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11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Дизайн
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Украшения могут преобразить наш внешний вид к лучшему. Но игнорировать важные правила ношения аксессуаров не стоит, иначе можно получить ровно противоположный эффект. К счастью, ошибок с ювелирными изделиями, которые мешают сиять на все сто, легко можно избежать.

При выборе ожерелья не учитывать рост

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный
Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Девушкам, рост которых составляет менее 162 см, лучше не носить длинных и массивных ожерелий, поскольку они визуально утяжеляют фигуру. Однако тем, у кого рост превышает 170 см, подобные украшения сыграют только на руку. А вот высоким дамам, напротив, лучше не носить тонкие короткие цепочки.

Девушек с ростом от 162 до 170 см можно назвать счастливицами, поскольку им подойдут практически любые типы ожерелий.

Носить крупные кольца на коротких пальцах и тонкие на длинных

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Обладательницам миниатюрных ладоней не рекомендуется выбирать широкие кольца и кольца с массивными камнями. Такие украшения могут визуально делать пальцы короче.

Это правило действует и в обратную сторону. Дамам с длинными пальцами рекомендуется избегать тонких колец с небольшими камушками, так как они визуально еще больше «вытягивают» кисть.

Сочетать кольца с часами

Многие девушки предпочитают носить несколько колец на своих руках, и такой выбор полностью соответствует последним модным тенденциям, а также является прекрасным решением для посещения праздничных мероприятий. Главное — сохранить баланс. Например, на одну руку можно надеть массивное кольцо с камнем, а на другую — 3-4 неброских украшения.

Однако не рекомендуется сочетать украшения на пальцах с наручными часами и широкими браслетами, так как это перегружает образ. Вместо этого, отличным дополнением к кольцам послужит небольшое ожерелье.

Не задумываться о подходящих к украшению туфлях

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Туфли на каблуках, подобно украшениям, отлично дополняют нарядный костюм или платье. Однако, по мнению ювелира Марка Шнайдера, многие не задумываются о том, как сочетать украшения с туфлями, и упускают возможность «прокачать» свой образ.

Марк утверждает, что основным критерием «совместимости» туфель и аксессуаров является блеск. Это не означает, что нужно носить только лакированную обувь. При выборе новой пары в магазине стоит обратить внимание на детали, которые будут гармонировать с уже имеющимися у вас украшениями.

Например, на туфлях может быть ремешок с пряжкой из желтого металла, сочетающийся с золотой цепочкой.

Нарушать баланс при сочетании золотых и серебряных изделий

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Еще несколько десятилетий назад одновременно носить золотые и серебряные украшения было модным табу. Однако сегодня это настоящий тренд. Тем не менее, важно знать ключевой принцип такого сочетания, чтобы избежать модных проколов. Он заключается в балансе металлов.

Например, носить на руке три золотых браслета и один серебряный может не быть лучшей идеей. Однако, если вы чередуете изделия из каждого металла, то ваш образ от такого сочетания только выиграет.

Носить очки вместе с «гвоздиками»

Многие ошибочно считают, что сочетание очков с висячими сережками приведет к перегрузке образа. Однако это не так. Подобные аксессуары на самом деле создают правильный баланс, поскольку они делают акцент на нижней части лица, в то время как очки обращают внимание на верхнюю часть.

Напротив, серьги-гвоздики и очки не очень хорошо смотрятся вместе. Они создают ощущение перегруженности, поскольку оба аксессуара акцентируют внимание на области ушей и глаз.

Подбирая сережки с камнями, не учитывать цвет помады

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный
Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

При выборе сережек важно учитывать цвет помады. Он должен гармонировать с украшением в соответствии с цветовым кругом. Рекомендуется найти на цветовом круге оттенок своей помады и посмотреть, какой цвет находится напротив него — серьги с таким камнем будут смотреться особенно выигрышно. Например, к розовой помаде подойдет бирюзовый камень.

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный
everett225 / Depositphotos

Кроме того, цвет камня на сережках может полностью совпадать с цветом помады или быть немного светлее или темнее.

Сочетать висячие серьги с шейным платком

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный
Jean_Nelson / Depositphotos, everett225 / Depositphotos

Шейный платок уже сам по себе является акцентным аксессуаром, поэтому лучше не сочетать его с висячими серьгами и другими яркими ювелирными изделиями. Кроме того, длинные серьги могут зацепиться за шелковую ткань, из-за чего появятся затяжки.

Дополнять эффектным аксессуаром сложный вечерний образ

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Многие из нас с нетерпением ждут случая, чтобы «выгулять» роскошные украшения. В такие моменты девушки часто надевают эффектный наряд и дополняют его роскошным колье и серьгами. Однако эксперты предлагают подойти к такому сочетанию несколько иначе.

Они утверждают, что драгоценные камни сияют наиболее ярко, когда сочетаются с простой одеждой. Если вы хотите сделать акцент на своем украшении, лучше выбрать лаконичный наряд, например, маленькое черное платье.

Ограничиваться только классикой

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Иногда стоит отойти от классики, чтобы выглядеть более современно, сохраняя при этом роскошный вид. Например, жемчуг — это классика, которая всегда остается популярной. Однако в настоящее время в тренде украшения из жемчуга с нестандартным дизайном: массивные, с причудливыми формами вместо обычных круглых бусин, сочетающие разные цвета и стили. Так можно оставаться в тренде, и при этом не выглядеть вычурно.

Носить более 3 цепочек

11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный

Несмотря на то, что многослойность является популярной тенденцией и часто служит источником вдохновения для создания различных образов, золотое правило остается неизменным: лучше не носить более трех цепочек одновременно. Кроме того, при таком наслоении внимание окружающих будет сосредоточено на верхней и нижней цепочках, поэтому средняя цепочка должна быть максимально простой.

Избегать ошибок в носке украшений важно, чтобы не испортить образ, собранный с иголочки. Но также не стоит забывать и о модных тенденциях, благодаря которым можно оставаться в тренде и выглядеть роскошно.

Фото на превью Racool_studio / Freepik
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AdMe/Дизайн/11 ошибок в носке украшений, которые превращают шикарный образ в безвкусный
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