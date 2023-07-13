11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Украшения могут преобразить наш внешний вид к лучшему. Но игнорировать важные правила ношения аксессуаров не стоит, иначе можно получить ровно противоположный эффект. К счастью, ошибок с ювелирными изделиями, которые мешают сиять на все сто, легко можно избежать.

При выборе ожерелья не учитывать рост

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Девушкам, рост которых составляет менее 162 см, лучше не носить длинных и массивных ожерелий, поскольку они визуально утяжеляют фигуру. Однако тем, у кого рост превышает 170 см, подобные украшения сыграют только на руку. А вот высоким дамам, напротив, лучше не носить тонкие короткие цепочки. Девушек с ростом от 162 до 170 см можно назвать счастливицами, поскольку им подойдут практически любые типы ожерелий.

Носить крупные кольца на коротких пальцах и тонкие на длинных

Обладательницам миниатюрных ладоней не рекомендуется выбирать широкие кольца и кольца с массивными камнями. Такие украшения могут визуально делать пальцы короче. Это правило действует и в обратную сторону. Дамам с длинными пальцами рекомендуется избегать тонких колец с небольшими камушками, так как они визуально еще больше «вытягивают» кисть.

Сочетать кольца с часами

Многие девушки предпочитают носить несколько колец на своих руках, и такой выбор полностью соответствует последним модным тенденциям, а также является прекрасным решением для посещения праздничных мероприятий. Главное — сохранить баланс. Например, на одну руку можно надеть массивное кольцо с камнем, а на другую — 3-4 неброских украшения. Однако не рекомендуется сочетать украшения на пальцах с наручными часами и широкими браслетами, так как это перегружает образ. Вместо этого, отличным дополнением к кольцам послужит небольшое ожерелье.

Не задумываться о подходящих к украшению туфлях

Туфли на каблуках, подобно украшениям, отлично дополняют нарядный костюм или платье. Однако, по мнению ювелира Марка Шнайдера, многие не задумываются о том, как сочетать украшения с туфлями, и упускают возможность «прокачать» свой образ. Марк утверждает, что основным критерием «совместимости» туфель и аксессуаров является блеск. Это не означает, что нужно носить только лакированную обувь. При выборе новой пары в магазине стоит обратить внимание на детали, которые будут гармонировать с уже имеющимися у вас украшениями. Например, на туфлях может быть ремешок с пряжкой из желтого металла, сочетающийся с золотой цепочкой.

Нарушать баланс при сочетании золотых и серебряных изделий

Еще несколько десятилетий назад одновременно носить золотые и серебряные украшения было модным табу. Однако сегодня это настоящий тренд. Тем не менее, важно знать ключевой принцип такого сочетания, чтобы избежать модных проколов. Он заключается в балансе металлов. Например, носить на руке три золотых браслета и один серебряный может не быть лучшей идеей. Однако, если вы чередуете изделия из каждого металла, то ваш образ от такого сочетания только выиграет.

Носить очки вместе с «гвоздиками»

Многие ошибочно считают, что сочетание очков с висячими сережками приведет к перегрузке образа. Однако это не так. Подобные аксессуары на самом деле создают правильный баланс, поскольку они делают акцент на нижней части лица, в то время как очки обращают внимание на верхнюю часть. Напротив, серьги-гвоздики и очки не очень хорошо смотрятся вместе. Они создают ощущение перегруженности, поскольку оба аксессуара акцентируют внимание на области ушей и глаз.

Подбирая сережки с камнями, не учитывать цвет помады

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

При выборе сережек важно учитывать цвет помады. Он должен гармонировать с украшением в соответствии с цветовым кругом. Рекомендуется найти на цветовом круге оттенок своей помады и посмотреть, какой цвет находится напротив него — серьги с таким камнем будут смотреться особенно выигрышно. Например, к розовой помаде подойдет бирюзовый камень.

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Кроме того, цвет камня на сережках может полностью совпадать с цветом помады или быть немного светлее или темнее.

Сочетать висячие серьги с шейным платком

Jean_Nelson / Depositphotos , everett225 / Depositphotos

Шейный платок уже сам по себе является акцентным аксессуаром, поэтому лучше не сочетать его с висячими серьгами и другими яркими ювелирными изделиями. Кроме того, длинные серьги могут зацепиться за шелковую ткань, из-за чего появятся затяжки.

Дополнять эффектным аксессуаром сложный вечерний образ

Многие из нас с нетерпением ждут случая, чтобы «выгулять» роскошные украшения. В такие моменты девушки часто надевают эффектный наряд и дополняют его роскошным колье и серьгами. Однако эксперты предлагают подойти к такому сочетанию несколько иначе. Они утверждают, что драгоценные камни сияют наиболее ярко, когда сочетаются с простой одеждой. Если вы хотите сделать акцент на своем украшении, лучше выбрать лаконичный наряд, например, маленькое черное платье.

Ограничиваться только классикой

Иногда стоит отойти от классики, чтобы выглядеть более современно, сохраняя при этом роскошный вид. Например, жемчуг — это классика, которая всегда остается популярной. Однако в настоящее время в тренде украшения из жемчуга с нестандартным дизайном: массивные, с причудливыми формами вместо обычных круглых бусин, сочетающие разные цвета и стили. Так можно оставаться в тренде, и при этом не выглядеть вычурно.

Носить более 3 цепочек



Несмотря на то, что многослойность является популярной тенденцией и часто служит источником вдохновения для создания различных образов, золотое правило остается неизменным: лучше не носить более трех цепочек одновременно. Кроме того, при таком наслоении внимание окружающих будет сосредоточено на верхней и нижней цепочках, поэтому средняя цепочка должна быть максимально простой.