадке, хоть и не такую сильную, как футболки. Но загвоздка в том, что заранее нельзя знать, в каком именно месте сядет — в рукавах, воротнике или в плечах. К тому же свободная рубашка хорошо дополнит образ, например, для выходных, она будет смотреться стильно и в то же время непринужденно.

Облегающее платье

Проблема, которая может возникнуть, если выбрать облегающее платье размер в размер, — проглядывающие очертания нижнего белья, особенно если оно с жесткими элементами. Чтобы избежать этого, можно взять такое платье на размер больше. Более свободная посадка будет прилегать к изгибам вашего тела без избыточного давления и не будет подчеркивать лишнее. К тому же это позволит телу «дышать».

Шерстяной свитер

Об этом многие знают наверняка — свитеры садятся, причем довольно сильно, если случайно или по незнанию совершить ошибку во время стирки. Поэтому лучше всего взять свитер посвободнее. К тому же это придаст образу ощущение уюта.

Тренч

Поскольку плащ или тренч актуально носить весной, во время перепадов температур, когда под него могут быть надеты как легкая футболка или платье, так и теплые плотные вещи, то стоит отдать предпочтение плащу на размер больше. Тогда он точно подойдет во время холодной погоды, когда под ним будут дополнительные слои одежды.

Носки

Здесь речь пойдет снова об усадке, ведь чаще всего основной материал носков — хлопок. Поэтому следует покупать носочки посвободнее, чтобы они не стали малы после стирки и не повлияли на кровообращение в ногах сдавливающей резинкой.

Пиджак

Если вы задумаете взять пиджак на размер больше своего — то это отличный вариант для того, чтобы обновить гардероб. При этом носить его можно не только привычным способом, как элемент костюма, но и, например, вместе с длинным платьем. Это сделает образ более современным.

Сарафан

Сарафан — еще один предмет гардероба, который может сесть при стирке. Поэтому можно взять его на размер побольше, чтобы не потерять пару сантиметров от длины подола или где-нибудь еще.

Джинсовка

Джинсовую куртку с явным оверсайзом брать не стоит, потому что есть риск, что образ будет слишком квадратным. Но на один размер больше взять можно, потому что считается, что под джинсовку должна удобно поместиться толстовка или несколько слоев одежды.

Туфли-лодочки

При выборе размера такой обуви следует обращать внимание на то, что, в зависимости от высоты каблуков, ваша нога будет сдвигаться вперед. Поэтому туфли стоит взять на полразмера больше, если высота каблуков составляет 5–7 сантиметров, и на размер или полтора больше — при высоте каблуков в 10 сантиметров и выше.