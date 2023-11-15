10 звезд, которые попробовали перекроить внешность, а теперь шарахаются от подобных процедур как от огня

Еще недавно вколоть себе ботокс казалось чем-то дорогим и пафосным, а сегодня это такая же обыденность, как поход к стоматологу. К последнему мы зачастую ходим даже реже, чем на всевозможные процедуры для лица. Однако результат радует далеко не всегда. Вот некоторые звезды после попыток поколдовать над своей внешностью решили оставить это дело и вернулись к себе естественным.

Николь Кидман

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , AFP / EAST NEWS , Vianney Le Caer / Invision / East News

Лауреатка премии «Оскар» призналась, что в попытках остановить старение перепробовала кучу процедур. Вот только от большинства не было никакого толку. А после уколов ботокса актрисе вовсе перестало нравиться то, как выглядит ее лицо. Николь сказала: «Я отказалась от ботокса и наконец-то снова могу шевелить лбом!»

Мелисса Гилберт

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS , VALERY HACHE / AFP / East News

Актриса и писательница рассказала, что чувствовала себя в ловушке из-за бесконечных попыток сохранить молодость. Мелиссе казалось, что ее внешность должна соответствовать каким-то правилам и чужим ожиданиям. Вот только саму звезду ее отражение в зеркале уже не радовало. Волевым решением она отказалась от ботокса и других косметических процедур. «Наконец-то я счастлива в своем теле. Я испытала настоящее облегчение», — заключила Мелисса.

Блэк Чайна

Invision / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News

Модель знаменита своими многочисленными косметическими процедурами и инъекциями практически во все части тела. Однако летом 2023 года девушка решила удалить филлеры. Блэк призналась, что ее лицо стало выглядеть «безумно» из-за перенесенных процедур и призвала фанатов не идти по ее стопам, потому что «оно того не стоит».

Дана Дилейни

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У актрисы был безумный опыт инъекций, после которого она и смотреть больше не хочет в сторону подобных процедур. Ее косметолог во время укола задел нерв, в итоге правый глаз Даны стал постепенно опускаться вниз. «Мне это заметно больше, чем остальным. Да, раньше мое лицо было симметричным, а теперь нет», — рассказала актриса.

Синди Кроуфорд

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / East News

Супермодель честно рассказала о том, что делала инъекции ботокса и о том сумасшедшем давлении, которое испытывала. Ее слова: «В окружении все постоянно что-то делают со своим лицом, и это кажется естественным. А потом ты видишь результаты некоторых процедур и думаешь: «Нет, я так не хочу! Лучше просто выглядеть на свой возраст». Несколько лет назад Синди заявила, что уже давно не делает всевозможные «уколы красоты».

Ариана Гранде

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В 2023 году певица рассказала, что с юных лет столкнулась в повышенным вниманием к своей внешности и далеко не сразу поняла, что некоторые советы слушать не стоит. Девушке всего 30, а она успела, по ее словам, вколоть целые тонны ботокса. Она остановилась лишь в 2018 году, когда поняла, что просто не может все это выносить. «Долгое время моя красота была будто спрятана, а теперь я чувствую, что, быть может, это не так», — заключила Ариана.

Кэмерон Диас

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , AGENCE / BESTIMAGE / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Актриса тоже не скрывает, что пробовала ботокс и он действительно изменил ее внешность. Правда, не в лучшую сторону. Она рассказала: «Мое лицо стало выглядеть так странно, что я подумала: „Нет, я не хочу быть такой!“ Лучше я буду видеть свое стареющее лицо, чем лицо, которое вообще мне не принадлежит».

Мелани Гриффит

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Актриса призналась, что даже не осознавала, как сильно изменилась ее внешность после инъекций. И лишь когда неприятные комментарии начали появляться в СМИ, Мелани решила остановиться и занялась удалением всего, что было вколото в ее лицо. «Это так ужасно. Надеюсь, теперь я выгляжу лучше», — заключила актриса.

Хайди Монтаг

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В 2009 году певица перенесла сразу 10 пластических операций за один день, в том числе она увеличила бюст. Позже девушка поняла, что подобное решение было слишком радикальным и привело ее к моральному и физическому истощению. В 2013 году Хайди удалила грудные импланты и стала чувствовать себя свободнее.

Джулия Робертс

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , Dee Cercone / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Звезда призналась, что однажды колола ботокс, но больше на такое не пойдет. Она рассказала: «Я потом пару месяцев ходила с удивленным выражением лица». Актриса добавила, что ей важно, чтобы ее трое детей видели ее эмоции и понимали, что она чувствует.

А вот некоторые звезды сразу решили, что будут стареть естественно. И в итоге обожают каждую свою морщинку.