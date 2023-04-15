11 пар обуви, которые раз купил, а потом годами носишь. Ведь они всегда в тренде

Выбор идеальной пары обуви — очень ответственный процесс. Многие из нас сталкивались с вопросом, какую пару выбрать: практичную или модную, на высоком каблуке или удобную. Однако стилисты уверяют, что нет необходимости мучиться, поскольку существует оптимальный набор моделей, которые всегда будут актуальны, выдержат несколько сезонов и помогут вам сэкономить деньги.

1. Лодочки

DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / East News

Cтилисты советуют носить классические лодочки в сочетании с разными нарядами, как это делает герцогиня Кембриджская и знаменитости. Однако главное — выбрать качественную и комфортную обувь. Такие туфли универсальны и подходят для повседневной носки, а также для похода в театр. Кроме того, пара обуви с удобной колодкой будет служить вам не один сезон, в отличие от моделей на высоких и нестабильных платформах. Посмотрите, какую еще обувь носят герцогини и принцессы в статье «15 случаев, когда обувь королевских особ была такой эффектной, что перетянула на себя все внимание».

2. Классические кеды

MEGA / Mega Agency / East News

Кеды давно стали классикой, которая не выходит из моды. Выберите пару в нейтральной расцветке или такую, которая вам нравится, и носите с джинсами скинни или прямыми, брюками и даже с платьями. Сейчас в тренде кеды на платформе и «тракторной» подошве, однако стилисты рекомендуют отдавать предпочтение классическим моделям. С ними легче составить образ, и они могут быть актуальны дольше, независимо от моды.

3. Лоферы

Riccardo Giordano / IPA / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Лоферы — это универсальная обувь, которая не только практична, но и выгодно подчеркивает женственность образа. Несмотря на то что сегодня на рынке можно найти модели с массивной подошвой и яркими деталями, стилисты советуют выбирать классические лоферы. Такая пара станет надежной и долговечной инвестицией, которая не устареет и будет легко сочетаться с любой одеждой. Кроме того, выбор классических лоферов позволит избежать необходимости частой замены модели и сэкономить в долгосрочной перспективе.

4. Туфли на блочном каблуке

Преимущество блочного каблука перед шпилькой неоспоримо: обувь на толстом каблуке гораздо удобнее. А еще он выглядит всегда актуально и подойдет как для формальных встреч, так и вечеринок. Причем почти любой тип обувь смотрится выигрышно именно с толстым каблуком, будь то зимние сапоги или летние босоножки. А еще у нас есть статья о том, как знаменитостям удается долгое время носить не самую удобную пару обуви — «10+ секретов, благодаря которым звезды часами носят неудобную обувь и выглядят при этом на все сто».

5. Балетки

Балетки не только очень удобны. Они еще и подходят практически к любому летнему образу, будь то легкое платье или джинсы с футболкой. Да, иногда они попадают в список антитрендов, однако обычно почти сразу возвращаются в моду, поэтому можно не переживать, что в следующем сезоне пару придется выкинуть. Некоторые и вовсе считают, что балетки уже стали классикой. Но такую обувь лучше выбирать классических оттенков, из хорошего материала без каких-либо украшений, потому что мода действительно изменчива и конкретная модель может стать уже неактуальной в следующем сезоне. О том, как обувь может испортить даже грамотно составленный образ, мы писали в статье «16 звездных примеров того, что неправильная обувь даже самый крутой образ превратит в простецкий».

6. Минималистичные босоножки

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Перед покупкой босоножек помните, что модели с минималистичным дизайном всегда останутся актуальными и станут отличным пополнением вашей обувной коллекцией. Такие пары будут легко сочетаться с вечерним платьем любого цвета и фасона. В то же время босоножки со сложным декором, приобретенные только для конкретного наряда, вероятнее всего, послужив раз, просто займут место в вашем шкафу.

7. Массивные ботинки на шнуровке

MEGA / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Лаконичные массивные ботинки — это не только удобство и комфорт, но и стильный акцент в образе. Такие модели отлично сочетаются с джинсами и пользуются популярностью даже среди знаменитостей. Стилисты советуют не бояться экспериментировать и комбинировать такие ботинки даже с платьями, чтобы создать интересный и сбалансированный образ. Если вы хотите сделать удачную покупку, выбирайте кожаные модели без излишнего декора и с ровно простроченными швами. Такая обувь прослужит вам долгое время и не подведет даже после нескольких сезонов носки. Однако не забывайте, что эти ботинки требуют ухода: их нужно защищать от влаги и правильно чистить.

8. Челси

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , PacificCoastNews / East News

Челси — обувь, созданная сапожником королевы Виктории специально для Ее Величества. Эти невысокие ботинки оснащены резинкой по бокам, чтобы их было легко надевать и снимать. С тех пор, как челси стали популярны в 60-х годах прошлого века, они приобрели статус классики в мире обуви и не выходят из моды. Теперь каждая женщина может ощутить себя королевой и насладиться комфортом этой модели, надев ее с юбками миди, мини или даже джинсами. Однако стоит быть осторожными с трендовыми моделями на платформе, которые могут исказить пропорции и сделать образ неуклюжим, — лучше отдавать предпочтение классическому дизайну.

9. Теннисные кроссовки

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Времена меняются, а стиль остается. Если вы ищете универсальную пару кроссовок, которая будет сочетаться с любой одеждой, стоит обратить внимание на классические модели, которые никогда не выйдут из моды. Стилисты рекомендуют выбирать лаконичные модели без лишних деталей — на платформе или с высокой подошвой, которые добавят непринужденности в ваш образ. Если вы уже устали от белых кроссовок, попробуйте выбрать модель в цвете, который сочетается с вашим гардеробом. Не позволяйте ярким трендам отвлечь вас от практичности.

10. Походные ботинки

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bauergriffin.com / East News , MEGA / East News

Когда речь заходит о походах, качество обуви играет большую роль. Выбирая походные ботинки, следует уделить особое внимание их прочности и удобству. Качественная пара точно прослужит вам несколько лет и оправдает свою цену. К тому же такая обувь может быть не только классических расцветок, но и ярких, нескучных. Если вы предпочитаете модели без каблука, любите долгие прогулки и ваш гардероб заполнен джинсами, то походные ботинки станут для вас одним из лучших вариантов.

11. Сапоги на каблуке с высоким голенищем

RCF / MEGA / Mega Agency / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / East News